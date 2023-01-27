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Tele2 запустил голосового помощника «Астра» Статьи редакции

Это уже третий виртуальный ассистент от оператора.

  • Помощник может ответить на входящий вызов — если пользователь находится вне зоны действия сети, не принял вызов или сбросил звонок. После разговора «Астра» пришлёт расшифровку звонка в Telegram, пишет AdIndex.
  • Подключить «Астру» можно в Telegram-боте. Первую неделю тестировать помощника можно бесплатно, затем его стоимость составит 4 рубля в сутки.
  • Кроме ответов на вызовы, помощник может узнать контакты курьера или детали записи в салон. Также у «Астры» есть «расширенный набор функций»: он может указать причину, почему пользователь не отвечает на звонок и использовать индивидуальные сообщения для избранных номеров.
  • Это уже третий виртуальный ассистент от Tele2 — в ноябре 2022 года оператор представил «Юлию» и «Алекса». Они тоже могут отвечать на звонки и присылать расшифровку разговора. Если звонит спамер, помощник отклоняет звонок, если это важный звонок — запросит контакты и уточнит детали.
  • Голосовой помощник, который может записывать разговоры и присылать расшифровку, есть у «Тинькофф» — с июля 2021 года он доступен для всех абонентов. У МТС есть голосовой помощник «Марвин», у «Мегафона» — «Ева», у «Билайна» — сервис «Виртуальный секретарь», где можно выбрать из пяти персонажей.
Голосовой помощник «Астра», фото Tele2

#новость #tele2

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11 комментариев
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 Zmey007

Яндекс. Бесплатно 🤷‍♂️

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Rafa Ramazanov

Мегафон тоже бесплатно

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Андрей Середа

почти всё бесплатно

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Вадим Д.

Тащ майор доволен, неделя удалась.

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Брянский Бренд

новый канал для прослушивания открыт😃

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Вадим Д.

Я бы сказал, дополнительный 🎧

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Андрей Середа

теперь тут можно послушать интересный подкаст учителя с металлургом и таксистом)))

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Ivelevit

Выпустите уже голосового помощника «Майор Иванов» или «Тащ майор». Тащ майор сможет все, рекламировать ЧВК, СВО, выборы. Всегда подскажет где ближайший военкомат. Поможет корректно расставить приоритеты в жизни и выработать правильную политическую позицию..

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Иван Бирюк

нельзя будет такую фоточку прикрепить

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Илья Чирков

Погоны пририсовать и готово

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Алекс

Помощник "Астра" легко поможет определить ваш срок заключения.

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