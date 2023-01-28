Twitter разрешит пользователям обжаловать блокировку аккаунтов по новым правилам с 1 февраля Статьи редакции
Теперь аккаунт заблокируют только в крайнем случае, вместо этого будут ограничивать показы запрещённых твитов.
- Владельцы заблокированных аккаунтов в Twitter смогут пройти оценку по новым критериям для их восстановления, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
- Теперь учётные записи будут блокировать только из-за публикации неправомерной информации или участия в незаконной деятельности, подстрекательства к насилию или угроз, а также «целенаправленного преследования других пользователей».
- В Twitter добавили, что смягчат санкции за нарушения правил: вместо блокировки введут ограничение доступа к твитам или попросят удалить запрещённое сообщение.
- 23 ноября 2022 года Илон Маск спросил пользователей: должна ли соцсеть провести общую амнистию заблокированных аккаунтов. «За» проголосовали 72,4% опрошенных. Предприниматель планировал начать амнистию в начале декабря.
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Илон, одумайся!!! Не выпускай батутного из блокировки.
Наоборот. Треш контент очень популярен
Если бы я делал соцсеть, то первым правилом было бы, что вы можете делать всё что угодно: троллить, унижать, оскорблять и т.д., но просто делайте это умно, а иначе мы вас забаним за то что вы тупой.
Где границы адекватности?)))