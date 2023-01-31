Сервисы
Немой волк

OpenAI выпустил инструмент для выявления текстов, написанных ИИ Статьи редакции

Точность его работы повышается по мере увеличения длины текста.

  • Компания рассказала, что создала классификатор, который способен отличить текст, написанный человеком, от текста, сгенерированного нейросетью. Он должен помочь выявлять использование ИИ для распространения дезинформации или злоупотреблений в сфере образования.
  • Классификатор представляет собой языковую модель, обученную на парах из текстов, созданных человеком и сгенерированных ИИ. Для этого запросы к нейросетям формулировались в соотвествии с темами текстов, написанных людьми.
  • OpenAI предупреждает, что инструмент не полностью надёжен, и рекомендует использовать его только для материалов на английском языке. Во время тестов классификатор определял тексты, написанные ИИ, с точностью 26%. В 9% случаев он неверно определял текст, созданный человеком, как сгенерированный.
  • Точность работы классификатора повышается по мере увеличения объёма проверяемого текста. Его надёжность при проверки маленьких текстов (меньше тысячи знаков) будет низкой. Он также может выдать ложный результат при проверке отредактированного человеком текста.
Будущее
Полина Лааксо
«Экзамен сдал, но на троечку»: как чат-бот ChatGPT пытался выпуститься из университетов Статьи редакции

Спойлер: с трудом. Но учёные отмечают, что с простыми вопросами он справляется не хуже студентов.

Источник: Showmetech

#новость #openai

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17 комментариев
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 Rha

А потом выпустит апдейт для ChatGPT, который научит его обходить детектор.

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Александр Ковалев

Напоминает АОН и АНТИАОН
Иф ю ноу вот ай мин

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Михаил Затолокин

А потом выпустят бота, который будет проверять на правдивость ответы ботов, которые проверяют написал ли текст бот или человек. (типа, своих не сдаёт..)

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Печенька

Потом боты объявят забастовку и будут требовать себе человеческие права

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СарыньНаКичку

потом ботам объявят могилизацию и они побегут через В.Ларс

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Бублик static void

Безвиз и прямые рейсы в Европу для пакетов данных пока не отменяли https://global-internet-map-2022.telegeography.com

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Вася Пражкин
Во время тестов классификатор определял тексты, написанные ИИ, с точностью 26%.

Ну тут даже не 50/50..

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Пёс-С-Уткой

перечитываем "Страж-птица".

https://ru.wikipedia.org/wiki/Страж-птица

Страж-птица
«Страж-птица» (англ. Watchbird) — фантастический рассказ-притча («кибернетическая антиутопия…
ru.wikipedia.org
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Вадим Д.

Почти наизусть помню. Надеюсь, на нашем веку чатГПТ разные в системы управления и безопасности бесконтрольно не внедрят.

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Неверный Мурод

Надо же, не читал, теперь придется.

Судя по вики, это черное зеркало.

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СарыньНаКичку

Страх-пицца. А про Верховного главнокомандующего стерхами там написано?

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Вадим Д.

Новый уровень антиплагиата?
Умно 😏

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Бублик static void
Точность его работы повышается по мере увеличении длинны текста.

Жаль, что твой комментарий такой короткий.

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Неверный Мурод

Ожидание

научил, способен отличить текст…

Реальность

с точностью 26%. В 9% случаев он неверно определял текст, созданный человеком, как сгенерированный.
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СарыньНаКичку

антиплагиАД

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Dimitri

Безконечная гонка ИИ начинается, как в свое время с антивирусами. Сейчас выйдет 100500 ИИ сервисов которые будут переписывать тексты ChatGPT и тд, что бы их не распознавал ИИ детектор.

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High Stakes
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