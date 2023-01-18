Сервисы
Полина Лааксо

RuStore добавил возможность загружать платные приложения Статьи редакции

До этого были доступны только внутренние покупки и подписки.

  • Разработчики сервисов и игр для Android теперь могут размещать в магазине RuStore платные приложения, сообщила пресс-служба VK. Оплатить покупку можно картой российских банков, через систему быстрых платежей или с мобильного счёта.
  • В личном кабинете разработчиков теперь также отображается статистика по платежам. Это данные о количестве покупок за день, неделю, месяц, а также всё время, «доход» с них за те же периоды и возвраты, если были. Комиссия с покупок будет составлять 15%.
  • В сервисе появилась функция быстрой публикации — приложение автоматически появится в магазине, как только пройдёт модерацию. При желании можно продолжить размещать свои продукты вручную — в том числе планируя их отложенный выпуск на нужный день.
  • «Раскатать» релиз можно также на определённый процент случайных пользователей. Это позволит разработчикам собрать первую обратную связь и внести улучшения.
  • VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина RuStore в мае 2022 года. В ноябре сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. На начало 2023-го в RuStore, по его собственным данным, представлено почти 4000 приложений от 3000 компаний-разработчиков.
  • В августе 2022 года в RuStore появилась возможность совершать внутренние покупки и оформлять подписки. В сентябре платформа разрешила загружать продукты физлицам, а в октябре добавила возвраты денег за приложения и ответы на отзывы для разработчиков.

#новость #rustore

1448 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Император Нолимоций

Комиссию 30% сделали или сразу 35%, чтоб уж наверняка догнать и перегнать?

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

привет! а мы же написали, что 15% — как и с внутренних покупок :(

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Марков

Это vc, тут принято сразу набрасывать, не читая статью

Ответить
Развернуть ветку
Всвиторе

А когда 30% планируете сделать? 🤔
Можно ли принимать оплату на сайте, а не в приложении?

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

на киви скидвай

Ответить
Развернуть ветку
Selezn

Россия впереди планеты💪🇷🇺

Ответить
Развернуть ветку
Cringe Artist

Это же не апстор

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana

Ой что-то мне кажется никто норм приложения заливать не будет туда, как минимум страшно что сопрут прилогу

Доверие на 0

Ответить
Развернуть ветку
God Damn
никто норм приложения заливать не будет туда

Это ты про инстаграм?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Получается, до нынешнего дня у них такой возможности не было? Однако.
Зато он обязательный, переполнен приложениями и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колеев

Всегда была, просто степень платности нулевая стояла.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колеев

Интересно всегда было - а как технически владельцы магазов проверяют, что мой .apk не ворует фотки из галереи на мой сервак? Ну вот например я могу в ГуглСтор выложить приложение, которое днём фотки обрезает, а ночью ходит по твоей галерее и всё мне на сервак перекачивает. Я ж могу код хитро пейсать так, что автоматическому анализу он не поддаетца.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ловите хакера!

Ответить
Развернуть ветку
Новорег-Разоблачитель

Каков хитрец, а!

Ответить
Развернуть ветку
Igor Kalashnikov

Думаю во время тестирования в сторе запускают приложение в контейнере и смотрят, куда оно лезет.

Была статья где-то, как разработчик дурил сторы загружая малварю он определял тестовое окружение по каким-то признакам и в таком случае не запускал вредоносные функции.

Ответить
Развернуть ветку
walkindizaster
Я ж могу код хитро пейсать так, что автоматическому анализу он не поддаетца.

эт как,ты же все равно будешь обращаться к апи системы

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колеев

Ну я фотку беру из галереи. Права есть - потому что приложение фотки редактирует.

Ответить
Развернуть ветку
walkindizaster

да, а потом делаешь запрос на выгрузку через апи андроида

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колеев

Ну и ладно. Приложение редактирует и загружает фотку на сервер шаринга.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ionov

Скажи пожалуйста че за приложение, я не буду давать ему доступ в галерею ))

Ответить
Развернуть ветку
Petr

Все, конечно, прикольно, но лично я столкнулся с особенностью этого стора. Не смотря на разрешения работы в фоне и авто запуск оно само не обновляет приложения.
Так нафиг оно надо тогда, если надо про этот магаз приложений периодически вспоминать и руками все обновлять?

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Посмотрите, белый сытый человек жалуется, не может принять тот факт, что обновления надо устанавливать в ручками( А может в настроечках все же есть эта опция?

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Я вообще отключил автообновления.а то как не откроешь- все по новому, или что-то выпилили. Или вообще приложение удалят.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Ionov

От редизайна VC это не спасло

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фень

В настроечках нет функции, потому что это ограничение андроида. Люди привыкли к сытости, хотят вон чтоб бесшовно и быстро обновлялось как в гугл плее

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Люди охуели просто. Особенно здешние. Ору просто сколько претензий.

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Булавин

класс

Ответить
Развернуть ветку
Новорег-Разоблачитель

«СБОЛ.Pro: Бесплатные Деньги»

Ответить
Развернуть ветку
Злой Голем

Молодцы! Ждём на iOS.

Ответить
Развернуть ветку
Всевозможный Данила

Что именно?

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Отечественный монитор бля)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Лесин
В сервисе появилась функция быстрой публикации — приложение автоматически появится в магазине, как только пройдёт модерацию. При желании можно продолжить размещать свои продукты вручную — в том числе планируя их отложенный выпуск на нужный день.

А модерация обновлений есть/планируется/будет?

Ответить
Развернуть ветку
Spoilerok

Супер достижение. Они до сих пор не научились меня ориентацию экрана.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Беговатов

Что-то я уже успел забыть о нем) однако же живой!

Ответить
Развернуть ветку
Eli

А там трафик то есть в этом Русторе? Или 3 с половиной патриота там приложухи качают?

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Неа, отмыли бабки как обычно, на шлюх все потратили и кокс. Это ж Россия.
На сайт не заходи только, и не смотри.
Лучше в комментах сразу пиши блевотину что из тебя лезет)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
null