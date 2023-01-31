OpenAI выпустил инструмент для выявления текстов, написанных ИИ Статьи редакции
Точность его работы повышается по мере увеличения длины текста.
- Компания рассказала, что создала классификатор, который способен отличить текст, написанный человеком, от текста, сгенерированного нейросетью. Он должен помочь выявлять использование ИИ для распространения дезинформации или злоупотреблений в сфере образования.
- Классификатор представляет собой языковую модель, обученную на парах из текстов, созданных человеком и сгенерированных ИИ. Для этого запросы к нейросетям формулировались в соотвествии с темами текстов, написанных людьми.
- OpenAI предупреждает, что инструмент не полностью надёжен, и рекомендует использовать его только для материалов на английском языке. Во время тестов классификатор определял тексты, написанные ИИ, с точностью 26%. В 9% случаев он неверно определял текст, созданный человеком, как сгенерированный.
- Точность работы классификатора повышается по мере увеличения объёма проверяемого текста. Его надёжность при проверки маленьких текстов (меньше тысячи знаков) будет низкой. Он также может выдать ложный результат при проверке отредактированного человеком текста.
934 просмотров
А потом выпустит апдейт для ChatGPT, который научит его обходить детектор.
Напоминает АОН и АНТИАОН
Иф ю ноу вот ай мин
А потом выпустят бота, который будет проверять на правдивость ответы ботов, которые проверяют написал ли текст бот или человек. (типа, своих не сдаёт..)
Потом боты объявят забастовку и будут требовать себе человеческие права
потом ботам объявят могилизацию и они побегут через В.Ларс
Безвиз и прямые рейсы в Европу для пакетов данных пока не отменяли https://global-internet-map-2022.telegeography.com
Ну тут даже не 50/50..
перечитываем "Страж-птица".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Страж-птица
Почти наизусть помню. Надеюсь, на нашем веку чатГПТ разные в системы управления и безопасности бесконтрольно не внедрят.
Надо же, не читал, теперь придется.
Судя по вики, это черное зеркало.
Страх-пицца. А про Верховного главнокомандующего стерхами там написано?
Новый уровень антиплагиата?
Умно 😏
Жаль, что твой комментарий такой короткий.
Ожиданиенаучил, способен отличить текст…
Реальностьс точностью 26%. В 9% случаев он неверно определял текст, созданный человеком, как сгенерированный.
антиплагиАД
Безконечная гонка ИИ начинается, как в свое время с антивирусами. Сейчас выйдет 100500 ИИ сервисов которые будут переписывать тексты ChatGPT и тд, что бы их не распознавал ИИ детектор.