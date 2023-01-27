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Пышный мангал

Аппарат правительства попросил Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от видеоигр — «Ъ» Статьи редакции

Среди них — перечень одобренных игр и требование предустановки на компьютеры программ родительского контроля.

  • Директор департамента информационных технологий правительства Евгений Комар предложил органам власти, среди которых Минцифры, Генпрокуратуре и Минпросвещения, обсудить идею «каталога одобренных онлайн-игр», который можно создать «по аналогии с магазином приложений RuStore». Об этом со ссылкой на письмо пишет «Ъ».
  • Тем же адресатам аппарат правительства направил декабрьское решение комиссии совета законодателей по информполитике при парламенте — с предложениями по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр».
  • Среди идей комиссии — создать реестр запрещённых игр; обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации»; включить российские системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на компьютеры.
  • Ведомства должны дать отзывы до 10 февраля 2023 года. В них не ответили на запросы газеты, в VK отказались от комментариев.
  • «Ъ» отмечает со ссылкой на South China Morning Post, что, например, объём китайского игрового рынка в 2022 году снизился на 10,3% — до $40,1 млрд. Одна из причин этого — чрезмерно жёсткий контроль регуляторов за контентом.
  • Опрошенные газетой юристы и эксперты говорят, что законодательные запреты игр, скорее всего, не повлияют на их доступность. А прежде чем ограничивать иностранные продукты, нужно создать «национальный конкурентный рынок и всю экосистему вокруг».

#новость #игры

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23 комментария
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 Никита Климанов

Достаточно защитить граждан от этих нахлебников

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Нелепый хичхакер

И позволить гражданам самим о себе заботиться, особенно о своих детях.
Скоро разблочить айфон можно будет только пройдя идентификацию в госуслугах 🗿

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Вадим Д.

"Ура", новый реестр!
Давненько не генерировали.

оценить идеи

А как вам, товарищи прокуроры, вот такая идея...?

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Михаил Зверев
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Слегка Придурковатый

"Евгений Комар предложил..."

Ответное предложение Евгению Комару прикрепляю в картинке.

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Anton Amelekhin

Вот мне теперь жутко интересно, песня Сурового это просто совпадение?

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Артем Акулов

Проблема кроется в идиотах-родителях, которые рожают бессмысленно, без любви, без понимания на что ребенка содержать, учить, лечить и так далее, и потом не занимаются своими детьми. Даже ChatGPT с этим согласен.

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Слегка Придурковатый

https://www.youtube.com/watch?v=5KQY-MU7oIU

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компостирония

Мезозой опять выходит на связь со своими умопомрачительными идеями по ограничению интернетов.

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Dmitry Kapustin

Почему я, 46 летний мужчина, играющий в игры напрягся из за какого то закона ограничивающего маленьких детишек? Да потому что власть под этим благовидным предлогом как всегда нагадит взрослым игрокам.

Помните что закон о согласовании митингов принимали чтобы защитить жизнь и здоровье митингующих от террористов, а в итоге сами лупили их дубинками.

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batah cobkob
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Сергей С.

ну точно переиграл!

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Никита Климанов

подрастает югенд по всем заветам Того-Самого

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mrazziyanin)

ну этот по любому в доту играл

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Danila Poyarkov

Если коротко, пошли нахуй!

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mrazziyanin)

поддерживаю, пусть берут вину на себя, за плохое воспитание, уже америку обвинить не получится, в развращении скрепных детей

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Lexx Sky
предустановке на пк

Коснется только дебилов, покупающих готовые сборочки 2 ядра - 2 гига

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Аккаунт заморожен

А можно просто отъебаться от людей?

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bravo sierra

Касперская хочет монопольно-обязательной установки своих платных решений на все компьютеры?

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Dmitry Voloshin

Вот ну не ёбнутые ли? Это всё зарубежные продукты, которые в принципе как уже выяснилось ничего не потеряют без RU-рынка. Просто официально его покинут и всё, регулировать нечего будет.

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Илья Рыбаков

игры должны одобрить,в книгах цензура и тупо замазывают неугодные места
куда мы катимся господа

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Андрей Киселев

А кто защитит детей от аппарата правительства?

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Торт Скряба

"требование предустановки на компьютеры программ родительского контроля."

Сынишка какого-то чиновника наипал софт по родительскому контролю?

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