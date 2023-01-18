OpenAI использовала труд сотрудников на аутсорсе за $2 в час, чтобы сделать ChatGPT менее «токсичным» — Time Статьи редакции
За эти деньги работники, которых нанял подрядчик, анализировали тексты с описанием домогательств, разжигания ненависти и насилия.
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- Разработчики чат-ботов сталкиваются с проблемой: из-за того, что ИИ обучается на текстах в открытом доступе, он неизбежно в итоге может создавать расистские, сексистские и другие высказывания. «Очистить» эти данные вручную нельзя — даже команде из сотен человек потребовалось бы несколько лет, пишет Time.
- Поэтому разработчик чат-бота ChatGPT — компания OpenAI создала нейросеть, которая поможет находить «токсичные» высказывания и заранее отфильтровывать их.
- Чтобы получить такие метки, с ноября 2021 года OpenAI отправила десятки тысяч фрагментов текста аутсорсинговой фирме в Кении, выяснил Time. В этом разработчику помогала компания Sama из Сан-Франциско — она нанимает работников в Кении, Уганде и Индии для разметки данных для Google, Microsoft и других.
- По данным Time, который проанализировал внутренние документы обеих компаний и поговорил с сотрудниками, OpenAI подписала с Sama три контракта на общую сумму около $200 тысяч для разметки текстовых описаний домогательств, разжигания ненависти и насилия.
- Около трёх дюжин работников разделили на три команды. Они должны были прочитать и разметить от 150 до 250 отрывков текста за девятичасовую смену, рассказали сотрудники. При этом зарплаты составляли от $1,32 до $2 в час. В контрактах говорилось, что OpenAI будет платить Sama по $12,5 в час.
- Четверо сотрудников, с которыми поговорил Time, сказали, что такая работа их психически травмировала. И хотя они могли посещать «консультантов по здоровью», такие встречи были бесполезными. В результате Sama якобы отказалась от работы с OpenAI в начале 2022-го — на восемь месяцев раньше плана, пишет издание.
- Большинство работников перевели на другие низкооплачиваемые проекты, которые уже не включали месячный бонус за работу с таким контентом в $70, другие потеряли работу.
- Одна из причин расторжения контрактов, которую менеджеры якобы назвали сотрудникам, — расследование Time о том, как Sama нянала модераторов для Facebook*. Они должны были просматривать видео и изображения казней, жестокого обращения с детьми и другой подобный контент за $1,5 в час. В январе 2023-го Sama и вовсе заявила, что прекращает всю работу с Meta*.
Что ответили в OpenAI и Sama
- Представитель Sama, комментируя контракт с OpenAI, заявил, что работников просили размечать по 70 фрагментов текста за девятичасовую смену, а не 250. А зарплаты составляли от $1,46 до $3,74 в час после вычета налогов.
- Ставка в $12,5 в час, которая указывалась в контракте, включает все расходы компании: помимо зарплат, это расходы на инфраструктуру и льготы для персонала. При этом работники, работающие с шокирующим контентом, могли в любое время посещать «лицензированных психотерапевтов» индивидуально или в группе.
- В OpenAI подтвердили, что сотрудники Sama в Кении внесли свой вклад в создание инструмента для обнаружения токсичного контента, который в итоге добавили в ChatGPT. Но отметили, что не ставили никаких целей по производительности, а за выплаты и психическое здоровье сотрудников отвечала Sama.
- Поскольку контракты были расторгнуты досрочно, OpenAI и Sama заявили, что сумма в $200 тысяч не была полностью выплачена. Разработчик ChatGPT заявил, что контракты стоили «около $150 тысяч в течение всего партнёрства».
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана экстремистской организацией в России.
Токсичная зарплата на токсичной работе по разборке токсичных материалов )
Люди работают на нейросеть, будущее наступило 🔥
Светлое будущее, но почему-то элитные электрики при власти постоянно гасят.
ты тоже не особо токсичный)))
Досталось работникам с такими текстами-то, по описанию прям каникулы ПТУ-шников с тремя глухарями и открытием борделя.
ПУТ- шники уже открыли. Они всегда наготове опережать всех...
Искусственный интеллект оказался не такой уж искусственный
Ой, наоборот, еще более искусственный чем можно было ожидать
Для сеошников и вебмастеров есть чат для обсуждения применения нейросетей для генерации текстов, изображений и тд https://t.me/gpt3web
Напомнило 5 серию 19 сезона
Скорее серию в Кремниевой Долине, где Динеш для алгоритма чекал мужские члены
Хахах, ага и это тоже
читаю токсичный всру бесплатно, а людям еще деньги за это платят
OpenAI отправила десятки тысяч фрагментов текста аутсорсинговой фирме в Кении, выяснил Time.
Ну ок, вся нейросеть Н количество людей которые ищут ответы на вопросы. И вся магия ,весы и остальное где?