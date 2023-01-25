Google даст пользователям в Индии выбирать сторонние методы оплаты в Google Play и настраивать поиск на Android Статьи редакции
Компания сделала это после штрафов на $162 млн и $113 млн от местного регулятора.
- С февраля 2023 года для всех приложений в Google Play в Индии будет доступна оплата по выбору, сообщила компания в своём блоге. Пользователи смогут решить — оплачивать покупки через магазин приложений или сделать это другим способом. Разработчики, в свою очередь, смогут предлагать платить вне Google Play.
- Также при покупке любого устройства на Android у пользователей будет появляться окно выбора, в котором они смогут указать, какая поисковая система будет установлена по умолчанию.
- В октябре 2022 года Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) оштрафовала Google на $162 млн из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке устройств с Andriod. Регулятор предписал компании разрешить пользователям выбирать поисковую систему, а также удалять уже предустановленные на устройства приложения Google.
- В том же месяце компанию оштрафовали ещё на $113 млн и потребовали разрешить оплату сторонними методами для разработчиков. В ноябре Google прекратила требовать от них перейти на её собственную платёжную систему.
- В 2022 году Google уже разрешил использовать сторонние способы оплаты разработчикам неигровых приложений в Европе, а также запустил в Индии, Австралии, Индонезии, Японии и странах, входящих в Европейскую экономическую зону, программу, которая также позволяет брать плату вне магазина приложений.
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Оплата пластиковой картой пока не превзойдена по:
1. Массогабаритам
2. Энергонезависимости
3. Дешевизне носителя
Здрасьте, а «Завтра занесу»?
Карта лишь носитель информации. Изготавливается из пластика и прочего сырья и недешевое. Также она зависима от работы вашего банка и банка получателя. Произойдет сбой, оплата невозможна. А чтобы производить оплату картой тебе нужны деньги, которые нужно заносить на банковский счёт, то есть тебе нужны ещё и бумажные деньги, которые заносятся на счёт. Карта - удобный, но далеко не практичный по вашим показателям способ оплаты.
А меж темСобственная операционная система BharOS, разработанная в Индии, может полностью заменить Android
Любая "новая ОС", на деле форк Андроида, или другой ОС.
Когда ты делаешь "не имеющую аналогов в мире уникальную разработку", на самом деле ты делаешь никому не нужную говно и помойку.
Тебе нужна совместимость с существующим софтом, под твою ОС или процессор, не важно что ты там делаешь. Ну или под это должно быть легко адаптировать свой софт.
Нет ничего плохого в создании своего локального форка, с своими сервисами локальными.
Но не нужно из этого делать мегановость.
На деле, это очередной форк Android... Сделать форк может каждый, но под это придется создать магазин, наполнить его приложения (и не факт, что тот же гугл пойдет в этот стор, а многие приложения гугла, вроде gmail так же доминируют в Индии), затем убедить производителей (подавляюще количество которых в Индии - китайские) использовать эту ОС.
Мало вероятно, что там хоть что-то взлетит.
Подорожник, растущий возле скотопрогона в деревне Вышние Володинки Всамделишской губернии, может полностью заменить современные препараты от аутоимунных заболеваний точечного избирательного действия. Бумажный змей, разработанный Колей из 5Б, может полностью заменить стратегические бомбардировщики.
Были ли бомбардировщики хуже змея? Была ли возможность разработать препараты эффективнее подорожника? За дело ли Коля получил подзатыльник от учителя труда Павла Геннадьича?
Всей правды мы никогда не узнаем.
У Гугла деньги закончились оплачивать во всех странах штрафы, Россия «наскамила» на несколько миллиардов, теперь Индия…
Как у них еще попа не взорвалась все это мониторить)
Такие огромные корпорации потенциальные штрафы заранее учитывают и вкладывают в свою калькуляцию.
ну могут «наскамила» хоть на сотню миллиардов - гугл все равно их не платит.
Какая есть еще поисковая система, кроме Гугла?
Из реальных конкурентов только bing, его же выдачу использует Duckduckgo.
Проблема в том, что и нельзя узнать про альтернативу, её не предлагая.
Вот берешь телефон, там уже гугл сервисы, все.
Человек не знает что существуют другие. Он может конечно разобраться сам, но как мы видим, далеко не все это делают.
В Индии есть Гуруджи и куча мелких
Duckduckgo, bing, ecosia
При этом вроде как поисковый движок есть только у Бинг, остальные покупают у них поисковые результаты, но не показывают рекламу. Или собирают деньги на благотоврительность
Яндекс
Спутник 🕯️
Полно
После штрафов каждый может, а вот вы ДО штрафов сделайте.