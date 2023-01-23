Пользователи платной версии чат-бота ChatGPT рассказали о стоимости подписки — $42 в месяц Статьи редакции
Сама компания-разработчик цену не анонсировала.
- OpenAI дала некоторым пользователям доступ к платному инструменту ChatGPT Professional, сообщило The Verge. По их словам, ежемесячная подписка на продукт стоит $42. Окончательная ли это цена — компания не уточнила.
- Среди основных функций, указанных в новом тарифе: доступ к продукту даже при наплыве трафика, более высокая скорость ответа и ранний показ новых функций. Отраслевой разработчик Захид Хаваджа подтвердил, что с платной подпиской генератор действительно работает быстрее.
- Многие пользователи в официальном сообществе ChatGPT в мессенджере Discord остались недовольны стоимостью. По их словам, цена слишком высока и неподъёмна для клиентов из тех стран, где $42 составляют «добрую часть зарплаты».
- Другие отметили, что для тех, кто пользуется сервисом на постоянной основе и решает с его помощью рабочие задачи, цена вполне доступная. К тому же компания предупреждала, что это пилотный запуск, так что и функции, и стоимость ещё могут измениться.
- OpenAI открыла приём заявок на доступ к платному инструменту ChatGPT Professional в первой половине января 2023 года. Тогда она сказала, что монетизация ИИ-решения — способ повысить его «жизнеспособность» в долгосрочной перспективе.
- По слухам, OpenAI тратит миллионы долларов в месяц, чтобы сохранять бесплатную версию продукта, и потому также ищет инвестиции. Так, в январе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft и, возможно, будет вынужден отдавать ей 75% прибыли, пока не возместит инвестиции.
- Уже 23 января Microsoft подтвердила, что «расширит партнёрство» с OpenAI и вложит в компанию «миллиарды».
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Дороговато, конечно, но очень уж перспективно. Да и подписка уже не для баловства. Ну и 😉
Оу, спокойно! Ишь, буйный какой нейрокластер (-:
очень толково разъясняете)))
Нейрочеловек!
Так это же ответ на главный вопрос жизни, вселенной, и всего такого
слабовато, ожидал от них 42.42
Не понял, к чему в статье пассаж про 42 доллара в час
привет! автор немного окретинился — и поправил, спасибо
Так, без мема про лягушонка этот коммент нелегален!
вы призвали лягушонка
Если бы в час, там уже от Илонов Масков было б не протолкнуться.
Привыкли в часа измерять время работы
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Вадим Д. походу ща напрягся.
как очень дороговато выходит
но думаю, оно того стоит))
120 рублей за рабочий день - дорого?
Месяц
500 бачинских в год
ну это профессиональная версия. Для того, кому бесплатного функционала не хватает.
Стартап можно считать успешным?
Ну с учетом того, что ChatGPT должна заменить собой часть фрилансеров, то как бы странно называть 42 бакса (интересно, 42 - это экономический расчёт или всё-таки аллюзия на ответ на самый важный вопрос) большой суммой.
Всё-таки это инструмент для повышения производительности труда.
За любовь надо платить ;)
https://vc.ru/s/ai/589743-openai-microsoft-lyubov
Это реверанс в сторону Автостопом по галактике?)
Может с платной подпиской бот будет работать и выдавать данные и после 2021 года?
Любит эта сетка приврать. А потом пишет, что ошиблась.