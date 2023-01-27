Tele2 запустил голосового помощника «Астра» Статьи редакции
Это уже третий виртуальный ассистент от оператора.
- Помощник может ответить на входящий вызов — если пользователь находится вне зоны действия сети, не принял вызов или сбросил звонок. После разговора «Астра» пришлёт расшифровку звонка в Telegram, пишет AdIndex.
- Подключить «Астру» можно в Telegram-боте. Первую неделю тестировать помощника можно бесплатно, затем его стоимость составит 4 рубля в сутки.
- Кроме ответов на вызовы, помощник может узнать контакты курьера или детали записи в салон. Также у «Астры» есть «расширенный набор функций»: он может указать причину, почему пользователь не отвечает на звонок и использовать индивидуальные сообщения для избранных номеров.
- Это уже третий виртуальный ассистент от Tele2 — в ноябре 2022 года оператор представил «Юлию» и «Алекса». Они тоже могут отвечать на звонки и присылать расшифровку разговора. Если звонит спамер, помощник отклоняет звонок, если это важный звонок — запросит контакты и уточнит детали.
- Голосовой помощник, который может записывать разговоры и присылать расшифровку, есть у «Тинькофф» — с июля 2021 года он доступен для всех абонентов. У МТС есть голосовой помощник «Марвин», у «Мегафона» — «Ева», у «Билайна» — сервис «Виртуальный секретарь», где можно выбрать из пяти персонажей.
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Яндекс. Бесплатно 🤷♂️
Мегафон тоже бесплатно
почти всё бесплатно
Тащ майор доволен, неделя удалась.
новый канал для прослушивания открыт😃
Я бы сказал, дополнительный 🎧
теперь тут можно послушать интересный подкаст учителя с металлургом и таксистом)))
Выпустите уже голосового помощника «Майор Иванов» или «Тащ майор». Тащ майор сможет все, рекламировать ЧВК, СВО, выборы. Всегда подскажет где ближайший военкомат. Поможет корректно расставить приоритеты в жизни и выработать правильную политическую позицию..
нельзя будет такую фоточку прикрепить
Погоны пририсовать и готово
Помощник "Астра" легко поможет определить ваш срок заключения.