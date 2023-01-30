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Полина Лааксо

«Нам очень стыдно»: «Яндекс» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании утечки фрагментов кода Статьи редакции

И рассказал, что будет делать дальше.

  • Компания раскрыла первые результаты расследования, которое запустила, когда в интернете появились исходные коды её сервисов. Она повторила, что они «устарели» и не угрожают безопасности клиентов, а также отметила: там есть тестовые алгоритмы, которые использовались только внутри «Яндекса».
  • При этом в ходе более «масштабного аудита всего содержимого» она зафиксировала случаи «серьёзного нарушения» собственных политик — это «Принципы "Яндекса"» и «Правила корпоративной этики».

[Одно из наших правил] гласит: «Наша работа строится на принципах честности и прозрачности. Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или код при определённых обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно».

Сейчас нам очень стыдно.

из обращения «Яндекса»
  • По словам компании, в коде содержалась контактная информация некоторых её партнёров — например, телефоны водителей и номера их удостоверений. В некоторых его частях были слова, которые могли оскорбить «людей разных рас и национальностей».
  • Код «Яндекс Лавки» позволял вручную настраивать рекомендации любых товаров — без пометки о том, что это реклама. А фрагменты из сервисов «Еда» и «Такси» показали, что некоторые группы пользователей получали «приоритетную поддержку».
  • Вдобавок к этому «Яндекс» выявил случаи, когда логику работы сервисов — например, в системе рекомендаций и поиске по изображениям и видео, — правили «не алгоритмическим способом, а "костылями"». Компания не уточнила, как это противоречит её принципам (возможно, предложенные «впопыхах» решения могли повысить уязвимость инфраструктуры — vc.ru).
  • В будущем компания сохранит политику нулевой терпимости к багам, которая позволяла разработчикам быстро внедрять изменения, но пересмотрит способы её реализации. Она также скроет из репозитория данные, которые «не имеют отношения к алгоритмам и настройкам сервисов», — чтобы они получили дополнительную защиту.
  • Помимо этого, она вернётся к обсуждению вопросов техноэтики — это то, насколько её решения соответствуют «общечеловеческой морали» и корпоративным принципам. Новые правила опубликуют на сайте, а для проверки кода на соответствие им организуют отдельную службу.
Источник: Bleeping Computer
  • В марте 2022 года «Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, которая произошла по вине сотрудника. Позже в сети опубликовали карту с этой информацией. Сайт заблокировали, а «Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах.
  • 26 января 2023 года пользователи форума Hacker News сообщили о публикации папок с исходным кодом сервисов компании: общее количество архивов — 83, объём в сжатом виде — более 44,7 Гб. К публикации кода оказался причастен один из сотрудников «Яндекса», рассказал vc.ru близкий к компании источник.

#новость #яндекс

5381 просмотров
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81 комментарий
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 Александр Ковтонюк

We’re sorry

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Handsome

Сезон и эпизод?

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1 комментарий
Михаил Желтухин
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Марсель

Ахаххахахахах

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Алексей Горячев
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Pavel Cree

«Нам очень стыдно»: «Комитет» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании исчезновения публичных дизлайков

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Revenant

Яндекс, когда изучил слитый код:

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Кверху каком по стартапам

Казалось бы... Причём тут модуль?

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Иван

Не понимаю, за что извиняются.

Когда Сноуден утащил и передал АНБ-шные документы, АНБ, вроде , не извинялось :)

shit happens, не более того. Человеческий фактор всегда будет присутствовать.

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Николай Верегин

Снова приплетаем США.

критикуем клятых пиндосов по делу или нет, не важно;
повторяем за ними, или делаем хуже;
когда спрашивают зачем, говорим что так же в клятой пиндосии;

Уже оправдывали убийства или пытки со стороны МВД, потому что в США Джоржа Флойда задушили?

Каждый раз когда говорят "Ну вы США так же", у меня вопрос: вы там совсем тупые?

То что США(или любое другое место) совершило ошибку до вас, это же круто. Вы уже знаете что делать НЕ НАДО. Вы же это критиковали.

И вместо того, чтобы научится на чужих ошибках, повторяете их, и оправдываете свои ошибки тем, что тоже самое делал кто-то другой.

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3 комментария
Игорь Панкратов

Shit happens?
Изменяли результаты выдачи для определенных запросов. Как то не похоже на shit happens.

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3 комментария
Новорег-Разоблачитель

Эх, Иван-Ватан
Люди должны видеть твой рейтинг
Видеть и продолжать скачивать

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2 комментария
Алекс

Яндекс: «нам стыдно, но мы и дальше будем сидеть на двух стульях».

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Alexey Dymov

А они и не извинялись за свою политическую позицию.

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Да уже на одном. Кудрин пришёл.

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7 комментариев
Olga Barinova

и ничего предпринимать они даже и не собираются

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2 комментария
Kirill Kulagin

И пик точеных среди этих стульев нет.

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1 комментарий
Алекс

Первый принцип Яндекса: отсутствие принципов.

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Максим Ефимов

Кусок кода, который поднимает стоимость такси при наличии плюса, уже нашли?

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Sam

Судя по извинениям Яндекса код выглядит примерно так

If loh.plus=1 or loh.device = iphone or loh.moneybalance > avg(loh.moneybalances) then final_price=calculated_price + random else final_price=calculated_price + random/2

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1 комментарий
Anton K

Мог ли какой-то разраб из Яндекса подумать, что его троллинг и шутейки в комментах к коду станут достоянием общественности и причиной для компании извиняться)

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Скрытый Потанцевал

с разрабом все понятно, а вот его ревьюер по сути соучастник, а вместе они банда. надо поднять по коммитам конкретные имена и закенцеллить

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1 комментарий
Алекс

Новые слоганы: «Про*беться все», «Нам стыдно», «Это не мы», «Это старое», «Это не наше», «Мы не при чем».

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СарыньНаКичку

Яндекс "грустно и дочка" Крымля

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Михаил
Вдобавок к этому «Яндекс» выявил случаи, когда логику работы сервисов — например, в системе рекомендаций и поиске по изображениям и видео, — правили «не алгоритмическим способом, а "костылями"». Компания не уточнила, как это противоречит её принципам (возможно, предложенные «впопыхах» решения могли повысить уязвимость инфраструктуры — vc.ru).

Не уточнили потому что костыль заключается в

«Яндекс» блокировал изображения Путина, когда пользователи искали «бункерного деда». И нацистские символы — когда они искали Z
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Алекс

Яндекс вписался за нового хозяина. Что не так?

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From Siberia to London

Да чего стыдиться, это же она и есть - прозрачность. Весь яндекс напросвет видно.
А ещё - самый большой коммит кода за всю историю open source.

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Andrew
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Руслан
А фрагменты из сервисов «Еда» и «Такси» показали, что некоторые группы пользователей получали «приоритетную поддержку».

Что-то мало внимания этому моменту уделили

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Kirill Kulagin
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Соросенок/Либерал-смузихлёб

не стоит вскрывать эту тему

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Алекс

О, теперь можно попросить денег из гос-поддержки на переписывания всей кодовой базы. Удобно. Чувствуется рука нового управленца.

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Деда Миша

Ну зачем вы им подсказываете

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1 комментарий
Ret Oror

Когда совесть на 60тр

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Торт Скряба

не нужны извинения, платите бабки!

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Новорег-Разоблачитель

60к тут как тут

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Вадим Д.

Ну да.

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Евгений Широков

Охуеть, яндексу стыдно... Слабо верится)

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Иван Петров

Стыдно, когда видно. Упс...

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Максим Дмитриев

We so sorry

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Деда Миша

«Нам похуй, как стригли бабло, так будем стричь ещё больше»
Ведь стыд в деньгах не измерить

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СарыньНаКичку

А то, что Кудрина взяли к себе в начальники не стыдно. Бизнес, ничего личного

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Валерий Кипер

какие идеи, такие и решения, я тоже что-то в этого персонажа не особо верю

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Николай

Яндекс: Уже нечего терять и точка

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Zloy Marketolog

А за цензурирование запросов про бункерного жителя тоже стыдно или не очень?

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Генератор Мемов
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Anna Mironova

Интересно, если была приоритетная поддержка некоторых пользователей, то была ли второстепенная поддержка или вообще игнор пользователей?

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Konstantin Karpov

Может быть и войну обнаружат к годовщине?

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Cat.Cat
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S.Z

Секрет Полишинеля

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Максим Ложков
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Stasello Boldirev

А требований то, требований)
Хоть бы с такой выдрочкой не алгоритмы костыли тоже были алгоритмические, а не replace )

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Сергей Леопольдович

То что не надо - выпятим, то что надо - потиху, очень тихо скроем...
Касается почти все крупных конторок...

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D.

Жалко, Яшу, упал, но встанет обязательно.

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Стерлядка Вяленая

Яндекс: проебется все

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Император Нолимоций

Шинель Полишинеля штопанная. Яндекс после Сегаловича говна кусок, а не IT компания. Еще про принципы что-то говорят, как язык только поворачивается... Дядя из АП зашел, цикнул ― тут тебе и костыли, и принципы.

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Артур Кожевников
Помимо этого, она вернётся к обсуждению вопросов техноэтики — это то, насколько её решения соответствуют «общечеловеческой морали» и корпоративным принципам. Новые правила опубликуют на сайте, а для проверки кода на соответствие им организуют отдельную службу.

Думаю, первое, что это служба выявит, это что методы продвижения Плюса не соответствует правилам этики и общечеловеческой морали и его надо закрыть. Но не закроют же. Что поставит под сомнение состоятельность этой службы и искренность всех остальных извиняющихся слов в данном посте.

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Деда Миша

Это другое

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