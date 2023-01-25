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Windows Central показало первый скриншот обновлённого «Проводника» в Windows 11 Статьи редакции

Microsoft планирует выпустить его до конца 2023 года.

  • Скриншот макета переработанного «Проводника» в Windows 11 опубликовало издание Windows Central.
  • Согласно скриншоту, компания Microsoft готовит крупное обновление «Проводника», в котором изменится шапка, панель инструментов, боковая панель и другие элементы интерфейса.
  • На скриншоте можно увидеть раздел с рекомендованными файлами, которые «Проводник» будет предлагать на основе активности пользователя. В Windows Central сообщили, что это будет происходить за счёт более тесной интеграции с Microsoft 365.
  • Разработчики Windows также планируют добавить в «Проводник» расширенные возможности для просмотра фотографий и поддержку тегов по аналогии с приложением Finder в macOS.
  • Microsoft планирует выпустить обновлённый «Проводник» в Windows 11 до конца 2023 года, утверждают источники Windows Central.

#новость #windows

956 просмотров
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30 комментариев
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 Бобков Максон

Вам нравится? Мне нет

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Suntori

Выглядит так, что хочется поставить адблок

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Бобков Максон

во во

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Павел

Мне нравится

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Дмитрий Бондаренко

но от адблока не отказался бы)

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R Beloklyuchevsky

Как по мне, тоже самое, только со вкладками и вместо раздела "Часто используемые папки" раздел по типу "Часто использованные файлы" с их предпросмотром.

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true iBegginer

macOS какой-то

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Alexey Dymov

macOS лаконичнее намного. ХЗ что по юзабельности тут будет

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Mr Complex

Школьникам на радость, чтобы как можно виднее отображались всякие недавно просмотренные и часто просматриваемые файлы...
Да и папам этих же школьников - тоже...

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Юрий Б.

Хорошо, а когда остальные элементы интерфейса приведут в соответствие? На Хабре раз в год разборы публикуют.

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33_rublya

О, в Recommended можно будет рекламу подсовывать, а отключать только в платной подписке.

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Александр Сурнин

Ахах, и первым делом климат, феминизм и расовое равенство. Ну а выглядит так себе

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Paul Patlakh

что-то как-то не доработано выглядит - явно забыли погоду и новости туда добавить.

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Котеджо

Вкладок не хватало

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Suntori

Их уже завезли с пару месяцев как. Если не раньше

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WTF

Подтверждаю, на Win 11 вкладки есть

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Котеджо

спасибо. не знал про них.
всё ещё на десятке.
не хочу пока что-то менять.
но вкладки бы не помешали, да.

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Куртуазный маньерист

а что не так с вкладками?

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Котеджо

их не хватало

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Ваня Шестаков

Новость хорошая, но даже если они затянут, ничего плохого не случится))

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Igor Malkov

перегружено немного выглядит

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Эм и точка

Внезапную загрузку процессора на 100% с сопутствующим висяком намертво уже пофиксили? А то я не заметила что-то.

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Alexey Dymov

Я вижу рекомендованные файлы, потом закрепленные, потом последние.
Так до списка можно и не добраться.
Но это, возможно, лечится настройкой фильтрами, которых тут видно, хватает

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Seves

новое никогда не нравится

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Дуайт Шрут

заранее простите

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Alex Dem

Отчасти поэтому я работаю в Linux, можно поставить какой угодно "проводник", какой угодно вид меню Start, да, черт побери, любую из пары десятков оболочек рабочего стола, которая больше нравится.
И не глядеть часами на это "изделие" индусских говнокодеров из Microsoft, которые похоже делали исходя из собственных индусских эстетических представлений, и от которых у нормального человека кровь из глаз.
Хуже этого только macos, но там вообще клиника...

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Виктор Бахматов

за что так с индусами то? расист что ли?

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Alex Dem
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Paul Patlakh

где сейчас нет индусских кодеров?

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Артем Жаров

Рекомендованные документы 🙈

Просто взяли и вставили скрин гугл диска в макет — норм

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