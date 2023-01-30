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Сервисы
Газетный колос

«Авито Недвижимость» вместе с партнёром запустила сервис по оценке трафика и других данных для коммерческой недвижимости Статьи редакции

Пользователи могут заказать отчёт об объекте прямо в объявлении о нём.

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  • Сервис реализует пилот вместе с геоплатформой BestPlace, которая предоставляет данные о населении, транспортной инфраструктуре, пешеходном и автомобильном трафиках, объявила компания.
  • Инструмент поможет владельцам бизнеса предварительно проанализировать коммерческие объекты: оценить количество людей, которые в разное время дня проходят мимо потенциальной точки; кто живёт поблизости; как далеко находятся конкуренты.
Источник: «Авито Недвижимость»
  • Пока сервис доступен только в городах-миллионниках и для 50% пользователей в обновлённых версиях приложения «Авито» на iOS и Android. Если услуга будет пользоваться спросом, компания добавит её для всех желающих. Цена — 399 рублей за отчёт.

Большинство покупателей и арендаторов коммерческой недвижимости нуждаются в предварительной оценке объекта с точки зрения её потенциала для ведения офлайн-бизнеса. Однако до сих пор на российских платформах не было инструмента, который мог бы им в этом помочь.

Теперь же, при включении такой функции в «Авито», предприниматели и инвесторы смогут найти для себя подходящие объекты и на основе данных об окружении (строящемся жилье, ТЦ и БЦ, учебных и медицинских заведениях) и многих других параметров, спрогнозировать релевантные бизнес-ниши, предпочтительные в том или ином районе.

Олег Изотов, руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито»
  • Сервисы геоаналитики для бизнеса есть, например, у «2ГИС» и Platforma.
Источник: «Авито Недвижимость»

#новость #авито

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3 комментария
Вадим Д.

Вижу новость про Авито и рефлекторно: наебульки какие-то очередные наверняка.

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Dmitriy Mirovodin

Интересно, проходимость считалась "до СВО" или "после"?

А то в Петере в ТЦ Галлерея (N1 по стоимости аренды в Питере) я видел грустную картину: 2-э этаж был просто мертвым, и это в 18:00

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Кирилл Кириллов

А домофонд у них ещё жив?

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