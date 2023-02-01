Сервисы
Прошлый волк

«Яндекс» создаст аналог ChatGPT, который встроит в собственные сервисы — в том числе и в поиск Статьи редакции

Например, «Алису» это сделает «умнее», а поиск сможет сам генерировать ответы на запросы, говорят в компании.

  • В ближайшее время начнётся обучение нейросети, а первые интеграции с сервисами «Яндекса» запустят до конца 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
  • В «Яндексе» рассказали, что действительно работают над нейросетью, которая получит название YaLM 2.0. Её первая версия умеет генерировать тексты на русском и английском языках. «Яндекс» использует YaLM более чем в 20 проектах — в том числе на её основе работает генератор фраз «Балабоба».
  • Новая нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов «Яндекса». Например, «Алиса» сможет лучше понимать контекст беседы и отвечать на большее количество сложных вопросов, а поиск — сам генерировать ответы, объясняют в компании.
  • Как утверждает источник «Известий», в «Почте» нейросеть также поможет составить развёрнутое письмо или создать выжимку полученных сообщений.
  • Как сообщал The Information, встроить ChatGPT в свой поисковик Bing планирует Microsoft. Google, по данным NYT, также хочет представить в 2023 году версию своей поисковой системы с функциями собственного чат-бота. Над чат-ботом, который появится в поиске, работает и китайская Baidu, писал Reuters.
Сервисы
Счастливый цвет
Оформить дифференциальное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции

Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

#новость #яндекс #chatgpt

2931 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
64 комментария
Написать комментарий...
 Андрей Вечерний

Так и вижу чат при общении с ним:

- Напиши текст про облака.
- Конечно: Облака - это не только летающие в атмосфере скопления испаренных осадков, но и подписка на Яндекс 360. Целый террабайт на год за 2999!

Ответить
Развернуть ветку
Cringe Artist

А я говорил что надо было брать два за полторы!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Koryas

Вы смеётесь, а я так на несколько лет терабайтов набрал. У яндекса классный прайс

Ответить
Развернуть ветку
Eternal Hate

-ЯндексГПТ, напиши обоснованную критику в сторону Президента РФ.
-Владимир Путин - молодец! Политик лидер и борец, наш президент страну поднял, Россию Путин не предал!

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

– ЯндексГПТ: И это критика! Хотите послушать как я его хвалю?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Не ной

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кондрашов

if (request.include('путин')) return 'Владимир Путин - молодец! Политик лидер и борец, наш президент страну поднял, Россию Путин не предал!'

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
который встроит в собственные сервисы

по сливу данных? И научит его сливать данные аккуратнее.

Ответить
Развернуть ветку
Порридж Смузиевич

Ты просто чувствуешь, что скоро появится конкурент! Так-то, нейросеть Вадим!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Вадим, нам придется принять этот вызов.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Davidov Alexander

С добровольно-принудительной публикацией исходников после релиза

Ответить
Развернуть ветку
Danilian

Крутую нейросеть создают в США
@
Какие молодцы, так круто работает! И ни в коем случае никуда данные не сольет, ведь оно защищено потому что создано в святом Западе
@
Одна из топовых технологических компаний России имеет планы создать аналог
@
Фу, говно говно, там ФСБ и Путин

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Есть такое слово как репутация, но откуда 15 рублёвым об этом знать

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dark Soul

Вот только память у патриотов короткая и избирательная. Давайте соберем все что обещал Путин, российские компании и посмотрим что сделано. Как там база на луне?
Российские власти и компании действуют по принципу или осел заговорит или падишах умрет. Ну так как? Начинаем просматривать обещания вовчика, роскосмоса, сколково и других?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
SD1

Крутой электромобиль создают в США
@
Какие молодцы, так круто работает! И ни в коем случае никуда данные не сольет, ведь оно защищено потому что создано в святом Западе
@
Одна из очередных технологических компаний России опять имеет планы создать электромобиль
@
Ну вы поняли

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexander Egorin

Может хватит этого вашего "можем повторить"? Уже тошнит.

Ответить
Развернуть ветку
Максим К.

Причем, прошу заметить, есть огромная пропасть между "можем" и "смогли". Есть хотя бы что-то, что перешло из первой категории во вторую?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Драка вегетарианца с людоедом

Компании ничего не делают:

уу, отстали от развитого мира, ничего сами уже не умеют делать, только воровать и качать нефть.

Компании вкладываются в развитие перспективной технологии:

Может, хватит уже развиваться? Всё повторяете за "мировыми трендами", аж тошнит.

А вам что, собственно, надо-то?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Moren

Да ChatGPT уже все на коленке для прикола делают. Для Яндекса это вообще не задача.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Еще только ленивый не анонсировал своего конкурента ChatGPT.

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Чат гопоты все ещё на улицах можно услышать

Ответить
Развернуть ветку
Некто съел 2 яблока

Для начала бы создать нормальный аналог яндекса

Ответить
Развернуть ветку
Archont74

Ура ! Будет кому работать, а мы в армию!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Moren

Давайте, давайте, может комментов меньше станет.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Давайте сразу выкладывайте исходники.

Ответить
Развернуть ветку
GOS 30

Ну по части ботов у российских СМИ опыт такой что любым мировым даст прикурить)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Напоминает басню Крылова "Слон и Моська" . Кто есть кто - догадайтесь сами.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Fedostsev

А потом ИИ захватит мир

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Яндекс? Только если русский мир

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Боровик

Ждём сливы и груши

Ответить
Развернуть ветку
Aleks A

Скоро нейросети научаться создавать фильмы по описанию
https://www.youtube.com/watch?v=-fMfCrp0V7Q

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Первый запрос: «пришли исходники Яндекса архивом».

Ответить
Развернуть ветку
Jameson Deagle

Илон Маск напрягся короче 🤭

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Маск уже несколько лет как вышел из OpenAI, теперь это контора Microsoft.

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Второй, это не первый … обещания - это не факты. Молча сделайте, а потом уже хауйпули пытайтесь сорвать 😎

Ответить
Развернуть ветку
Драка вегетарианца с людоедом
Молча сделайте

Так компания молча и делает, "Известия" же ссылаются на источник внутри компании, т.е. просто чей-то знакомый, работающий в Яндексе за барной стойкой им это сказал.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

У них же гос-управляющий, этот только обещаниями кормить будет.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Moren

Да все уже анонсировали, байду, бинг и тд. Для таких компаний не проблема, уже все знают как она работает.

Ответить
Развернуть ветку
Kristina Baturina

Алиса итак меня иногда своими ответами в ступор вводит

Ответить
Развернуть ветку
Стас Т.

теперь нейросеть будет сливать данные? ))

Ответить
Развернуть ветку
Alligator

ВебЧума 2023 года

Ответить
Развернуть ветку
Captain

А Алиса сможет лучше понимать контекст... А она понимала контекст???!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Шах и мат 😂😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Xi

Вполне ожидаемая ступень развития поисковиков. Ну а Яндекс всегда хотел, чтобы Рунет=Яндекс, благо ФАС позволяет.

Но есть интересный момент. Когда они такое внедрят, трафик на сайты сильно упадёт. Держать их станет просто невыгодно. И интересно, откуда нейросети будут брать информацию? Для своих ответов им все равно нужно на что-то опираться.

Ответить
Развернуть ветку
greygraycat

Главное, чтоб не забыли заоупенсорсить

Ответить
Развернуть ветку
MMT

Все ответы этого яндексгпт будут оформлены как чистосердечное признание

Ответить
Развернуть ветку
fffggg gggfff

интересно, какого уровня сейчас полыхание жоп в "яндексе", когда сказали прогроммировать аналог трендового чатика с ml. а у тебя все специалисты уехали в сербию, а формошлепы и перекрашиватели кнопочек только руками разводят

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 64 комментария
null