Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Мы проводим внутреннее расследование, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы.