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Полина Лааксо

Пользователи пожаловались, что OnlyFans перестал открываться в России Статьи редакции

С российских IP-адресов сайт выдаёт ошибку «403» — это значит, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.

  • Жалобы на проблемы с доступом к американскому сервису подписки на контент OnlyFans с российских IP-адресов появились около 12:45 мск. Компания официальных заявлений не делала.
  • По данным Globalcheck на 12:46 мск, ошибку «403» выдавало у абонентов «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона», Tele2 и Yota. На момент публикации проблема сохранялась. При этом с VPN и иностранных адресов сайт открывается.
Несмотря на «зелёный» показатель доступности, сайт в каждом случае выдал ошибку. Источник: Globalcheck
  • 28 февраля 2022 года OnlyFans отключил выплаты авторам из России и Беларуси, заявив, что продлить платные подписки на их аккаунты будет невозможно. В апреле сервис приостановил действие профилей россиян на неопределённый срок, отметив, что пытался найти способ обслуживать их.
  • До 31 января 2023 года заходить на сайт всё ещё можно было — как и оплачивать контент зарубежных авторов с помощью «обходных» схем.

#onlyfans #новость

3454 просмотров
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109 комментариев
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 Иван Кучер

ну наконец-то начнут работать руками по делу

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Neutron

нет, просто будут воображение развивать

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Мурад Муртазалиев

Ну и пусть валят, мы свой откроем теперь, лучше прежнего

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Foma Kiniaev

РосФанс

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3 комментария
Богатый Абдужаббор

Было.. Стало..))

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4 комментария
Alexander Dyachkov

Титьки и точка (cервис). Сокращенно ТИТс.

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1 комментарий
Порридж Смузиевич

С красными девицами и кокошниками?

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Пабы старой Руси

Уже есть Фансли, если правильно помню

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3 комментария
Чингиз

Сизофанс уже давно открыт.
Все извращения на одной платформе. Видео много в сети.

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Порридж Смузиевич

̶Д̶р̶о̶ч̶е̶р̶ы̶ подписчики напряглись

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Eli
OnlyFans перестал открываться в России

Это уже ни в какие ворота. Хана Путину.

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Edward

Давно пора избавиться от этой помойки.

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пахарь-трахарь

Это что за сервис хоть? Насколько сильно горевать надо?

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Бублик static void

Судя по нику, тебе горевать не нужно. Это только для городских омежек-зумеров.

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Ivan Cato

Не только горевать, но и каяться усиленно. Ещё не забыть голову пеплом посыпать.

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greygraycat

Тут перепись комментаторов из монастыря чтоли?

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Ivan Cato

О вот и ребенок цветов выполз. Переживаешь что не сможешь подарить 5 баксов, той которая никогда о тебе и не узнает?

Потеря потерь.

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6 комментариев
Пабы старой Руси

Нужно же демонстративно отстраниться, как в постах про Сбер и ВК

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danil nik

ага, из лахтинского монастыря

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Инженер-душнила

хз насчет монастыря, но у меня вся эта тема с популяризацией какой-нить Ельфи и тд вызывает как минимум недоумение, хотя к ее профессии претензий у меня нет никаких

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Mansplaining

Бизнесменов и инвесторов, судя по комментам

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Вадим Д.

От ведь горюшко-то у рукастых.

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Порридж Смузиевич

Зато трудовые мозоли сойдут

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Ivan Cato

Какого черта это "событие вселенской важности" удостаивается новости?

Тут есть акционеры этого борделя цифрового? Или может это как-то сильно влияет на жизнь? Дичь.

Стартапы, бизнес и прочее кхемс. Сайт же вроде об этом.

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Михаил Барабаш

Я увидел эту новость благодаря вашему комментарию в правой колонке)

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3 комментария
Erick Flatcher

Похоже это ведущий сервис в своей нише. Или нам нужны новости только про утечки Яндекса.Такси и мошенников на Озоне?

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9 комментариев
компостирония

А почему вас это так задевает? От злости аж зубы сводит? Примите таблеточки.

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5 комментариев
Владимир Кузьмин

Видимо, авто поста прикладывала.... разные части тела к этому фансу. Инвестировать пыталась.
Полина, ваш стартап пострадал в связи с этим событием?

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Revenant

Нипадрачить!
Извините, не удержался.

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Цифровые комплексы

То, ради чего действительно стоит завести хороший VPN.

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Михаил Барабаш

Как вариант - завести, наконец, девушку

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5 комментариев
Виталий Лановой

а платить нечем

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Достаточный ключ

Бабу завести

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1 комментарий
Maxim Z

Пусть яндекс уже запустит сервис свой, типо яндекс.шлюха или что-то такое

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lakoros

Я.шлюха

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1 комментарий
Константин Полухтин

Капец, оставили людей голыми и без денег.

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Nikolay Skidanov

и с х... в руках

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1 комментарий
Щукин Сергей

🤣🤣🤣🤣
Действительно- это та самая проблема, о которой надо писать новости

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Михаил Барабаш

и комментировать

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Евгений Кузнецов

Я думал что он уже давно все…

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Alex Anselm Melnikoff

удар по самозанятым

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bastardos_no_pasaran

удар в дупу

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Sergei Timofeyev

ДТФ жжёт!

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MMT

Ну шо открываем сайт росгосдроч

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Доктор Богомол Тобогган

Подскажите, зачем дрочить за деньги, когда есть бесплатные аналоги? Качество дрочки повышается или что? Друг спрашивает.
P.S. Ну и кто воду покупал от дельфин. Оно того стоит?

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Виталий Лановой

А зачем люди скины в играх покупают или еще какую-нибудь хуйню ненужную. Просто потому что могут и понятное дело не на последние деньги.

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Инженер-душнила
Подскажите, зачем дрочить за деньги, когда есть бесплатные аналоги?

ну если ты дрочишь бесплатно - выбор твой конечно.

но я только за деньги

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4 комментария
Пабы старой Руси

Персонализированный контент.
Но, вообще, Onlyfans - это ещё и альтернатива для тех проектов, которым не подошла стихийная модерация Patreon, он не заканчивается на порнографии

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Eddie II

Госдума готовит законопроект о запрете дрочки. Во первых дрочка не соответствует нашим традиционным ценностям и была навязана нам бездуховным западом, во вторых это не по христиански, а во третьих, семя не должно расходоваться понапрасну, тем более в условиях демографического кризиса.
Факт дрочки будет проверяться в школе, в институте начиная со вступительных экзаменов, в армии, а так же при приеме на государственную службу. Людям, которые были замечены на дрочке, будет запрещено занимать руководящие посты в государственных и коммерческих структурах.
Первый факт дрочки - административный штраф в размере 10 МРОТ, повторный штраф - уголовное наказание, до 3 лет лишения свободы.

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1 комментарий

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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пешка

Проблемы вселенской важности

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Слегка Придурковатый

Влажности.

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1 комментарий
Борис Макаров

Ну вот и я под сокращение попал

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NoName

а разве там можно было платить из России? Бесплатный контент там херь полная.

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Виталий Лановой

можно было обходными путями схемы есть и теперь можно ставишь впн и вперед

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Николай Лашин

Подняли руку на святое

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Евгений Вовас
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Достаточный ключ

Уже есть скрепный аналог: "В гузло и дрочка"?

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Хотам Хуршеди

Ждём новости из категории:
Российские разработчики приступили к созданию НашФанс

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Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь -
Дрочить мы всё равно не бросим!

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Торт Скряба

опля, порно-стримы в России отключили :-(

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Александр

Ну и где теперь ваше импортозамещение? а?
А, забыл в ВК видео!

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