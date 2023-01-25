Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи сообщили, что сайт Apple и приложение App Store перестали открываться в России Статьи редакции

К 11:20 мск сервисы снова стали доступны.

  • Жалобы на проблемы с доступом к apple.com и App Store с российских IP-адресов появились около 10:00 мск.
  • По данным Globalcheck на 11:00 мск, apple.com открывался только у некоторых абонентов «Ростелекома», но через 20 минут сервис показал, что сайт доступен.

  • По данным Downdetector, кроме сайта Apple проблемы были также со Steam и некоторыми сервисами Microsoft.

  • Сбой связан с неполадками в работе регионального сегмента CDN-серверов провайдера Akamai, сообщил «Код Дурова». Проблемы наблюдаются и в других странах. Роскомнадзор сообщил изданию Life, что не блокирует сервисы Apple в России.
Дополнено в 12:10 мск. В Microsoft подтвердили проблемы с сервисами Teams, Outlook и другими. В компании устанавлиявают причины сбоя.

#новость

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20 комментариев
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Яркий Мика

# "Роскомнадзор сообщил изданию Life, что не блокирует сервисы Apple в России."

Один внушающий доверия источник, сообщил другому, не менее авторитетному..

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Вадим Д.

И оба надулись от гордости.

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Гоги Твардовски

Починили уже.
Сбой в региональном сегменте провайдера Akamai, сервера которого используют многие сервисы.

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Полина Лааксо

последний абзац именно об этом и говорит

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Гоги Твардовски

Повторил, чтобы на подкорке осталось

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Виктор Шаманов

ну всё, расходимся

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Aleksandr T

80lv - приплести рашку в заголовок. Вот серьезно, что за новый уровень дна? Либо не разобравшись, либо ради кликбейта сделать акцент на России и ркм в новости, когда «проблемы наблюдаются и в других странах»

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Grandzlo

Тут уже давно так.

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Вадим Д.

Уже всё работает. Лежали ещё store.steampowered.com, microsoft.com, playstation.com, xbox.com, ea.com, но недолго.

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Джошуа

HERAKS
Был сбой в региональном сегменте Akamai, что повлекло спецэффекты в виде недоступности ряда сервисов у Apple. Сейчас, кажется, проблема снята и всё работает.

Это к вопросу о "сувенирном рунете" и возможности обособления отдельно взятой страны от глобальной сети...

UPD: Проблемы с доступом опять возобновились. Страница статусов сервиса Akamai не показывает сбоев. Есть подозрение, что это шаловливые ручонки РКН. Но это не точно

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Alex Lee

Тренировочный день...

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Hardy

Переходим в рустор

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Александр

К чёрту этих яблочников, ничего у них не работает

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Ярослава Радионова

А как же так) ой, все не работает..

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Nickname

у эппла 16ая ось весьма глючная и народ очень ждет обновления. сутки назад вышли обновления 16.3 сразу для телефонов, тв-приставок, часов и тд. народ ломанулся обновлять свой парк железяк. по всей видимости наплыв был больше возможностей cdn. но это лишь моя гипотеза.

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Rnatery

А 16.2 чем плоха?

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Покемон

Чебурнет-учения

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Андрей Комягин

у Akamai не первый раз проблемы с cdn. Ранее такие же траблы были у Netflix. После чего они сделали свой cdn.

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Rnatery

А у CDN Netflix проблем не бывает?

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Андрей Комягин

много меньше чем у akamai

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