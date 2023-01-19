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Родной шмель

TikTok начал тестировать функцию «Подкасты» для прослушивания звука из видео в фоновом режиме — Insider Статьи редакции

Официально компания это не подтверждала.

  • TikTok тестирует функцию «Подкасты», которая позволяет слушать аудио из роликов, даже когда приложение работает в фоновом режиме, пишет Insider.
  • Внимание на новую функцию обратила одна из пользовательниц сервиса. Приложение предложило ей вариант прослушивания видео в формате подкаста. В TikTok не ответили на просьбу о комментарии.
  • Новая функция может стать ещё одним показателем возрастающей конкуренции между TikTok, YouTube и Spotify, считает издание. По данным Insider Intelligence, расходы на рекламу в подкастах в 2023 году достигнут $2,25 млрд. При этом многие американцы, как показал опрос Morning Consult, предпочитают подкасты с видео, а не только аудиоконтент.
  • В декабре 2022 года TikTok начал тестировать горизонтальный полноэкранный режим для просмотра роликов.
Скриншот Insider

#новость #tiktok

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33 комментария
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 Вадим Д.

Удивительная «новинка». Никто и представить себе такого не мог.

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High Stakes

Они не уточнили - слушаем мы или TikTok.

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Игорь Забродин

ну кто то точно слушает,раз смотрит)
Если речь про аудио из роликов,каких то песнях завирусившихся,то идея в принципе неплохая

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Раиса Бутузова

Новая функция ради функции. Я понимаю еще ютуб фоном слушать, но тикток... Неужели кто-то этим пользоваться будет.

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Вадим Д.

Думаю, Вы правы – фича ради создания ощущения обновления и "роста".

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Раиса Бутузова

Да сейчас все так, вместо чего-то нового прикручивают никому не нужный функционал.

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Вадим Т.

но мы все же понимаем, что это всё делается только ради того, что бы было

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Илья Фролов

осталось понять кому это надо, и кто с таким контентом там размещаться будет

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Виктория Крылова

Да найдутся наверняка и такие. Или какое-то время посмотрят, и если не пойдет, то выпилят и все. Такое ведь тоже бывало и у других.

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Раиса Бутузова

Слушать коротышки как подкаст - это извращение какое-то. Но, видимо не на пустом месте идея то эта родилась в чьем-то мозгу )

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Юрий Б.

Да сейчас все так, вместо чего-то нового прикручивают никому не нужный функционал.

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Раиса Бутузова

Видимо все равно это выгодно в каком-то смысле для разработчика. На это же не маленькие деньги уходят, вчтобы внедрить.

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Давид Муравьёв

может многим и залетит, но как по мне это сомнительная идея

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Юрий Б.

Подкасты по 20 секунд, наверное? Или в чем УТП?

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Anton

Слушать фоном 15 секунд "зачем мне солнце монако".. кааааеф

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Tim Shtok

Вовремя! Я как раз начал читать там (в том числе) свою аудиокнигу у микрофона :)

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Виктория Крылова

И сколько максимально по времни можно записать там? Без всякого сарказма спрашиваю, просто давно там не была уже.

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Tim Shtok

10 мин максимальная длина ролика. Но тк аудиокниги обычно принято резать на 5-8 минутные фрагменты, то так и пишу

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Замело Порошин

не понятно о чем речь. На экран смотреть не нужно?

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Igor Tarasov

по ходу уже не надо :/

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Вадим Д.

Да и экраны не нужны будут, выпустят смарты без экранов – изобретут радио и аудиоплееры.

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Илья Затокин

какое-то странное решение

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Qwerty54321

Ютубу такое бы не помешало и даже раньше когда-то было

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Илья Фролов

а действительно, там бы эта тема на много лучше вкатила

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Dimitri

Ютуб хочет свой премиум продавать, там фоновый режим работает.

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merianel

Так Ютуб как раз с Тик Током соревнуется)

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Алина Кузина

Зачем подкасты на такой платформе? Разве будет хороший спрос?

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Artemy

Так и телеканал скоро свой откроют, как Рамблер или РБК.

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Публик

Вообще-то очень неплохая фича. Чистишь зубы или принимаешь душ под хрень из тик тока.

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Николай Белкин

и становишься тик ток зависимым

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Джакомо Риззолатти

Скажу одно, чем меньше времени мы будем зависать в телефоне, тем более целостнее будет наша жизнь.

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Lindsay White

у меня такое часто бывает выключаешь тик ток и продолжает воспроизводиться звук

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виктор сикрит

Куда его вообще несет) То горизонтальный просмотр, то подкасты

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