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Маша Цепелева

Telegram впервые обогнал WhatsApp по объёму трафика в России за год Статьи редакции

Аудитория Telegram выросла в два раза за год, до 48,8 млн пользователей в сутки.

  • По итогам 2022 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объёму российского трафика, подсчитали операторы «большой четверки»: к январю 2023 года его доля превысила 60–80% от общего объёма в мессенджерах.
  • Объём трафика WhatsApp стабилен, показатели Telegram в январе 2023 года выросли на 68% год к году, рассказал представитель «Билайна». «Показатель отражает не только популярность сервиса, но и то, как много через него пользователи передают тяжелого контента — прежде всего видео», — добавил он.
  • По данным МТС, доля Telegram составляет около 80% от общего объёма трафика в мессенджерах. По данным «Мегафона», у Telegram — 62%, у WhatsApp – 27%. По данным Tele2, 75% и 19% соответственно.
  • По данным Mediascope, аудитория Telegram в России выросла в два раза за год — до 48,8 млн пользователей в сутки на январь 2023 года. Среднее время выросло с 23 до 39 минут в сутки. Аудитория WhatsApp за год увеличилась на 5 млн пользователей в сутки, до 76 млн человек. Среднее время на платформе — 33 минуты в сутки против 31 минуты годом ранее.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость #telegram

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45 комментариев
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 Куртуазный маньерист

Только когда в Телеге появятся родительские чаты из детсада и школы, тогда они обойдут Вотсап)

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Роман Ростовский

Самый толковый коммент.

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Андрей Мельник

Какой такой Вотсап? У нас, допустим, все это в ВК и Вайбере

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Роман Ростовский

Дайте угадаю. Вы из Ивановской или Пензенской области?
Просто у меня родня там живет. Все только в Вайбере сидят.

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Андрей Мельник

Мимо. Я из Пермского края

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Роман Ростовский

Вот жеж! Вайбер шагает по стране. ))

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Андрей Мельник

Ага. Вот у меня реально Вотсапа нет, там просто не с кем общаться, все или в Вайбере, или в ВК или в Телеге.

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Борис Интеграторов

Спасибо что указали на аномалию, мы продолжим исследовать Вас!

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SURPRISED PANDA

Жду не дождусь, когда все друзья и родственники в телегу перейдут 🙏

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Теплый Артем

Каждый день приходят пуши, что этот в телеграм, то этот в телеграм.
Причем достаточно продвинутые знакомые. Иногда даже думаешь, да ладно, не может быть.
Но это, к сожалению, совсем не панацея, что им зайдет.
А уж про каналы я вообще молчу..

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Вадим Д.

Ну так логично, в телеге удобнее работать в целом, в том числе и файло перекидывать и складировать.
Так что – отлично! И всё меньше контактов предпочитают общаться в WhatsApp, и это просто замечательно.

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Mansplaining

Осталось теперь людей приучить к iMessage и будет уже вполне нормально

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Роман Ростовский

А это что?

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Иван Грозный

Православный мессенджер на платформе надкушенного яблока, который они пытаются всем анально впарить. Вот, с некоторыми это получается, как видите ))

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Роман Ростовский

А! Мессенждер в том айпаде, который я в итоге забросил в шкаф, потому, что так и не смог привыкнуть к его странной операционке. Понял.

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Таир Бакиев

Так то если не знать что он там есть, то его легко можно и не заметить

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Alex Shevchenko

В принципе, когда говорят слово, с приставкой i - подразумевается Эппл😁

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Роман Ростовский

А я думал, что это обозначение реактивной составляющей при гармоническом колебательном процессе.

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Alex Shevchenko
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Роман Ростовский

Понял. Юнит не из нашего комьюнити. ))

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Alex Shevchenko

Да, профессор.... 😁

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Ted

Ничего удивительного. Просто телеграмм более современен, чем ватцап

1. Он мультиплатформенный. Клиенты есть для всего windows, mac, linux, android, ios и прочие системы.

2. Он позволяет работать с одного аккаунта на нескольких устройствах одновременно (разговариваешь со смартфона и тут же тебе прилетает документ на ноутбук). И ты не привязан к одному устройству. Это большое дело в современном мире

3. При том, клиент позволяет работать с несколькими аккаунтами (домашний, рабочий и для общественной деятельности, например).

Все это огромные преимущества в современном мире

Безусловно, можно и дальше совершенствовать телеграмм

Например, добавить полноценную анкету для пользователей (город проживания, место рождения, оконченные учебные заведения, места работы, род деятельности), а для каналов и чатов добавить (город и направление чата, и прочее)

Если все перечисленное, будет учитываться в поиске, то вполне может получится хорошая соцсеть

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Artur Kuramshin

1) У Вотсапа тоже приложения на всех этих платформах есть
2) Здесь он уступает телеге, 1 смартфон и один ноут одновременно
В остальном он недотягивает, однако далеко не всем нужен подобный функционал

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Andrei Smirnovsky

Все так верят в "анонимность" в телеге, хотя в РФ вотс как раз безопаснее

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SURPRISED PANDA

По мне дело даже не в анонимности, а в удобстве и функционале

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Макс Данилов

Ну так то очень напрягает, когда контакт, который ты удалил из записной книги телефона лет так 5 назад, вдруг показывается оповещением в телеге, что он подключился, и ещё сразу оказывается добавленым в твоих контактах телеги 🤔

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Andrey Melnikov

Так если вы сами разрешили подтягивать контакты, то телега их сохраняет

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Alex Shevchenko

Все так верят в анонимность...))

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Гибкий вентилятор

Пусть Паша ещё ОС сделает ноутбуки и телефоны. Будут конкуренты яблоку

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Евгений Круглов

Проблема не в написании ОС. Проблема заключается в том, что существует порочный круг "ОС без пользователей не интересна разработчикам, а ОС без приложений не нужна пользователям. И чтобы разорвать этот круг требуется огромное количество денег в течение десятилетия.

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Артем

Старшее поколение в Телеграм не будет переходить пока. Они из одноклассников в Вайбер переходили, или сразу в WhatsApp. А теперь им снова напрягаться не хочется.

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Ted

Они будут ровно там, где будет большинство их родственников

Мессенджер или соцсеть могут быть технически выполнены идеально, но если там нет людей, с которыми человек хочет общаться или хочет про них что-то узнать, то эта соцсеть или месседжер обречен на провал.

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Alex Shevchenko

Телега вперёд ✊😁

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Роман Ростовский

У воцапа сейчас идет вторая волна. Все больше пенсионеров начинают им пользоваться.

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Дрочук

А где все те нетакусики, которые через каждое сообщение визжали "да телега никому не нужна, вот сосап это да. И вообще если вас захотят задианонить то это все пробивается за 5 наносекунды"

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Николай Самсонов

удивлен что только сейчас это произошло

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Alexey Sharapov

Письма счастья, открытки и спам еще долго не дадут трафику вацапа упасть.

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Эм и точка

Люди умнеют, милорд.

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Андрей Вечерний
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Dmitri Petrov

Удобнее в телеге всё конечно передача файлов и тп..
но Уже надела телеграммная зассоренность всем подряд....
не рекомендую своим детям пользоваться телегой..
И чаты както не читаются уже не удобно .. Как то надоело чтоли...
Хотя раньше в самом начале звал в телегу....
Я наоборот уже схожу с телеги)

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Эм и точка

Такое чувство, что вы сбежали сюда из вайбера.

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Dmitri Petrov

Чувства обманывают и врут порой.
Ааа.. точки надо ставить как все правильно,да ))..
По секрету -Знаете мне интернет мир уже надоел..я лучше в каменный век вернусь Птички природа дети внуки..)

Да благодарю что напомнили..

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ILYAS MUKHTAR

Учитывая объем пиратских фильмов/сериалов/музыки и порно то это неудивительно.

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Либерал-смузихлёб

Почему то москвичи из крупных монополий постоянно пишут по работе в ватсап

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