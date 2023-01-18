«Похоже, компании не помешали бы деньги»: Twitter предложил скидочный тариф на подписку Blue Статьи редакции
Купить её на год дешевле, чем платить ежемесячно.
- Twitter представил дисконт-подписку на год пользования функциями Blue — она обойдётся в $84, сообщило The Verge. Blue даёт верификационную галочку, приоритет в тредах, а также возможность редактировать твиты, скрывает рекламу и другое.
- При помесячной оплате Blue на сайте общая сумма за год составила бы $96, в приложении для iOS — $132. С новой опцией пользователи могут за год сэкономить 12% или 36% соответственно.
- Компания не уточнила, с чем связано решение ввести такую подписку. The Verge полагает, что ей «не помешали бы деньги». В декабре 2022 года СМИ сообщали, что Twitter «неделями» не платил за аренду офисов и получил за это иск в Сан-Франциско.
- В конце января 2023-го Илону Маску, возможно, придётся выплатить проценты по части займа, который помог ему купить соцсеть, сообщила газета FT со ссылкой на три осведомлённых источника. Речь о долге в $13 млрд, годовые проценты с которого составят $1,5 млрд.
- 17 января неназванный старший управленец Twitter также рассказал The Information, что после прихода Маска компания лишилась более чем 500 рекламодателей, а выручка за 17 января составила на 40% меньше, чем в тот же день в 2022 году.
- Состояние самого предпринимателя тем временем сократилось с $340 млрд в ноябре 2021 года до $137 млрд в январе 2023-го. Он стал первым в истории человеком, который «потерял» $200 млрд благосостояния. «Может, хотя бы эта годовая подписка внесёт скромный вклад в то, чтобы свет в Twitter не погас, а двери не закрылись», — пишет The Verge.
- Blue доступна пользователям из США, Новой Зеландии, Австралии, Канады и Великобритании — в веб-версии Twitter и приложении на iOS. В декабре 2022 года компания также запустила пилотный вариант подписки для бизнеса — Blue for Business.
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карму*
Похоже каждому не помешали бы деньги
Короче, если я правильно понял, инвесторы твиттера за крупную сумму избавились от какахи, а Илон добровольно в эти фекалии полез. Думаю скоро банкротство
Изобретают годовые абонементы?Компания не уточнила, с чем связано решение ввести такую подписку
Потому что это практически норма и есть у очень многих.
Как тебе такое илон Маск
Хороший пример когда соцсеть становится политической платформой ей быстро приходит все... Наши бы в ВК выводы сделали...
Там еще по мимо рекламодателей народу свалило...
ну так то всем компаниям не помешали бы деньги
Талибы уже оценили предпринимательскую жилочку Илона Маска. Правда, жители США чет не оценили верифицированные галочки Талибана (запрещенная в РФ организация; или уже друзья? Я запутался)