«Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России» — DLBI Статьи редакции
Суммарно утечки затронули 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн телефонных номеров, посчитали исследователи.
- Исследователи утечек DLBI проанализировали связанные с Россией утечки данных, которое произошли в 2022 году, — как крупные, в том числе у «Яндекс Еды», Delivery Club, СДЭК и других компаний, так и более 260 менее масштабных. Результаты приводит «Интерфакс».
- После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объем проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн уникальных номеров телефонов, рассказали в DLBI.
- Основатель сервиса Ашот Оганесян отметил, что количество скомпрометированных номеров можно соотнести с количеством россиян, у большинства из которых есть только один номер телефона. «Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста», — уточнил он.
- По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — для сравнения, с 2019-го по 2021 год было известно лишь о 41 подобном случае. Но проект учитывал только случаи, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».
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Ребята же в курсе, что на одного человека у нас в среднем больше одного мобильного номера и тем более одного имейла?
Да всем очевидно, что слили данные всего одного человека, у которого 109,7 млн телефонных номеров и 99,8 млн имейлов. Только выиграли и обманули мошенников.
И этого человека звали Альберт Эйнштейн.
Оскар Кучера
Вот да. Меня тоже поразила формулировка «Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России». Ну так-то сказать можно всё, что угодно. Правдой оно от этого не становится.
В среднем, да, но "...у большинства из которых есть только один номер телефона".
конечно в курсе, и вот жаль что в статье не объяснили более детальнее что ни по статистике собирали
Значит 150%?🥸
146
общий объем проанализированных утечек составил [...] 109,7 млн уникальных номеров телефонов
Ну вообще можно предположить, что 100 миллионов человек зачем-то регистрировались на СДЕКе и Яндекс.Еде два раза с разных номеров, только непонятно, зачем.
Этот бардак нас и защищает. Утекло так много данных, что в них просто нереально разобраться.
И крупные корпорации ща такие: Нужно слить еще больше данных, чтобы усложнить работу злоумышленникам
Данные утекли без разрешения пользователей, а значит разрешения "исследователям утечек DLBI" на их обработку никто не давал - именно об этом надо подумать в следующий раз, когда попытаешься хайпануть на теме сохранности личных данных.
Ашот не в курсе, что так тоже нельзя?
Так-то почти любая комбинация 9 цифр - чей-то действующий или прошлый номер.
То что укравший эту персдату вдруг знает вас по имени тоже уже ничего ему не даст.
Email что даст?
Мне кажется защищать персдату в современном мире бесполезно - мы буквально раскидываем её каждый день везде. А ведь достаточно одного раза, чтобы она "утекла".
У меня в телефоне 6373 контакта. Потенциально каждый из этих людей владеет моими персданными, а я - их данными. Ну как это можно всё проконтролировать и защитить? Это просто физически невозможно.
Надо сделать так, чтобы персдата просто ничего не давала её узнавшему.
Рано или поздно все БД будут в открытом доступе. В США ты можешь заплатить 50 баксов и тебе выдадут background report на чела, с инфой вплоть до цвета машина его соседей, и всех местах где он жил. Нас ждет примерно тоже самое
Комментарий удален модератором
И пофиг как бы, что по оценкам в России только одних сим-карт числится чуть ли не в два раза больше, чем жителей - 259 миллионов. А ещё люди, конечно же, не рождаются, не умирают и не меняют номера при смене оператора или региона.
Не важно, сказали 75 - значит, 75, верь на слово.
По статистике, 82% людей верят любым цифрам статистических исследований.
Барни говорил про 83
Всё слито и переслито уже по десять раз. Нужно просто всю инфу грамотно систематизировать. Вот кто это сделает - сразу поднимет норм бабла. По типу как Жёлтые страницы чтоб было.
Утекло так много данных, что в них просто нереально разобраться (c)
Общий штраф наверное и 200к не превысил 🤔
4 мобильных номера и около 9 почт... даже у родителей, которые вообще с ПК на Вы, около 3-4 почт.
Прикольно, чё)
Интересно. Если я зарегистрировал почту на Яндексе - это значит что мои данные утекли Яндексу? А если у меня только на Яндексе штук 7 адресов?
получается то что все утекли Яндексу))
https://youtube.com/shorts/od0pMtDuLn4?feature=share
Мерзавцы
Как же пофиг)
Ну ниче се новость,давно уже утекли)Еда и Диливири особо отличись)
Интересно, сколько суммарно компаниями было уплачено штрафов за эти сливы. Сколько стоят данные 75% всех жителей России?)
Интересно, сколько суммарно компаниями было уплачено штрафов за эти сливы. Сколько стоят данные 75% всех жителей России?)
75% — идём на рекорд!