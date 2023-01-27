Аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от видеоигр — «Ъ» Статьи редакции
Среди них — перечень одобренных игр и требование предустановки на компьютеры программ родительского контроля.
- Директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар предложил органам власти, среди которых Минцифры, Генпрокуратуре и Минпросвещения, обсудить идею «каталога одобренных онлайн-игр», который можно создать «по аналогии с магазином приложений RuStore». Об этом со ссылкой на письмо пишет «Ъ».
- Тем же адресатам аппарат правительства направил декабрьское решение комиссии совета законодателей по информполитике при парламенте — с предложениями по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр».
- Среди идей комиссии — создать реестр запрещённых игр; обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации»; включить российские системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на компьютеры.
- Ведомства должны дать отзывы до 10 февраля 2023 года. В них не ответили на запросы газеты, в VK отказались от комментариев.
- «Ъ» отмечает со ссылкой на South China Morning Post, что, например, объём китайского игрового рынка в 2022 году снизился на 10,3% — до $40,1 млрд. Одна из причин этого — чрезмерно жёсткий контроль регуляторов за контентом.
- Опрошенные газетой юристы и эксперты говорят, что законодательные запреты игр, скорее всего, не повлияют на их доступность. А прежде чем ограничивать иностранные продукты, нужно создать «национальный конкурентный рынок и всю экосистему вокруг».
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Достаточно защитить граждан от этих нахлебников
И позволить гражданам самим о себе заботиться, особенно о своих детях.
Скоро разблочить айфон можно будет только пройдя идентификацию в госуслугах 🗿
"Ура", новый реестр!оценить идеи
Давненько не генерировали.
А как вам, товарищи прокуроры, вот такая идея...?
"Евгений Комар предложил..."
Ответное предложение Евгению Комару прикрепляю в картинке.
Вот мне теперь жутко интересно, песня Сурового это просто совпадение?
Проблема кроется в идиотах-родителях, которые рожают бессмысленно, без любви, без понимания на что ребенка содержать, учить, лечить и так далее, и потом не занимаются своими детьми. Даже ChatGPT с этим согласен.
https://www.youtube.com/watch?v=5KQY-MU7oIU
Мезозой опять выходит на связь со своими умопомрачительными идеями по ограничению интернетов.
Почему я, 46 летний мужчина, играющий в игры напрягся из за какого то закона ограничивающего маленьких детишек? Да потому что власть под этим благовидным предлогом как всегда нагадит взрослым игрокам.
Помните что закон о согласовании митингов принимали чтобы защитить жизнь и здоровье митингующих от террористов, а в итоге сами лупили их дубинками.
ну точно переиграл!
подрастает югенд по всем заветам Того-Самого
ну этот по любому в доту играл
Если коротко, пошли нахуй!
поддерживаю, пусть берут вину на себя, за плохое воспитание, уже америку обвинить не получится, в развращении скрепных детей
Коснется только дебилов, покупающих готовые сборочки 2 ядра - 2 гига
А можно просто отъебаться от людей?
Касперская хочет монопольно-обязательной установки своих платных решений на все компьютеры?
Вот ну не ёбнутые ли? Это всё зарубежные продукты, которые в принципе как уже выяснилось ничего не потеряют без RU-рынка. Просто официально его покинут и всё, регулировать нечего будет.
игры должны одобрить,в книгах цензура и тупо замазывают неугодные места
куда мы катимся господа
А кто защитит детей от аппарата правительства?
"требование предустановки на компьютеры программ родительского контроля."
Сынишка какого-то чиновника наипал софт по родительскому контролю?