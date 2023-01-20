«Этап к большой устойчивой компании прошли успешно»: основательница StudyFree о долгах перед сотрудниками и увольнениях Статьи редакции
Несмотря на долги по зарплате, инвесторы «в основном поддержали» стартап, утверждает Дарья Крошкина.
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- Основательница StudyFree Дарья Крошкина рассказала в интервью журналистке Forbes Анастасии Карповой о ситуации c долгами по зарплате сотрудникам и о возможной продаже SkyEng.
- Как утверждали сотрудники, на связь с ними не выходили вплоть до декабря 2022 года. Крошкина же говорит, что с командой связывались два-три раза в неделю и рассказывали, как меняется ситуация, что делает компания и почему. После «оптимизации» и масштабных сокращений все сотрудники были в общих чатах, где присутствовала и Крошкина. Но запрос на «личную коммуникацию» был в декабре, тогда же состоялся и звонок с работниками.
Про потерю выручки и блокировку счетов
- В начале 2022 года StudyFree готовилась к новому раунду, а параллельно закрывала раунд на $1,5 млн — но когда началась «спецоперация», оба они отпали. На тот момент 70% выручки приходилось на Россию. Так как у компании американское юрлицо и российский основатель, StudyFree «попала под все санкции». Выручку из России потеряли, клиенты не могли платить из-за ухода MasterCard и Visa, все счета, платёжные системы и рекламные кабинеты заблокировали.
- В интервью 2021 года Крошкина рассказывала, что хочет фокусироваться на развивающихся странах. Этот расчёт не оправдался: в основном, потому что у компании было «много накопленного legacy» (наследия — vc.ru) в стране. Так как компания работает по подписке, большинство «исторически накопленных» платящих пользователей было из России.
Про увольнения и проблемы с зарплатами
- Спустя пару недель после начала «спецоперации» StudyFree решила провести «максимальную и критическую оптимизацию»: то есть, сократить 120 из 150 сотрудников, чтобы можно было пересобрать команду, а бизнес продолжал «приносить ценность».
- Из-за потери выручки и инвестиций сотрудникам не могли выплатить зарплаты, а все расходы компании пришлось сократить в пять раз. До увольнений убрали все дополнительные расходы, в том числе на рекламу, сократили зарплату топ-менеджменту в два раза и на 30% у команды разработки. Сама Крошкина «не видела зарплату весь год».
- Из 120 уволенных Крошкина лично общалась с половиной. План по «оптимизации» создали за 12 часов, после этого обратились к сотрудникам. От них было много претензий по сокращению одним днём, но Крошкина объяснила это «заботой»: так компания хотела, чтобы сотрудники «быстрее нашли новую работу».
- После компания «смогла привлечь бридж» (краткосрочный кредит для покрытия расходов — vc.ru) от текущих инвесторов. Но зарплату сотрудникам перечисляли нерегулярно, потому что деньги «зависали» из-за санкционных проверок.
Про сделку со Skyeng, отношение инвесторов и планы на будущее
- Про возможную сделку со SkyEng Крошкина не рассказала, но заявила, что надеется поделиться «хорошими новостями» в ближайшее время. Также она уточнила, что международный бизнес компании продолжит развиваться под другим брендом и в новом формате.
- Инвесторы отнеслись к проблемам в стартапе по-разному, но большинство её поддержало — в основном те, кто в России не живёт. Крошкина объяснила это «разницей менталитетов и культуры отношения к ошибкам». «Что для одного ошибка, для другого бесценный опыт, который делает основателя намного более ценным», — заявила она.
- По словам Крошкиной, у компании планируется новый раунд, есть заинтересованные инвесторы, но подробности она не уточнила.
«Этот этап мы прошли успешно»
- Ситуация могла быть другой — например, компания могла не бросать российский рынок, другое юрлицо и получать выручку там. Но это — в случае, если компания хотела выжить финансово. Крошкина посчитала, что тогда бы StudyFree не смогла «вырасти когда-нибудь в миллиардную компанию».
- Крошкина пояснила, что один из главных уроков, который она вынесла для себя — что надо лучше и оперативней коммуницировать со всеми участниками процесса. Но она не представляет, как это физически возможно, когда нужно «и бизнес вывозить, и решения принимать, и в курсе всех держать». Она придерживалась стратегии «не мешайте, дайте решить проблему, потом все расскажу», а люди в итоге додумывали всё сами.
Хоспаде. Столько шума.
Сумма "долга" по ЗП настолько смешная, что можно взять потреб кредит, все закрыть и спать спокойно.
Это не штат из десятков разрабов и это не долги за несколько лет
Но нет, у нас другой путь - виноваты санкции, обстоятельства, Незнайка на Луне, Милон Аск, конструктор малого театра...
Без этих обстоятельств. Абстрагируясь. Зачем имея весь штат в России открывать юр лицо в Штатах ? При 70% выручки из России - зачем ?
Они работали с инвестициями и планировали международку. Плюс все контрагенты зарубежные.
Потому что стартовали в РФ с прицелом на глобальный рынок и амерские инвестиции, очевидно же.
В РФ относительно дешёвая рабочая сила. В США более охотно дают деньги на стартапы и есть возможность относительно безболезненно расширяться на новые рынки, плюс английское право и прочие "плюшки". Не они первые так делают, почти все компании с российскими корнями имеют регистрацию "за бугром". Другой вопрос, что почти все клиенты в РФ, а тут уже обратная сторона санкций начала работать против "американской" компании...
Ну приехали. Да мы все готовились, что нас начнут кошмарить изнутри, а не с наружи. Вот нам и засадили в зад.
Какая прелесть. "Умница" просто.
Достал нейросетить
Заебали наезжать на Вадима Д. Не нравится? Кинь в чс
да не кипятитесь вы, половина пользователей только ради доброй шутки примерно так высказываются)
Да не, просто уже подбешивает эта обиженка
Не, ну если "одним днем" но с компенсацией трех окладов - то еще более-менее катит такая отмазка.
Ну вообще это так и работает. Это и как с сотрудником не на своем месте, лучше быстрее уволить, чтобы нашел то, что действительно его.
А тут вообще весь бизнес по сути сдох, так зачем всех людей втягивать в это, тем более, когда 150 человек, там уже большинство обычных пассажиров.
Грамотно все разложила.
Не дай бог попасть в такую ситуацию
Единственное, что не стала спасать российский бизнес, ну это её выбор.
Ситуация могла быть другой — например, компания могла не бросать российский рынок, другое юрлицо и получать выручку там. Но это — в случае, если компания хотела выжить финансово. Крошкина посчитала, что тогда бы StudyFree не смогла «вырасти когда-нибудь в миллиардную компанию».
Собственно, в этом абзаце описана главная проблема венчурных стартапов. Основная мотивация — это не помочь как можно больше количестве людей, не заработать денег, не создать устойчивый бизнес, а «вырасти в миллиардный бизнес» и «создать убер в сфере Х».
кто то явно звездит либо сотрудники или Крошкина
Эту логику нихуя не понял, но в целом, если не брать в расчёт убогие англицизмы и типично американско-стартаперско уёбищную манеру изъясняться, то в целом молодец.
она имеет ввиду, что все продолжали работать на Россию, оттуда были деньги и обязательства. наследие.
Ну работа с РФ вообще никак не отменяет параллельного открытия другого бренда для международных проектов.
в теории да, на практике все делается обычными людьми, и еще деньги нужны
она имеет ввиду, что все продолжали работать на Россию, оттуда были деньги и обязательства. наследие.
Инфоцыганка выплыла?
Оказалось, что работу 150 человек могут выполнить и 30. А из этих 30 половина скорее всего "топ менеджеры".