Пользователи сообщили, что сайт Apple и приложение App Store перестали открываться в России Статьи редакции
К 11:20 мск сервисы снова стали доступны.
- Жалобы на проблемы с доступом к apple.com и App Store с российских IP-адресов появились около 10:00 мск.
- По данным Globalcheck на 11:00 мск, apple.com открывался только у некоторых абонентов «Ростелекома», но через 20 минут сервис показал, что сайт доступен.
По данным Downdetector, кроме сайта Apple проблемы были также со Steam и некоторыми сервисами Microsoft.
- Сбой связан с неполадками в работе регионального сегмента CDN-серверов провайдера Akamai, сообщил «Код Дурова». Проблемы наблюдаются и в других странах. Роскомнадзор сообщил изданию Life, что не блокирует сервисы Apple в России.
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# "Роскомнадзор сообщил изданию Life, что не блокирует сервисы Apple в России."
Один внушающий доверия источник, сообщил другому, не менее авторитетному..
И оба надулись от гордости.
Починили уже.
Сбой в региональном сегменте провайдера Akamai, сервера которого используют многие сервисы.
последний абзац именно об этом и говорит
Повторил, чтобы на подкорке осталось
ну всё, расходимся
80lv - приплести рашку в заголовок. Вот серьезно, что за новый уровень дна? Либо не разобравшись, либо ради кликбейта сделать акцент на России и ркм в новости, когда «проблемы наблюдаются и в других странах»
Тут уже давно так.
Уже всё работает. Лежали ещё store.steampowered.com, microsoft.com, playstation.com, xbox.com, ea.com, но недолго.
HERAKS
Был сбой в региональном сегменте Akamai, что повлекло спецэффекты в виде недоступности ряда сервисов у Apple. Сейчас, кажется, проблема снята и всё работает.
Это к вопросу о "сувенирном рунете" и возможности обособления отдельно взятой страны от глобальной сети...
UPD: Проблемы с доступом опять возобновились. Страница статусов сервиса Akamai не показывает сбоев. Есть подозрение, что это шаловливые ручонки РКН. Но это не точно
Тренировочный день...
Переходим в рустор
К чёрту этих яблочников, ничего у них не работает
А как же так) ой, все не работает..
у эппла 16ая ось весьма глючная и народ очень ждет обновления. сутки назад вышли обновления 16.3 сразу для телефонов, тв-приставок, часов и тд. народ ломанулся обновлять свой парк железяк. по всей видимости наплыв был больше возможностей cdn. но это лишь моя гипотеза.
А 16.2 чем плоха?
Чебурнет-учения
у Akamai не первый раз проблемы с cdn. Ранее такие же траблы были у Netflix. После чего они сделали свой cdn.
А у CDN Netflix проблем не бывает?
много меньше чем у akamai