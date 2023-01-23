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Полина Лааксо

Пользователи платной версии чат-бота ChatGPT рассказали о стоимости подписки — $42 в месяц Статьи редакции

Сама компания-разработчик цену не анонсировала.

Источник: Twitter
  • OpenAI дала некоторым пользователям доступ к платному инструменту ChatGPT Professional, сообщило The Verge. По их словам, ежемесячная подписка на продукт стоит $42. Окончательная ли это цена — компания не уточнила.
  • Среди основных функций, указанных в новом тарифе: доступ к продукту даже при наплыве трафика, более высокая скорость ответа и ранний показ новых функций. Отраслевой разработчик Захид Хаваджа подтвердил, что с платной подпиской генератор действительно работает быстрее.
  • Многие пользователи в официальном сообществе ChatGPT в мессенджере Discord остались недовольны стоимостью. По их словам, цена слишком высока и неподъёмна для клиентов из тех стран, где $42 составляют «добрую часть зарплаты».
  • Другие отметили, что для тех, кто пользуется сервисом на постоянной основе и решает с его помощью рабочие задачи, цена вполне доступная. К тому же компания предупреждала, что это пилотный запуск, так что и функции, и стоимость ещё могут измениться.
Вот как реагирует на запрос ChatGPT Professional. Источник: Twitter
  • OpenAI открыла приём заявок на доступ к платному инструменту ChatGPT Professional в первой половине января 2023 года. Тогда она сказала, что монетизация ИИ-решения — способ повысить его «жизнеспособность» в долгосрочной перспективе.
  • По слухам, OpenAI тратит миллионы долларов в месяц, чтобы сохранять бесплатную версию продукта, и потому также ищет инвестиции. Так, в январе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft и, возможно, будет вынужден отдавать ей 75% прибыли, пока не возместит инвестиции.
  • Уже 23 января Microsoft подтвердила, что «расширит партнёрство» с OpenAI и вложит в компанию «миллиарды».

#новость #openai #chatgpt

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Дороговато, конечно, но очень уж перспективно. Да и подписка уже не для баловства. Ну и 😉

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Андрей Вечерний
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Вадим Д.

Оу, спокойно! Ишь, буйный какой нейрокластер (-:

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Пётр Комментов

очень толково разъясняете)))

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M-S-R

Нейрочеловек!

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Andrey Dolg
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Александр Александрович

Так это же ответ на главный вопрос жизни, вселенной, и всего такого

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Denis G

слабовато, ожидал от них 42.42

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Февраль Камшотов

Не понял, к чему в статье пассаж про 42 доллара в час

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Полина Лааксо
Автор

привет! автор немного окретинился — и поправил, спасибо

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Розовый Кирилл

Так, без мема про лягушонка этот коммент нелегален!

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Полина Лааксо
Автор

вы призвали лягушонка

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Юрий Ковтун
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Вадим Д.

Если бы в час, там уже от Илонов Масков было б не протолкнуться.

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Alexey QuQu

Привыкли в часа измерять время работы

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Дмитрий Беговатов

По традиции под постом о ChatGPT отпишусь о чате, где обсуждаем решения на основе ИИ для работы и жизни – https://t.me/+Zp1AawetLBgxOTcy. Уже почти 500 участников и будем рады новичкам)

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Andrey Dolg
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Ненавижу Лицемеров

Вадим Д. походу ща напрягся.

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Никита Румянцев

как очень дороговато выходит

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Юрий Славутин

но думаю, оно того стоит))

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Михаил Барабаш

120 рублей за рабочий день - дорого?

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Николай Владимирович Грудинин

Месяц
500 бачинских в год

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Михаил Барабаш

ну это профессиональная версия. Для того, кому бесплатного функционала не хватает.

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Зеленый самолетик

Стартап можно считать успешным?

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Михаил Барабаш

Ну с учетом того, что ChatGPT должна заменить собой часть фрилансеров, то как бы странно называть 42 бакса (интересно, 42 - это экономический расчёт или всё-таки аллюзия на ответ на самый важный вопрос) большой суммой.
Всё-таки это инструмент для повышения производительности труда.

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Andrey Dolg
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Ai

За любовь надо платить ;)

https://vc.ru/s/ai/589743-openai-microsoft-lyubov

OpenAI + Microsoft = любовь — Ai на vc.ru
Записи из блогов OpenAi и Microsoft за 23.01.2023
vc.ru
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Павел Корниенко

Это реверанс в сторону Автостопом по галактике?)

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Павел

Может с платной подпиской бот будет работать и выдавать данные и после 2021 года?

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Рыжий ихтиандр

Любит эта сетка приврать. А потом пишет, что ошиблась.

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