«Авито Недвижимость» вместе с партнёром запустила сервис по оценке трафика и других данных для коммерческой недвижимости Статьи редакции
Пользователи могут заказать отчёт об объекте прямо в объявлении о нём.
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- Сервис реализует пилот вместе с геоплатформой BestPlace, которая предоставляет данные о населении, транспортной инфраструктуре, пешеходном и автомобильном трафиках, объявила компания.
- Инструмент поможет владельцам бизнеса предварительно проанализировать коммерческие объекты: оценить количество людей, которые в разное время дня проходят мимо потенциальной точки; кто живёт поблизости; как далеко находятся конкуренты.
- Пока сервис доступен только в городах-миллионниках и для 50% пользователей в обновлённых версиях приложения «Авито» на iOS и Android. Если услуга будет пользоваться спросом, компания добавит её для всех желающих. Цена — 399 рублей за отчёт.
Вижу новость про Авито и рефлекторно: наебульки какие-то очередные наверняка.
Интересно, проходимость считалась "до СВО" или "после"?
А то в Петере в ТЦ Галлерея (N1 по стоимости аренды в Питере) я видел грустную картину: 2-э этаж был просто мертвым, и это в 18:00
А домофонд у них ещё жив?