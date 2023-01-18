Сервисы
Отдаленный глобус

«Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России» — DLBI Статьи редакции

Суммарно утечки затронули 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн телефонных номеров, посчитали исследователи.

  • Исследователи утечек DLBI проанализировали связанные с Россией утечки данных, которое произошли в 2022 году, — как крупные, в том числе у «Яндекс Еды», Delivery Club, СДЭК и других компаний, так и более 260 менее масштабных. Результаты приводит «Интерфакс».
  • После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объем проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail и 109,7 млн уникальных номеров телефонов, рассказали в DLBI.
  • Основатель сервиса Ашот Оганесян отметил, что количество скомпрометированных номеров можно соотнести с количеством россиян, у большинства из которых есть только один номер телефона. «Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста», — уточнил он.
  • По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — для сравнения, с 2019-го по 2021 год было известно лишь о 41 подобном случае. Но проект учитывал только случаи, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей».

#новость #утечкиданных #dlbi #год2022

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 Публик

Ребята же в курсе, что на одного человека у нас в среднем больше одного мобильного номера и тем более одного имейла?

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Pavel Cree

Да всем очевидно, что слили данные всего одного человека, у которого 109,7 млн телефонных номеров и 99,8 млн имейлов. Только выиграли и обманули мошенников.

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Слегка Придурковатый

И этого человека звали Альберт Эйнштейн.

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Марко Тим

Оскар Кучера

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Jaden Maier

Вот да. Меня тоже поразила формулировка «Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России». Ну так-то сказать можно всё, что угодно. Правдой оно от этого не становится.

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Слегка Придурковатый

В среднем, да, но "...у большинства из которых есть только один номер телефона".

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Troy

конечно в курсе, и вот жаль что в статье не объяснили более детальнее что ни по статистике собирали

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Сергей Я

Значит 150%?🥸

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Кровавый космос

146

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Драка вегетарианца с людоедом
по данным "Коммерсанта", В 2021 году абонентская база мобильных операторов в России составляла 259 млн активных сим-карт
общий объем проанализированных утечек составил [...] 109,7 млн уникальных номеров телефонов

Ну вообще можно предположить, что 100 миллионов человек зачем-то регистрировались на СДЕКе и Яндекс.Еде два раза с разных номеров, только непонятно, зачем.

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Handsome

Этот бардак нас и защищает. Утекло так много данных, что в них просто нереально разобраться.

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Hnorr

И крупные корпорации ща такие: Нужно слить еще больше данных, чтобы усложнить работу злоумышленникам

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Alexey Dymov

Данные утекли без разрешения пользователей, а значит разрешения "исследователям утечек DLBI" на их обработку никто не давал - именно об этом надо подумать в следующий раз, когда попытаешься хайпануть на теме сохранности личных данных.
Ашот не в курсе, что так тоже нельзя?

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Alexander

Так-то почти любая комбинация 9 цифр - чей-то действующий или прошлый номер.
То что укравший эту персдату вдруг знает вас по имени тоже уже ничего ему не даст.
Email что даст?

Мне кажется защищать персдату в современном мире бесполезно - мы буквально раскидываем её каждый день везде. А ведь достаточно одного раза, чтобы она "утекла".
У меня в телефоне 6373 контакта. Потенциально каждый из этих людей владеет моими персданными, а я - их данными. Ну как это можно всё проконтролировать и защитить? Это просто физически невозможно.

Надо сделать так, чтобы персдата просто ничего не давала её узнавшему.

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Илья

Рано или поздно все БД будут в открытом доступе. В США ты можешь заплатить 50 баксов и тебе выдадут background report на чела, с инфой вплоть до цвета машина его соседей, и всех местах где он жил. Нас ждет примерно тоже самое

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Иван Миронов

И пофиг как бы, что по оценкам в России только одних сим-карт числится чуть ли не в два раза больше, чем жителей - 259 миллионов. А ещё люди, конечно же, не рождаются, не умирают и не меняют номера при смене оператора или региона.
Не важно, сказали 75 - значит, 75, верь на слово.

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Alexander

По статистике, 82% людей верят любым цифрам статистических исследований.

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Деда Миша

Барни говорил про 83

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Слегка Придурковатый

Всё слито и переслито уже по десять раз. Нужно просто всю инфу грамотно систематизировать. Вот кто это сделает - сразу поднимет норм бабла. По типу как Жёлтые страницы чтоб было.

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Юрий Б.

Утекло так много данных, что в них просто нереально разобраться (c)

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Anton

Общий штраф наверное и 200к не превысил 🤔

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Дмитрий Кораблёв

4 мобильных номера и около 9 почт... даже у родителей, которые вообще с ПК на Вы, около 3-4 почт.

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Виктория Никанорова

Прикольно, чё)

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Mike Platonov

Интересно. Если я зарегистрировал почту на Яндексе - это значит что мои данные утекли Яндексу? А если у меня только на Яндексе штук 7 адресов?

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Troy

получается то что все утекли Яндексу))

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Buck Mulligan

https://youtube.com/shorts/od0pMtDuLn4?feature=share

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Энтони Лавджой

Мерзавцы

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Яна Павлова

Как же пофиг)

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Mr Black

Ну ниче се новость,давно уже утекли)Еда и Диливири особо отличись)

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Param pam pam

Интересно, сколько суммарно компаниями было уплачено штрафов за эти сливы. Сколько стоят данные 75% всех жителей России?)

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Param pam pam

Интересно, сколько суммарно компаниями было уплачено штрафов за эти сливы. Сколько стоят данные 75% всех жителей России?)

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Вадим Д.

75% — идём на рекорд!

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