Убыток Spotify за четвёртый квартал 2022 года составил €270 млн — в семь раз больше показателя 2021-го Статьи редакции
Количество платных подписчиков выросло до 205 млн пользователей.
- Spotify опубликовал финансовый отчёт за четвёртый квартал 2022 года. Убыток за три месяца составил €270 млн — это почти в семь раз больше, чем за тот же период в 2021 году: тогда он достиг всего €39 млн.
- Компания была «слишком амбициозной» во время пандемии, когда из-за карантина слушатели проводили больше времени в интернете, прокомментировал результаты гендиректор Spotify Даниэль Эк.
- Количество платных подписчиков сервиса выросло на 10 млн, до 205 млн, а общее количество пользователей — до 489 млн. Выручка выросла на 18% год к году, до €3,2 млрд.
- За весь 2022 год чистый убыток Spotify составил €430 млн при выручке в €11,7 млрд. В 2021-м годовой убыток составил €34 млн, выручка — €9,7 млрд.
- Около 70% выручки сервис перечисляет владельцам музыки, пишет Financial Times. Чтобы уменьшить зависимость от лейблов, компания начала вкладываться в развитие подкастов, но пока эта стратегия не принесла успеха.
- 23 января 2023 года Spotify объявил, что сократит 6% штата — около 600 человек.
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а нечего было из России уходить
эх, все из-за ухода россии загибаются :D
Все конечно так, но что-то мне подсказывает, что от России выхлопа вообще не было, подписка стоила 169р, считай бесплатно, в Европе стоит 10 евро, почти что в пять раз больше, учитывая что нужно платить лейблам деньги вряд ли российское подразделение себя окупало
эх, как же компании без надежного российского рубля
А нефиг было выпендриваься и уходить из России. Любой сервис или услугу можно заменить, а вот пользователей - нельзя.
Так количество подписчиков выросло
Что-то спотифай так никто нормально и не заменил
Подписчики выросли, прибыль получается 11.3 млрд. Не думаю, что они сильно переживают из-за ухода. Я вот переживал из-за их ухода, но потом оказалось, что достаточно просто оплачивать их турецкой картой и дешевле чем в России.
Вообще не удивительно. Один из немногих музыкальных стриминговых сервисов, который не является частью эко-системы. Есть конечно deezer такой же, но у тех хоть УТП в виде качества. Что могут предложить эти - не понятно.
у меня вопрос не в тему - какие стриминги в России возможно на ios поставить? Для Spotify нужны танцы с бубном - слишком сложно.
эпл музик какой то ужасный интерфейс. Сберзвук (на котором вроде забили на авторские права и есть многие лейблы) под санкциями
В Яндекс.Музыке на плейлисты больно смотреть - новинок нет, текущие плейлисты стремительно редеют. Скоро только Газманов и Шаман останутся из выбора.
Что конкретно неудивительно?)
У них под 500 млн подписчиков. Лояльная база 205 млн, которые готовы платить за это без всякой экосистемы. Придя в РФ он сразу попал в топ-2 и стремительно сокращал разрыв с ЯМузыкой, у которой есть экосистема. А сейчас люди оформляют турецкие акки.
Удивительно то, что имея одну из самых дорогих подписок, они всё ещё в минусе
Я думаю это одна из последних проблем спотифая. Скорее всего ребята просто разжирели кадрами на бурном росте и теперь нужно сокращаться.
Мне Tidal очень понравился.
неужели турки с продажей своих аккаунтов не справляются
Это не турки, а русские, которые до сих пор уверены, что придется танцевать с бубном и впнами (таких много).
Где то в углу радуется проджект Яндекс Музыки…..
Ой ну вливать бабло в подкасты эт худшая идея) Лучше бы тогда уж аудиокниги развивали или чет такое)
У нас есть яндекс.музыка без лейблов, а этого вашего нам не надо.
Подскажите кто нибудь бесплатный впн турецкий на макос, не могу в свой турецкий спотик зайти😁
бесплатный впн это зло)
Нормальный сервис, если бы еще внезапно не выпиливали некоторые альбомы и исполнителей. На apple music хоть купить можно, а тут слушал слушал, потом раз и всё. Сейчас посмотреть, что я в 2019 добавлял, так многое уже недоступно. Приходится качать со всяких аналогов зайцефф.
Ожидаемо и даже оправдано, компания вложила много денег в подкасты в этом году, роган, чемберлейн и тд, - это сотни миллионов долларов