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Определенный шмель

«Этап к большой устойчивой компании прошли успешно»: основательница StudyFree о долгах перед сотрудниками и увольнениях Статьи редакции

Несмотря на долги по зарплате, инвесторы «в основном поддержали» стартап, утверждает Дарья Крошкина.

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  • Основательница StudyFree Дарья Крошкина рассказала в интервью журналистке Forbes Анастасии Карповой о ситуации c долгами по зарплате сотрудникам и о возможной продаже SkyEng.
  • Как утверждали сотрудники, на связь с ними не выходили вплоть до декабря 2022 года. Крошкина же говорит, что с командой связывались два-три раза в неделю и рассказывали, как меняется ситуация, что делает компания и почему. После «оптимизации» и масштабных сокращений все сотрудники были в общих чатах, где присутствовала и Крошкина. Но запрос на «личную коммуникацию» был в декабре, тогда же состоялся и звонок с работниками.

Про потерю выручки и блокировку счетов

  • В начале 2022 года StudyFree готовилась к новому раунду, а параллельно закрывала раунд на $1,5 млн — но когда началась «спецоперация», оба они отпали. На тот момент 70% выручки приходилось на Россию. Так как у компании американское юрлицо и российский основатель, StudyFree «попала под все санкции». Выручку из России потеряли, клиенты не могли платить из-за ухода MasterCard и Visa, все счета, платёжные системы и рекламные кабинеты заблокировали.
  • В интервью 2021 года Крошкина рассказывала, что хочет фокусироваться на развивающихся странах. Этот расчёт не оправдался: в основном, потому что у компании было «много накопленного legacy» (наследия — vc.ru) в стране. Так как компания работает по подписке, большинство «исторически накопленных» платящих пользователей было из России.

Про увольнения и проблемы с зарплатами

  • Спустя пару недель после начала «спецоперации» StudyFree решила провести «максимальную и критическую оптимизацию»: то есть, сократить 120 из 150 сотрудников, чтобы можно было пересобрать команду, а бизнес продолжал «приносить ценность».
  • Из-за потери выручки и инвестиций сотрудникам не могли выплатить зарплаты, а все расходы компании пришлось сократить в пять раз. До увольнений убрали все дополнительные расходы, в том числе на рекламу, сократили зарплату топ-менеджменту в два раза и на 30% у команды разработки. Сама Крошкина «не видела зарплату весь год».
  • Из 120 уволенных Крошкина лично общалась с половиной. План по «оптимизации» создали за 12 часов, после этого обратились к сотрудникам. От них было много претензий по сокращению одним днём, но Крошкина объяснила это «заботой»: так компания хотела, чтобы сотрудники «быстрее нашли новую работу».
  • После компания «смогла привлечь бридж» (краткосрочный кредит для покрытия расходов — vc.ru) от текущих инвесторов. Но зарплату сотрудникам перечисляли нерегулярно, потому что деньги «зависали» из-за санкционных проверок.

Про сделку со Skyeng, отношение инвесторов и планы на будущее

  • Про возможную сделку со SkyEng Крошкина не рассказала, но заявила, что надеется поделиться «хорошими новостями» в ближайшее время. Также она уточнила, что международный бизнес компании продолжит развиваться под другим брендом и в новом формате.
  • Инвесторы отнеслись к проблемам в стартапе по-разному, но большинство её поддержало — в основном те, кто в России не живёт. Крошкина объяснила это «разницей менталитетов и культуры отношения к ошибкам». «Что для одного ошибка, для другого бесценный опыт, который делает основателя намного более ценным», — заявила она.
  • По словам Крошкиной, у компании планируется новый раунд, есть заинтересованные инвесторы, но подробности она не уточнила.

«Этот этап мы прошли успешно»

  • Ситуация могла быть другой — например, компания могла не бросать российский рынок, другое юрлицо и получать выручку там. Но это — в случае, если компания хотела выжить финансово. Крошкина посчитала, что тогда бы StudyFree не смогла «вырасти когда-нибудь в миллиардную компанию».

Я приняла очень рискованное решение использовать кризис для трансформации в максимально масштабируемый формат. И это мы смогли сделать. Не ожидали, что нас продолжит подрывать весь год, поэтому не успели нарастить выручку.

Я искренне верю, этот этап на пути к по-настоящему большой и устойчивой компании, мы прошли успешно. Очень жёстко и болезненно, но мы смогли и продолжаем идти. Я бы только хотела, чтобы внешние факторы не влияли на команду. Даже текущий скандал — это бесценный опыт, который сделал нас и меня лично только сильнее.

Дарья Крошкина, основательница StudyFree
  • Крошкина пояснила, что один из главных уроков, который она вынесла для себя — что надо лучше и оперативней коммуницировать со всеми участниками процесса. Но она не представляет, как это физически возможно, когда нужно «и бизнес вывозить, и решения принимать, и в курсе всех держать». Она придерживалась стратегии «не мешайте, дайте решить проблему, потом все расскажу», а люди в итоге додумывали всё сами.
Финансы
Определенный шмель
Сотрудники стартапа StudyFree c основательницей из России пожаловались, что им не выплачивают зарплаты несколько месяцев Статьи редакции

Компания, которая помогает поступить в зарубежные вузы и привлекла $5,4 млн, на грани банкротства, говорят работники.

#новость

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23 комментария
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 Yaroslav Tikhonov

Хоспаде. Столько шума.

Сумма "долга" по ЗП настолько смешная, что можно взять потреб кредит, все закрыть и спать спокойно.

Это не штат из десятков разрабов и это не долги за несколько лет

Но нет, у нас другой путь - виноваты санкции, обстоятельства, Незнайка на Луне, Милон Аск, конструктор малого театра...

Без этих обстоятельств. Абстрагируясь. Зачем имея весь штат в России открывать юр лицо в Штатах ? При 70% выручки из России - зачем ?

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Ware Wow
Зачем имея весь штат в России открывать юр лицо в Штатах ?

Они работали с инвестициями и планировали международку. Плюс все контрагенты зарубежные.

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Дмитрий

Потому что стартовали в РФ с прицелом на глобальный рынок и амерские инвестиции, очевидно же.

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Artiom Nikolaev

В РФ относительно дешёвая рабочая сила. В США более охотно дают деньги на стартапы и есть возможность относительно безболезненно расширяться на новые рынки, плюс английское право и прочие "плюшки". Не они первые так делают, почти все компании с российскими корнями имеют регистрацию "за бугром". Другой вопрос, что почти все клиенты в РФ, а тут уже обратная сторона санкций начала работать против "американской" компании...

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Handsome

Ну приехали. Да мы все готовились, что нас начнут кошмарить изнутри, а не с наружи. Вот нам и засадили в зад.

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Андрей Вечерний
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Вадим Д.
компания хотела, чтобы сотрудники «быстрее нашли новую работу»

Какая прелесть. "Умница" просто.

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Markus Shebarov

Достал нейросетить

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Max

Заебали наезжать на Вадима Д. Не нравится? Кинь в чс

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Петр Громов

да не кипятитесь вы, половина пользователей только ради доброй шутки примерно так высказываются)

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Кузьмич

Да не, просто уже подбешивает эта обиженка

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Dmitry Popov

Не, ну если "одним днем" но с компенсацией трех окладов - то еще более-менее катит такая отмазка.

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Ware Wow

Ну вообще это так и работает. Это и как с сотрудником не на своем месте, лучше быстрее уволить, чтобы нашел то, что действительно его.

А тут вообще весь бизнес по сути сдох, так зачем всех людей втягивать в это, тем более, когда 150 человек, там уже большинство обычных пассажиров.

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Ware Wow

Грамотно все разложила.
Не дай бог попасть в такую ситуацию
Единственное, что не стала спасать российский бизнес, ну это её выбор.

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Николай Шевчик

Ситуация могла быть другой — например, компания могла не бросать российский рынок, другое юрлицо и получать выручку там. Но это — в случае, если компания хотела выжить финансово. Крошкина посчитала, что тогда бы StudyFree не смогла «вырасти когда-нибудь в миллиардную компанию».

Собственно, в этом абзаце описана главная проблема венчурных стартапов. Основная мотивация — это не помочь как можно больше количестве людей, не заработать денег, не создать устойчивый бизнес, а «вырасти в миллиардный бизнес» и «создать убер в сфере Х».

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Solodkin Denis

кто то явно звездит либо сотрудники или Крошкина

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Дмитрий
расчёт не оправдался: в основном, потому что у компании было «много накопленного legacy» (наследия — vc.ru) в стране

Эту логику нихуя не понял, но в целом, если не брать в расчёт убогие англицизмы и типично американско-стартаперско уёбищную манеру изъясняться, то в целом молодец.

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Ware Wow

она имеет ввиду, что все продолжали работать на Россию, оттуда были деньги и обязательства. наследие.

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Дмитрий

Ну работа с РФ вообще никак не отменяет параллельного открытия другого бренда для международных проектов.

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Ware Wow

в теории да, на практике все делается обычными людьми, и еще деньги нужны

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Ware Wow

она имеет ввиду, что все продолжали работать на Россию, оттуда были деньги и обязательства. наследие.

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Кузьмич

Инфоцыганка выплыла?

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тима махотлов

Оказалось, что работу 150 человек могут выполнить и 30. А из этих 30 половина скорее всего "топ менеджеры".

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