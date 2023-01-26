Пользователи нашли в открытом доступе часть исходных кодов сервисов «Яндекса» Статьи редакции
Содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах, утверждают в компании.
- 26 января пользователи форума Hacker News сообщили о публикации папок с исходным кодом сервисов компании. На «Хабре» описали содержимое архивов: в них есть папки с названиями classfields, market, taxi, portal, alice, delivery, disk, drive, yandex360 и другие. Общее количество архивов — 83. Объём (в сжатом виде) — более 44,7 Гб.
- В «Яндексе» прокомментировали vc.ru, что взлома не было. По данным компании, служба безопасности обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Но их содержимое отличается от текущей версии репозитория в сервисах «Яндекса».
- К публикации кода причастен один из сотрудников «Яндекса», рассказал vc.ru близкий к компании источник.
- В марте 2022 года «Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и информации о заказах клиентов, которая произошла по вине сотрудника. Через несколько недель в интернете опубликовали карту с данными клиентов, после сайт заблокировали, а «Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах.
Первым на vc.ru новость заметил Михаил Добролюбов.
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Ну наконец-то Яндекс стал опенсорсным. Уже готовлю собственный форк яндекс еды.
Но с сервисный сбором
Часть сбора можно переводить Яндексу в качестве милостыни на безопасность
Турникет поставят
Я для еды ещё и собственный найф и спун готовлю.
Неплохо, тоже подумал, что можно это обыграть.
Там и яндекс такси и многое другое есть
Да, это самое интересное, наверное суперсекретные передовые разработки
судя по размеру архива — 44Gb (архива, карл!) — нашлось действительно всё.
Сливаемые архивы с перс. данными и то поболе будут.
персональных данных может быть хоть 300Gb, а тут слит код, и код как мы знаем сжимается отлично, как и другие текстовые данные. Если архив с кодом 44Gb, то видимо там буквально весь яндекс.
Один только taxi.tar.bz2 3.2ГБ, реально проблемы у них.
Хранились возможно отдельно
ну шо, сезон охоты на 0day можем считать открытым? 🤣
Интересно, веселые комменты как у M$ будут встречаться? 🤔))
Наконец стал известен алгоритм ранжирования.
if ($pageOwner == yandex) {$rank = 1} else {$rank = rand()}
Зацените название папок
писал на пол часа раньше автора ту же новость, тут видимо она решила упустить этот момент.
https://vc.ru/services/592014-utechka-v-yandeks-hakery-vylozhili-v-set-ishodnyy-kod-25-01-2023
Номер 16, интересно, это намёк?
Номер 15 намек на то, под чем все это код лось)
samogon, dolbilka и cocaine — хороший девиз)
Про Путина есть что-нибудь?
Самая интересная папка с названием beholder. Сервис для большого брата от Яндекса?
я то уж думал на стопе у виси негативные новости про яндекс)
А что здесь негативного? Взлома не было, это был плановый переход на более выгодные опенсорс репозитории. Сейчас сообщество пользователей пулл реквестов накидает, и Яндекс такой рывок сделает.
штраф в 60 тыс.стал уже мемом на vc
Хотели слить, но флешку потеряли раньше.
deleted
Найдётся все 🥲
Яндекс, пили историю, как олимпиадники обосрались.
Какой мерзкий буллшит. Ну конечно отличается, 1 коммит с изменением в readmi.md и вот, версия кода уже другая.
мне ещё понравилось "Служба безопасности Яндекса обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория".
Фрагменты, my ass.
99% фрагментов ведь не весь код? то-то же!
А что было? Найти доступ к пусть и старым, но исходникам через backdoor - не взлом?
никакого взлома не было, твердо и четко. опенсурсизация идет строго по плану.
"публикации кода причастен один из сотрудников «Яндекса»"
Хорошо, что я не пользуюсь Яндексом😅
Выкинули ненужное при переезде из России
Вообще-то Яндекс.Еду взломали, а не сотрудник "слил".
В подкасте про это рассказал директор по безопасности Яндекса Антон Карпов.
https://www.youtube.com/watch?v=rymoPIkHJjQ&t=260s