TikTok начал тестировать функцию «Подкасты» для прослушивания звука из видео в фоновом режиме — Insider Статьи редакции
Официально компания это не подтверждала.
- TikTok тестирует функцию «Подкасты», которая позволяет слушать аудио из роликов, даже когда приложение работает в фоновом режиме, пишет Insider.
- Внимание на новую функцию обратила одна из пользовательниц сервиса. Приложение предложило ей вариант прослушивания видео в формате подкаста. В TikTok не ответили на просьбу о комментарии.
- Новая функция может стать ещё одним показателем возрастающей конкуренции между TikTok, YouTube и Spotify, считает издание. По данным Insider Intelligence, расходы на рекламу в подкастах в 2023 году достигнут $2,25 млрд. При этом многие американцы, как показал опрос Morning Consult, предпочитают подкасты с видео, а не только аудиоконтент.
- В декабре 2022 года TikTok начал тестировать горизонтальный полноэкранный режим для просмотра роликов.
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Удивительная «новинка». Никто и представить себе такого не мог.
Они не уточнили - слушаем мы или TikTok.
ну кто то точно слушает,раз смотрит)
Если речь про аудио из роликов,каких то песнях завирусившихся,то идея в принципе неплохая
Новая функция ради функции. Я понимаю еще ютуб фоном слушать, но тикток... Неужели кто-то этим пользоваться будет.
Думаю, Вы правы – фича ради создания ощущения обновления и "роста".
Да сейчас все так, вместо чего-то нового прикручивают никому не нужный функционал.
но мы все же понимаем, что это всё делается только ради того, что бы было
осталось понять кому это надо, и кто с таким контентом там размещаться будет
Да найдутся наверняка и такие. Или какое-то время посмотрят, и если не пойдет, то выпилят и все. Такое ведь тоже бывало и у других.
Слушать коротышки как подкаст - это извращение какое-то. Но, видимо не на пустом месте идея то эта родилась в чьем-то мозгу )
Да сейчас все так, вместо чего-то нового прикручивают никому не нужный функционал.
Видимо все равно это выгодно в каком-то смысле для разработчика. На это же не маленькие деньги уходят, вчтобы внедрить.
может многим и залетит, но как по мне это сомнительная идея
Подкасты по 20 секунд, наверное? Или в чем УТП?
Слушать фоном 15 секунд "зачем мне солнце монако".. кааааеф
Вовремя! Я как раз начал читать там (в том числе) свою аудиокнигу у микрофона :)
И сколько максимально по времни можно записать там? Без всякого сарказма спрашиваю, просто давно там не была уже.
10 мин максимальная длина ролика. Но тк аудиокниги обычно принято резать на 5-8 минутные фрагменты, то так и пишу
не понятно о чем речь. На экран смотреть не нужно?
по ходу уже не надо :/
Да и экраны не нужны будут, выпустят смарты без экранов – изобретут радио и аудиоплееры.
какое-то странное решение
Ютубу такое бы не помешало и даже раньше когда-то было
а действительно, там бы эта тема на много лучше вкатила
Ютуб хочет свой премиум продавать, там фоновый режим работает.
Так Ютуб как раз с Тик Током соревнуется)
Зачем подкасты на такой платформе? Разве будет хороший спрос?
Так и телеканал скоро свой откроют, как Рамблер или РБК.
Вообще-то очень неплохая фича. Чистишь зубы или принимаешь душ под хрень из тик тока.
и становишься тик ток зависимым
Скажу одно, чем меньше времени мы будем зависать в телефоне, тем более целостнее будет наша жизнь.
у меня такое часто бывает выключаешь тик ток и продолжает воспроизводиться звук
Куда его вообще несет) То горизонтальный просмотр, то подкасты