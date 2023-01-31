Пользователи пожаловались, что OnlyFans перестал открываться в России Статьи редакции
С российских IP-адресов сайт выдаёт ошибку «403» — это значит, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.
- Жалобы на проблемы с доступом к американскому сервису подписки на контент OnlyFans с российских IP-адресов появились около 12:45 мск. Компания официальных заявлений не делала.
- По данным Globalcheck на 12:46 мск, ошибку «403» выдавало у абонентов «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона», Tele2 и Yota. На момент публикации проблема сохранялась. При этом с VPN и иностранных адресов сайт открывается.
- 28 февраля 2022 года OnlyFans отключил выплаты авторам из России и Беларуси, заявив, что продлить платные подписки на их аккаунты будет невозможно. В апреле сервис приостановил действие профилей россиян на неопределённый срок, отметив, что пытался найти способ обслуживать их.
- До 31 января 2023 года заходить на сайт всё ещё можно было — как и оплачивать контент зарубежных авторов с помощью «обходных» схем.
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ну наконец-то начнут работать руками по делу
нет, просто будут воображение развивать
Ну и пусть валят, мы свой откроем теперь, лучше прежнего
РосФанс
Было.. Стало..))
Титьки и точка (cервис). Сокращенно ТИТс.
С красными девицами и кокошниками?
Уже есть Фансли, если правильно помню
Сизофанс уже давно открыт.
Все извращения на одной платформе. Видео много в сети.
̶Д̶р̶о̶ч̶е̶р̶ы̶ подписчики напряглись
Это уже ни в какие ворота. Хана Путину.
Давно пора избавиться от этой помойки.
Это что за сервис хоть? Насколько сильно горевать надо?
Судя по нику, тебе горевать не нужно. Это только для городских омежек-зумеров.
Не только горевать, но и каяться усиленно. Ещё не забыть голову пеплом посыпать.
Тут перепись комментаторов из монастыря чтоли?
О вот и ребенок цветов выполз. Переживаешь что не сможешь подарить 5 баксов, той которая никогда о тебе и не узнает?
Потеря потерь.
Нужно же демонстративно отстраниться, как в постах про Сбер и ВК
ага, из лахтинского монастыря
хз насчет монастыря, но у меня вся эта тема с популяризацией какой-нить Ельфи и тд вызывает как минимум недоумение, хотя к ее профессии претензий у меня нет никаких
Бизнесменов и инвесторов, судя по комментам
От ведь горюшко-то у рукастых.
Зато трудовые мозоли сойдут
Какого черта это "событие вселенской важности" удостаивается новости?
Тут есть акционеры этого борделя цифрового? Или может это как-то сильно влияет на жизнь? Дичь.
Стартапы, бизнес и прочее кхемс. Сайт же вроде об этом.
Я увидел эту новость благодаря вашему комментарию в правой колонке)
Похоже это ведущий сервис в своей нише. Или нам нужны новости только про утечки Яндекса.Такси и мошенников на Озоне?
А почему вас это так задевает? От злости аж зубы сводит? Примите таблеточки.
Видимо, авто поста прикладывала.... разные части тела к этому фансу. Инвестировать пыталась.
Полина, ваш стартап пострадал в связи с этим событием?
Нипадрачить!
Извините, не удержался.
То, ради чего действительно стоит завести хороший VPN.
Как вариант - завести, наконец, девушку
а платить нечем
Бабу завести
Пусть яндекс уже запустит сервис свой, типо яндекс.шлюха или что-то такое
Я.шлюха
Капец, оставили людей голыми и без денег.
и с х... в руках
🤣🤣🤣🤣
Действительно- это та самая проблема, о которой надо писать новости
и комментировать
Я думал что он уже давно все…
удар по самозанятым
удар в дупу
ДТФ жжёт!
Ну шо открываем сайт росгосдроч
Подскажите, зачем дрочить за деньги, когда есть бесплатные аналоги? Качество дрочки повышается или что? Друг спрашивает.
P.S. Ну и кто воду покупал от дельфин. Оно того стоит?
А зачем люди скины в играх покупают или еще какую-нибудь хуйню ненужную. Просто потому что могут и понятное дело не на последние деньги.
ну если ты дрочишь бесплатно - выбор твой конечно.
но я только за деньги
Персонализированный контент.
Но, вообще, Onlyfans - это ещё и альтернатива для тех проектов, которым не подошла стихийная модерация Patreon, он не заканчивается на порнографии
Госдума готовит законопроект о запрете дрочки. Во первых дрочка не соответствует нашим традиционным ценностям и была навязана нам бездуховным западом, во вторых это не по христиански, а во третьих, семя не должно расходоваться понапрасну, тем более в условиях демографического кризиса.
Факт дрочки будет проверяться в школе, в институте начиная со вступительных экзаменов, в армии, а так же при приеме на государственную службу. Людям, которые были замечены на дрочке, будет запрещено занимать руководящие посты в государственных и коммерческих структурах.
Первый факт дрочки - административный штраф в размере 10 МРОТ, повторный штраф - уголовное наказание, до 3 лет лишения свободы.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Проблемы вселенской важности
Влажности.
Ну вот и я под сокращение попал
а разве там можно было платить из России? Бесплатный контент там херь полная.
можно было обходными путями схемы есть и теперь можно ставишь впн и вперед
Подняли руку на святое
Уже есть скрепный аналог: "В гузло и дрочка"?
Ждём новости из категории:
Российские разработчики приступили к созданию НашФанс
Один четыре восемь восемь -
Дрочить мы всё равно не бросим!
опля, порно-стримы в России отключили :-(
Ну и где теперь ваше импортозамещение? а?
А, забыл в ВК видео!