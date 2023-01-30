[Одно из наших правил] гласит: «Наша работа строится на принципах честности и прозрачности. Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или код при определённых обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно».

Сейчас нам очень стыдно.