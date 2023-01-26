Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи нашли в открытом доступе часть исходных кодов сервисов «Яндекса» Статьи редакции

Содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах, утверждают в компании.

Скриншот «Хабра»
  • 26 января пользователи форума Hacker News сообщили о публикации папок с исходным кодом сервисов компании. На «Хабре» описали содержимое архивов: в них есть папки с названиями classfields, market, taxi, portal, alice, delivery, disk, drive, yandex360 и другие. Общее количество архивов — 83. Объём (в сжатом виде) — более 44,7 Гб.
  • В «Яндексе» прокомментировали vc.ru, что взлома не было. По данным компании, служба безопасности обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Но их содержимое отличается от текущей версии репозитория в сервисах «Яндекса».

Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Мы проводим внутреннее расследование, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы.

«Яндекс»
  • К публикации кода причастен один из сотрудников «Яндекса», рассказал vc.ru близкий к компании источник.
  • В марте 2022 года «Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и информации о заказах клиентов, которая произошла по вине сотрудника. Через несколько недель в интернете опубликовали карту с данными клиентов, после сайт заблокировали, а «Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах.

Первым на vc.ru новость заметил Михаил Добролюбов.

#новость #яндекс

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39 комментариев
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 Pavel Cree

Ну наконец-то Яндекс стал опенсорсным. Уже готовлю собственный форк яндекс еды.

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Новорег-Разоблачитель
"А сделайте мод на бесплатную еду плз🙏"
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Либерал-смузихлёб

Но с сервисный сбором

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Новорег-Разоблачитель

Часть сбора можно переводить Яндексу в качестве милостыни на безопасность

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Либерал-смузихлёб

Турникет поставят

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Император Нолимоций

Я для еды ещё и собственный найф и спун готовлю.

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Pavel Cree

Неплохо, тоже подумал, что можно это обыграть.

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Михаил Добролюбов

Там и яндекс такси и многое другое есть

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Новорег-Разоблачитель

Да, это самое интересное, наверное суперсекретные передовые разработки

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John Doe

судя по размеру архива — 44Gb (архива, карл!) — нашлось действительно всё.

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Вадим Д.

Сливаемые архивы с перс. данными и то поболе будут.

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John Doe

персональных данных может быть хоть 300Gb, а тут слит код, и код как мы знаем сжимается отлично, как и другие текстовые данные. Если архив с кодом 44Gb, то видимо там буквально весь яндекс.

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Make Luv

Один только taxi.tar.bz2 3.2ГБ, реально проблемы у них.

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Евгений Широков

Хранились возможно отдельно

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Поджигатель Vоенкоматоv

ну шо, сезон охоты на 0day можем считать открытым? 🤣

Интересно, веселые комменты как у M$ будут встречаться? 🤔))

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Sergey Luzgin

Наконец стал известен алгоритм ранжирования.

if ($pageOwner == yandex) {$rank = 1} else {$rank = rand()}

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Михаил Добролюбов

Зацените название папок

писал на пол часа раньше автора ту же новость, тут видимо она решила упустить этот момент.

https://vc.ru/services/592014-utechka-v-yandeks-hakery-vylozhili-v-set-ishodnyy-kod-25-01-2023

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Император Нолимоций

Номер 16, интересно, это намёк?

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Евгений Широков

Номер 15 намек на то, под чем все это код лось)

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Михаил

samogon, dolbilka и cocaine — хороший девиз)

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Либерал-смузихлёб

Про Путина есть что-нибудь?

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Ri Kha

Самая интересная папка с названием beholder. Сервис для большого брата от Яндекса?

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Vasiliy

я то уж думал на стопе у виси негативные новости про яндекс)

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Pavel Cree

А что здесь негативного? Взлома не было, это был плановый переход на более выгодные опенсорс репозитории. Сейчас сообщество пользователей пулл реквестов накидает, и Яндекс такой рывок сделает.

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Денис Еськин

штраф в 60 тыс.стал уже мемом на vc

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Вадим Д.
взлома не было

Хотели слить, но флешку потеряли раньше.

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Зубная паста

deleted

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Cyberdog

Найдётся все 🥲

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Деда Миша
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Make Luv

Яндекс, пили историю, как олимпиадники обосрались.

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Make Luv
Но их содержимое отличается от текущей версии репозитория в сервисах «Яндекса»

Какой мерзкий буллшит. Ну конечно отличается, 1 коммит с изменением в readmi.md и вот, версия кода уже другая.

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John Doe

мне ещё понравилось "Служба безопасности Яндекса обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория".

Фрагменты, my ass.

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fire hydrant

99% фрагментов ведь не весь код? то-то же!

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Philipp Novikov
взлома не было

А что было? Найти доступ к пусть и старым, но исходникам через backdoor - не взлом?

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fire hydrant

никакого взлома не было, твердо и четко. опенсурсизация идет строго по плану.

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Илья Миронов

"публикации кода причастен один из сотрудников «Яндекса»"

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Алексей Альев

Хорошо, что я не пользуюсь Яндексом😅

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Henke Thunder

Выкинули ненужное при переезде из России

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Григорий Ильин

Вообще-то Яндекс.Еду взломали, а не сотрудник "слил".
В подкасте про это рассказал директор по безопасности Яндекса Антон Карпов.
https://www.youtube.com/watch?v=rymoPIkHJjQ&t=260s

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