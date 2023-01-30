Китайская Baidu выпустит свой аналог чат-бота ChatGPT, которого собирается встроить в поисковик — Reuters Статьи редакции
Похожие планы есть у Microsoft и Google.
- Китайская компания Baidu (владеет одноимённым поисковиком) планирует представить собственного чат-бота на основе ИИ — конкурента ChatGPT от OpenAI — уже в марте 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.
- Сначала компания выпустит его как отдельное приложение, а потом встроит в свою поисковую систему. Baidu хочет, чтобы наравне со ссылками на сайты в поиске показывались релевантные ответы от чат-бота, говорят источники. Сама компания от комментариев изданию отказалась.
- Как сообщал The Information, встроить ChatGPT в свой поисковик Bing планирует Microsoft. Google, по данным NYT, также хочет представить в 2023 году версию своей поисковой системы с функциями собственного чат-бота.
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При вопросе что произошло в 1989 году на небесной площади. Как думаете, что он будет отвечать?
Произошёл восход солнца.
На площади ничего не было
"оставайтесь на месте, за вами уже выехали"
тоже самое, что и про Кванджу 1980 года говорят в США - ничего.
Снова эти сказки про жесткую американскую цензуру.
и где тут хоть слово про США, хотя всеми разгонами управлял американский генерал, а президент США утверждал, что нужно убить студентов, чтобы восстановить порядок. Т.е. просто удерживали диктатора у в власти
США очень любят вспоминать событие 1989 года, а вот про свои преступления молчат в тряпочку.
интересно посмотреть на такие вопросы и ответы
Как Тибет потерял независимость?
Почему Си называют Микимаусом?
Я думал, он Винни
Да, пардон, у меня первым всплыл образ из south park
а почему Си называют Микимаусом?
Виннипух*
Я не понял, а наши-то чего молчат? Такой уникальный случай распилить мегабабло на каком-нибудь RosGPT.
В яндексе еще не определились кто и как пилить будет.
Да все известно: "Путин, дай денег на ИИ"
Поверьте, такие вопросы не в Яндексе решаются )
Baidu выпускает нейробайду!
Ну и правильно, кстати, делают. Скоро у всех будет свой ChatGPT.
Вангую, Яндекс тоже анонсируют в течении месяца
Яндекс сейчас постоянно подсовывает криво переведенные ответы из википедии, причем перевод настолько криво местами, что даже фактические ошибки возникают. Чат бот видимо тоже будет просто переводить ответы ChatGPT
А что у Яндекс не криво?
AliceGHT