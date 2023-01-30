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Китайская Baidu выпустит свой аналог чат-бота ChatGPT, которого собирается встроить в поисковик — Reuters Статьи редакции

Похожие планы есть у Microsoft и Google.

  • Китайская компания Baidu (владеет одноимённым поисковиком) планирует представить собственного чат-бота на основе ИИ — конкурента ChatGPT от OpenAI — уже в марте 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • Сначала компания выпустит его как отдельное приложение, а потом встроит в свою поисковую систему. Baidu хочет, чтобы наравне со ссылками на сайты в поиске показывались релевантные ответы от чат-бота, говорят источники. Сама компания от комментариев изданию отказалась.
  • Как сообщал The Information, встроить ChatGPT в свой поисковик Bing планирует Microsoft. Google, по данным NYT, также хочет представить в 2023 году версию своей поисковой системы с функциями собственного чат-бота.
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Мелкий ключ
Оформить дифференциальное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции

Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

#новость #baidu #chatgpt

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21 комментарий
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 Dimitri

При вопросе что произошло в 1989 году на небесной площади. Как думаете, что он будет отвечать?

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Слегка Придурковатый

Произошёл восход солнца.

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Злой Голем

На площади ничего не было

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Михаил Желтухин

"оставайтесь на месте, за вами уже выехали"

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Дмитрий Кораблёв

тоже самое, что и про Кванджу 1980 года говорят в США - ничего.

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Dimitri

Снова эти сказки про жесткую американскую цензуру.

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Дмитрий Кораблёв

и где тут хоть слово про США, хотя всеми разгонами управлял американский генерал, а президент США утверждал, что нужно убить студентов, чтобы восстановить порядок. Т.е. просто удерживали диктатора у в власти

США очень любят вспоминать событие 1989 года, а вот про свои преступления молчат в тряпочку.

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Михаил Желтухин

интересно посмотреть на такие вопросы и ответы
Как Тибет потерял независимость?
Почему Си называют Микимаусом?

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muiren

Я думал, он Винни

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Михаил Желтухин

Да, пардон, у меня первым всплыл образ из south park

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Andrey Kuragin

а почему Си называют Микимаусом?

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Михаил Желтухин

Виннипух*

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Вася Пражкин

Я не понял, а наши-то чего молчат? Такой уникальный случай распилить мегабабло на каком-нибудь RosGPT.

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Саша G

В яндексе еще не определились кто и как пилить будет.

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Торт Скряба

Да все известно: "Путин, дай денег на ИИ"

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Вася Пражкин

Поверьте, такие вопросы не в Яндексе решаются )

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Вадим Д.

Baidu выпускает нейробайду!
Ну и правильно, кстати, делают. Скоро у всех будет свой ChatGPT.

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Торт Скряба

Вангую, Яндекс тоже анонсируют в течении месяца

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Андрей Е.

Яндекс сейчас постоянно подсовывает криво переведенные ответы из википедии, причем перевод настолько криво местами, что даже фактические ошибки возникают. Чат бот видимо тоже будет просто переводить ответы ChatGPT

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Торт Скряба

А что у Яндекс не криво?

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Илья Миронов

AliceGHT

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