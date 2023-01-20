Я приняла очень рискованное решение использовать кризис для трансформации в максимально масштабируемый формат. И это мы смогли сделать. Не ожидали, что нас продолжит подрывать весь год, поэтому не успели нарастить выручку.

Я искренне верю, этот этап на пути к по-настоящему большой и устойчивой компании, мы прошли успешно. Очень жёстко и болезненно, но мы смогли и продолжаем идти. Я бы только хотела, чтобы внешние факторы не влияли на команду. Даже текущий скандал — это бесценный опыт, который сделал нас и меня лично только сильнее.