Мы очень серьёзно относимся к психическому здоровью наших сотрудников и подрядчиков. Наши договорённости заключались в том, что [в Sama] предлагались оздоровительные программы и индивидуальные консультации, персонал мог отказаться от любой работы без штрафов и так далее.