RuStore добавил возможность загружать платные приложения Статьи редакции
До этого были доступны только внутренние покупки и подписки.
- Разработчики сервисов и игр для Android теперь могут размещать в магазине RuStore платные приложения, сообщила пресс-служба VK. Оплатить покупку можно картой российских банков, через систему быстрых платежей или с мобильного счёта.
- В личном кабинете разработчиков теперь также отображается статистика по платежам. Это данные о количестве покупок за день, неделю, месяц, а также всё время, «доход» с них за те же периоды и возвраты, если были. Комиссия с покупок будет составлять 15%.
- В сервисе появилась функция быстрой публикации — приложение автоматически появится в магазине, как только пройдёт модерацию. При желании можно продолжить размещать свои продукты вручную — в том числе планируя их отложенный выпуск на нужный день.
- «Раскатать» релиз можно также на определённый процент случайных пользователей. Это позволит разработчикам собрать первую обратную связь и внести улучшения.
- VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина RuStore в мае 2022 года. В ноябре сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. На начало 2023-го в RuStore, по его собственным данным, представлено почти 4000 приложений от 3000 компаний-разработчиков.
- В августе 2022 года в RuStore появилась возможность совершать внутренние покупки и оформлять подписки. В сентябре платформа разрешила загружать продукты физлицам, а в октябре добавила возвраты денег за приложения и ответы на отзывы для разработчиков.
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Комиссию 30% сделали или сразу 35%, чтоб уж наверняка догнать и перегнать?
привет! а мы же написали, что 15% — как и с внутренних покупок :(
Это vc, тут принято сразу набрасывать, не читая статью
А когда 30% планируете сделать? 🤔
Можно ли принимать оплату на сайте, а не в приложении?
на киви скидвай
Россия впереди планеты💪🇷🇺
Это же не апстор
Ой что-то мне кажется никто норм приложения заливать не будет туда, как минимум страшно что сопрут прилогу
Доверие на 0
Это ты про инстаграм?
Получается, до нынешнего дня у них такой возможности не было? Однако.
Зато он обязательный, переполнен приложениями и т.д.
Всегда была, просто степень платности нулевая стояла.
Интересно всегда было - а как технически владельцы магазов проверяют, что мой .apk не ворует фотки из галереи на мой сервак? Ну вот например я могу в ГуглСтор выложить приложение, которое днём фотки обрезает, а ночью ходит по твоей галерее и всё мне на сервак перекачивает. Я ж могу код хитро пейсать так, что автоматическому анализу он не поддаетца.
Ловите хакера!
Каков хитрец, а!
Думаю во время тестирования в сторе запускают приложение в контейнере и смотрят, куда оно лезет.
Была статья где-то, как разработчик дурил сторы загружая малварю он определял тестовое окружение по каким-то признакам и в таком случае не запускал вредоносные функции.
эт как,ты же все равно будешь обращаться к апи системы
Ну я фотку беру из галереи. Права есть - потому что приложение фотки редактирует.
да, а потом делаешь запрос на выгрузку через апи андроида
Ну и ладно. Приложение редактирует и загружает фотку на сервер шаринга.
Скажи пожалуйста че за приложение, я не буду давать ему доступ в галерею ))
Все, конечно, прикольно, но лично я столкнулся с особенностью этого стора. Не смотря на разрешения работы в фоне и авто запуск оно само не обновляет приложения.
Так нафиг оно надо тогда, если надо про этот магаз приложений периодически вспоминать и руками все обновлять?
Посмотрите, белый сытый человек жалуется, не может принять тот факт, что обновления надо устанавливать в ручками( А может в настроечках все же есть эта опция?
Я вообще отключил автообновления.а то как не откроешь- все по новому, или что-то выпилили. Или вообще приложение удалят.
От редизайна VC это не спасло
В настроечках нет функции, потому что это ограничение андроида. Люди привыкли к сытости, хотят вон чтоб бесшовно и быстро обновлялось как в гугл плее
Люди охуели просто. Особенно здешние. Ору просто сколько претензий.
класс
«СБОЛ.Pro: Бесплатные Деньги»
Молодцы! Ждём на iOS.
Что именно?
Отечественный монитор бля)
А модерация обновлений есть/планируется/будет?
Супер достижение. Они до сих пор не научились меня ориентацию экрана.
Что-то я уже успел забыть о нем) однако же живой!
А там трафик то есть в этом Русторе? Или 3 с половиной патриота там приложухи качают?
Неа, отмыли бабки как обычно, на шлюх все потратили и кокс. Это ж Россия.
На сайт не заходи только, и не смотри.
Лучше в комментах сразу пиши блевотину что из тебя лезет)