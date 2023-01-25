Windows Central показало первый скриншот обновлённого «Проводника» в Windows 11 Статьи редакции
Microsoft планирует выпустить его до конца 2023 года.
- Скриншот макета переработанного «Проводника» в Windows 11 опубликовало издание Windows Central.
- Согласно скриншоту, компания Microsoft готовит крупное обновление «Проводника», в котором изменится шапка, панель инструментов, боковая панель и другие элементы интерфейса.
- На скриншоте можно увидеть раздел с рекомендованными файлами, которые «Проводник» будет предлагать на основе активности пользователя. В Windows Central сообщили, что это будет происходить за счёт более тесной интеграции с Microsoft 365.
- Разработчики Windows также планируют добавить в «Проводник» расширенные возможности для просмотра фотографий и поддержку тегов по аналогии с приложением Finder в macOS.
- Microsoft планирует выпустить обновлённый «Проводник» в Windows 11 до конца 2023 года, утверждают источники Windows Central.
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Выглядит так, что хочется поставить адблок
во во
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но от адблока не отказался бы)
Как по мне, тоже самое, только со вкладками и вместо раздела "Часто используемые папки" раздел по типу "Часто использованные файлы" с их предпросмотром.
macOS какой-то
macOS лаконичнее намного. ХЗ что по юзабельности тут будет
Школьникам на радость, чтобы как можно виднее отображались всякие недавно просмотренные и часто просматриваемые файлы...
Да и папам этих же школьников - тоже...
Хорошо, а когда остальные элементы интерфейса приведут в соответствие? На Хабре раз в год разборы публикуют.
О, в Recommended можно будет рекламу подсовывать, а отключать только в платной подписке.
Ахах, и первым делом климат, феминизм и расовое равенство. Ну а выглядит так себе
что-то как-то не доработано выглядит - явно забыли погоду и новости туда добавить.
Вкладок не хватало
Их уже завезли с пару месяцев как. Если не раньше
Подтверждаю, на Win 11 вкладки есть
спасибо. не знал про них.
всё ещё на десятке.
не хочу пока что-то менять.
но вкладки бы не помешали, да.
а что не так с вкладками?
их не хватало
Новость хорошая, но даже если они затянут, ничего плохого не случится))
перегружено немного выглядит
Внезапную загрузку процессора на 100% с сопутствующим висяком намертво уже пофиксили? А то я не заметила что-то.
Я вижу рекомендованные файлы, потом закрепленные, потом последние.
Так до списка можно и не добраться.
Но это, возможно, лечится настройкой фильтрами, которых тут видно, хватает
новое никогда не нравится
заранее простите
Отчасти поэтому я работаю в Linux, можно поставить какой угодно "проводник", какой угодно вид меню Start, да, черт побери, любую из пары десятков оболочек рабочего стола, которая больше нравится.
И не глядеть часами на это "изделие" индусских говнокодеров из Microsoft, которые похоже делали исходя из собственных индусских эстетических представлений, и от которых у нормального человека кровь из глаз.
Хуже этого только macos, но там вообще клиника...
за что так с индусами то? расист что ли?
где сейчас нет индусских кодеров?
Рекомендованные документы 🙈
Просто взяли и вставили скрин гугл диска в макет — норм