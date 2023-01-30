«Нам очень стыдно»: «Яндекс» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании утечки фрагментов кода Статьи редакции
И рассказал, что будет делать дальше.
- Компания раскрыла первые результаты расследования, которое запустила, когда в интернете появились исходные коды её сервисов. Она повторила, что они «устарели» и не угрожают безопасности клиентов, а также отметила: там есть тестовые алгоритмы, которые использовались только внутри «Яндекса».
- При этом в ходе более «масштабного аудита всего содержимого» она зафиксировала случаи «серьёзного нарушения» собственных политик — это «Принципы "Яндекса"» и «Правила корпоративной этики».
- По словам компании, в коде содержалась контактная информация некоторых её партнёров — например, телефоны водителей и номера их удостоверений. В некоторых его частях были слова, которые могли оскорбить «людей разных рас и национальностей».
- Код «Яндекс Лавки» позволял вручную настраивать рекомендации любых товаров — без пометки о том, что это реклама. А фрагменты из сервисов «Еда» и «Такси» показали, что некоторые группы пользователей получали «приоритетную поддержку».
- Вдобавок к этому «Яндекс» выявил случаи, когда логику работы сервисов — например, в системе рекомендаций и поиске по изображениям и видео, — правили «не алгоритмическим способом, а "костылями"». Компания не уточнила, как это противоречит её принципам (возможно, предложенные «впопыхах» решения могли повысить уязвимость инфраструктуры — vc.ru).
- В будущем компания сохранит политику нулевой терпимости к багам, которая позволяла разработчикам быстро внедрять изменения, но пересмотрит способы её реализации. Она также скроет из репозитория данные, которые «не имеют отношения к алгоритмам и настройкам сервисов», — чтобы они получили дополнительную защиту.
- Помимо этого, она вернётся к обсуждению вопросов техноэтики — это то, насколько её решения соответствуют «общечеловеческой морали» и корпоративным принципам. Новые правила опубликуют на сайте, а для проверки кода на соответствие им организуют отдельную службу.
- В марте 2022 года «Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, которая произошла по вине сотрудника. Позже в сети опубликовали карту с этой информацией. Сайт заблокировали, а «Яндекс Еда» добавила функцию удаления данных о заказах.
- 26 января 2023 года пользователи форума Hacker News сообщили о публикации папок с исходным кодом сервисов компании: общее количество архивов — 83, объём в сжатом виде — более 44,7 Гб. К публикации кода оказался причастен один из сотрудников «Яндекса», рассказал vc.ru близкий к компании источник.
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We’re sorry
Сезон и эпизод?
Ахаххахахахах
«Нам очень стыдно»: «Комитет» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании исчезновения публичных дизлайков
Яндекс, когда изучил слитый код:
Казалось бы... Причём тут модуль?
Не понимаю, за что извиняются.
Когда Сноуден утащил и передал АНБ-шные документы, АНБ, вроде , не извинялось :)
shit happens, не более того. Человеческий фактор всегда будет присутствовать.
Снова приплетаем США.критикуем клятых пиндосов по делу или нет, не важно;
повторяем за ними, или делаем хуже;
когда спрашивают зачем, говорим что так же в клятой пиндосии;
Уже оправдывали убийства или пытки со стороны МВД, потому что в США Джоржа Флойда задушили?
Каждый раз когда говорят "Ну вы США так же", у меня вопрос: вы там совсем тупые?
То что США(или любое другое место) совершило ошибку до вас, это же круто. Вы уже знаете что делать НЕ НАДО. Вы же это критиковали.
И вместо того, чтобы научится на чужих ошибках, повторяете их, и оправдываете свои ошибки тем, что тоже самое делал кто-то другой.
Shit happens?
Изменяли результаты выдачи для определенных запросов. Как то не похоже на shit happens.
Эх, Иван-Ватан
Люди должны видеть твой рейтинг
Видеть и продолжать скачивать
Яндекс: «нам стыдно, но мы и дальше будем сидеть на двух стульях».
А они и не извинялись за свою политическую позицию.
Да уже на одном. Кудрин пришёл.
и ничего предпринимать они даже и не собираются
И пик точеных среди этих стульев нет.
Первый принцип Яндекса: отсутствие принципов.
Кусок кода, который поднимает стоимость такси при наличии плюса, уже нашли?
Судя по извинениям Яндекса код выглядит примерно так
If loh.plus=1 or loh.device = iphone or loh.moneybalance > avg(loh.moneybalances) then final_price=calculated_price + random else final_price=calculated_price + random/2
Мог ли какой-то разраб из Яндекса подумать, что его троллинг и шутейки в комментах к коду станут достоянием общественности и причиной для компании извиняться)
с разрабом все понятно, а вот его ревьюер по сути соучастник, а вместе они банда. надо поднять по коммитам конкретные имена и закенцеллить
Новые слоганы: «Про*беться все», «Нам стыдно», «Это не мы», «Это старое», «Это не наше», «Мы не при чем».
Яндекс "грустно и дочка" Крымля
Не уточнили потому что костыль заключается в«Яндекс» блокировал изображения Путина, когда пользователи искали «бункерного деда». И нацистские символы — когда они искали Z
Яндекс вписался за нового хозяина. Что не так?
Да чего стыдиться, это же она и есть - прозрачность. Весь яндекс напросвет видно.
А ещё - самый большой коммит кода за всю историю open source.
Что-то мало внимания этому моменту уделили
не стоит вскрывать эту тему
О, теперь можно попросить денег из гос-поддержки на переписывания всей кодовой базы. Удобно. Чувствуется рука нового управленца.
Ну зачем вы им подсказываете
Когда совесть на 60тр
не нужны извинения, платите бабки!
60к тут как тут
Ну да.
Охуеть, яндексу стыдно... Слабо верится)
Стыдно, когда видно. Упс...
We so sorry
«Нам похуй, как стригли бабло, так будем стричь ещё больше»
Ведь стыд в деньгах не измерить
А то, что Кудрина взяли к себе в начальники не стыдно. Бизнес, ничего личного
какие идеи, такие и решения, я тоже что-то в этого персонажа не особо верю
Яндекс: Уже нечего терять и точка
А за цензурирование запросов про бункерного жителя тоже стыдно или не очень?
Интересно, если была приоритетная поддержка некоторых пользователей, то была ли второстепенная поддержка или вообще игнор пользователей?
Может быть и войну обнаружат к годовщине?
Секрет Полишинеля
А требований то, требований)
Хоть бы с такой выдрочкой не алгоритмы костыли тоже были алгоритмические, а не replace )
То что не надо - выпятим, то что надо - потиху, очень тихо скроем...
Касается почти все крупных конторок...
Жалко, Яшу, упал, но встанет обязательно.
Яндекс: проебется все
Шинель Полишинеля штопанная. Яндекс после Сегаловича говна кусок, а не IT компания. Еще про принципы что-то говорят, как язык только поворачивается... Дядя из АП зашел, цикнул ― тут тебе и костыли, и принципы.
Думаю, первое, что это служба выявит, это что методы продвижения Плюса не соответствует правилам этики и общечеловеческой морали и его надо закрыть. Но не закроют же. Что поставит под сомнение состоятельность этой службы и искренность всех остальных извиняющихся слов в данном посте.
Это другое