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Полина Лааксо

«Похоже, компании не помешали бы деньги»: Twitter предложил скидочный тариф на подписку Blue Статьи редакции

Купить её на год дешевле, чем платить ежемесячно.

  • Twitter представил дисконт-подписку на год пользования функциями Blue — она обойдётся в $84, сообщило The Verge. Blue даёт верификационную галочку, приоритет в тредах, а также возможность редактировать твиты, скрывает рекламу и другое.
  • При помесячной оплате Blue на сайте общая сумма за год составила бы $96, в приложении для iOS — $132. С новой опцией пользователи могут за год сэкономить 12% или 36% соответственно.
  • Компания не уточнила, с чем связано решение ввести такую подписку. The Verge полагает, что ей «не помешали бы деньги». В декабре 2022 года СМИ сообщали, что Twitter «неделями» не платил за аренду офисов и получил за это иск в Сан-Франциско.
  • В конце января 2023-го Илону Маску, возможно, придётся выплатить проценты по части займа, который помог ему купить соцсеть, сообщила газета FT со ссылкой на три осведомлённых источника. Речь о долге в $13 млрд, годовые проценты с которого составят $1,5 млрд.
  • 17 января неназванный старший управленец Twitter также рассказал The Information, что после прихода Маска компания лишилась более чем 500 рекламодателей, а выручка за 17 января составила на 40% меньше, чем в тот же день в 2022 году.
  • Состояние самого предпринимателя тем временем сократилось с $340 млрд в ноябре 2021 года до $137 млрд в январе 2023-го. Он стал первым в истории человеком, который «потерял» $200 млрд благосостояния. «Может, хотя бы эта годовая подписка внесёт скромный вклад в то, чтобы свет в Twitter не погас, а двери не закрылись», — пишет The Verge.
Источник: myRepublica
  • Blue доступна пользователям из США, Новой Зеландии, Австралии, Канады и Великобритании — в веб-версии Twitter и приложении на iOS. В декабре 2022 года компания также запустила пилотный вариант подписки для бизнеса — Blue for Business.
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Илон Маск в офисе Twitter после закрытия сделки

#twitter #новость

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9 комментариев
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 пешка

«Похоже, компании не помешали бы деньги»: Twitter предложил вернуть дизайн VC

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пешка

карму*

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К М

Похоже каждому не помешали бы деньги

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К М

Короче, если я правильно понял, инвесторы твиттера за крупную сумму избавились от какахи, а Илон добровольно в эти фекалии полез. Думаю скоро банкротство

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Вадим Д.
Купить её на год дешевле, чем платить ежемесячно

Изобретают годовые абонементы?

Компания не уточнила, с чем связано решение ввести такую подписку

Потому что это практически норма и есть у очень многих.

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Николай Кабаев

Как тебе такое илон Маск

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Sasha Step

Хороший пример когда соцсеть становится политической платформой ей быстро приходит все... Наши бы в ВК выводы сделали...
Там еще по мимо рекламодателей народу свалило...

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Евгений Смирнов

ну так то всем компаниям не помешали бы деньги

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Невкусно и грустно

Талибы уже оценили предпринимательскую жилочку Илона Маска. Правда, жители США чет не оценили верифицированные галочки Талибана (запрещенная в РФ организация; или уже друзья? Я запутался)

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