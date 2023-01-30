Большинство покупателей и арендаторов коммерческой недвижимости нуждаются в предварительной оценке объекта с точки зрения её потенциала для ведения офлайн-бизнеса. Однако до сих пор на российских платформах не было инструмента, который мог бы им в этом помочь.

Теперь же, при включении такой функции в «Авито», предприниматели и инвесторы смогут найти для себя подходящие объекты и на основе данных об окружении (строящемся жилье, ТЦ и БЦ, учебных и медицинских заведениях) и многих других параметров, спрогнозировать релевантные бизнес-ниши, предпочтительные в том или ином районе.