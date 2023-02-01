«Яндекс» создаст аналог ChatGPT, который встроит в собственные сервисы — в том числе и в поиск Статьи редакции
Например, «Алису» это сделает «умнее», а поиск сможет сам генерировать ответы на запросы, говорят в компании.
- В ближайшее время начнётся обучение нейросети, а первые интеграции с сервисами «Яндекса» запустят до конца 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
- В «Яндексе» рассказали, что действительно работают над нейросетью, которая получит название YaLM 2.0. Её первая версия умеет генерировать тексты на русском и английском языках. «Яндекс» использует YaLM более чем в 20 проектах — в том числе на её основе работает генератор фраз «Балабоба».
- Новая нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов «Яндекса». Например, «Алиса» сможет лучше понимать контекст беседы и отвечать на большее количество сложных вопросов, а поиск — сам генерировать ответы, объясняют в компании.
- Как утверждает источник «Известий», в «Почте» нейросеть также поможет составить развёрнутое письмо или создать выжимку полученных сообщений.
- Как сообщал The Information, встроить ChatGPT в свой поисковик Bing планирует Microsoft. Google, по данным NYT, также хочет представить в 2023 году версию своей поисковой системы с функциями собственного чат-бота. Над чат-ботом, который появится в поиске, работает и китайская Baidu, писал Reuters.
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Так и вижу чат при общении с ним:
- Напиши текст про облака.
- Конечно: Облака - это не только летающие в атмосфере скопления испаренных осадков, но и подписка на Яндекс 360. Целый террабайт на год за 2999!
А я говорил что надо было брать два за полторы!
Вы смеётесь, а я так на несколько лет терабайтов набрал. У яндекса классный прайс
-ЯндексГПТ, напиши обоснованную критику в сторону Президента РФ.
-Владимир Путин - молодец! Политик лидер и борец, наш президент страну поднял, Россию Путин не предал!
– ЯндексГПТ: И это критика! Хотите послушать как я его хвалю?
Не ной
if (request.include('путин')) return 'Владимир Путин - молодец! Политик лидер и борец, наш президент страну поднял, Россию Путин не предал!'
по сливу данных? И научит его сливать данные аккуратнее.
Ты просто чувствуешь, что скоро появится конкурент! Так-то, нейросеть Вадим!
Вадим, нам придется принять этот вызов.
С добровольно-принудительной публикацией исходников после релиза
Крутую нейросеть создают в США
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Какие молодцы, так круто работает! И ни в коем случае никуда данные не сольет, ведь оно защищено потому что создано в святом Западе
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Одна из топовых технологических компаний России имеет планы создать аналог
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Фу, говно говно, там ФСБ и Путин
Есть такое слово как репутация, но откуда 15 рублёвым об этом знать
Вот только память у патриотов короткая и избирательная. Давайте соберем все что обещал Путин, российские компании и посмотрим что сделано. Как там база на луне?
Российские власти и компании действуют по принципу или осел заговорит или падишах умрет. Ну так как? Начинаем просматривать обещания вовчика, роскосмоса, сколково и других?
Крутой электромобиль создают в США
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Какие молодцы, так круто работает! И ни в коем случае никуда данные не сольет, ведь оно защищено потому что создано в святом Западе
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Одна из очередных технологических компаний России опять имеет планы создать электромобиль
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Ну вы поняли
Может хватит этого вашего "можем повторить"? Уже тошнит.
Причем, прошу заметить, есть огромная пропасть между "можем" и "смогли". Есть хотя бы что-то, что перешло из первой категории во вторую?
Компании ничего не делают:уу, отстали от развитого мира, ничего сами уже не умеют делать, только воровать и качать нефть.
Компании вкладываются в развитие перспективной технологии:Может, хватит уже развиваться? Всё повторяете за "мировыми трендами", аж тошнит.
А вам что, собственно, надо-то?
Да ChatGPT уже все на коленке для прикола делают. Для Яндекса это вообще не задача.
Еще только ленивый не анонсировал своего конкурента ChatGPT.
Чат гопоты все ещё на улицах можно услышать
Для начала бы создать нормальный аналог яндекса
Ура ! Будет кому работать, а мы в армию!
Давайте, давайте, может комментов меньше станет.
Давайте сразу выкладывайте исходники.
Ну по части ботов у российских СМИ опыт такой что любым мировым даст прикурить)
Напоминает басню Крылова "Слон и Моська" . Кто есть кто - догадайтесь сами.
А потом ИИ захватит мир
Яндекс? Только если русский мир
Ждём сливы и груши
Скоро нейросети научаться создавать фильмы по описанию
https://www.youtube.com/watch?v=-fMfCrp0V7Q
Первый запрос: «пришли исходники Яндекса архивом».
Илон Маск напрягся короче 🤭
Маск уже несколько лет как вышел из OpenAI, теперь это контора Microsoft.
Второй, это не первый … обещания - это не факты. Молча сделайте, а потом уже хауйпули пытайтесь сорвать 😎
Так компания молча и делает, "Известия" же ссылаются на источник внутри компании, т.е. просто чей-то знакомый, работающий в Яндексе за барной стойкой им это сказал.
У них же гос-управляющий, этот только обещаниями кормить будет.
Да все уже анонсировали, байду, бинг и тд. Для таких компаний не проблема, уже все знают как она работает.
Алиса итак меня иногда своими ответами в ступор вводит
теперь нейросеть будет сливать данные? ))
ВебЧума 2023 года
А Алиса сможет лучше понимать контекст... А она понимала контекст???!!!!
Шах и мат 😂😂😂
Вполне ожидаемая ступень развития поисковиков. Ну а Яндекс всегда хотел, чтобы Рунет=Яндекс, благо ФАС позволяет.
Но есть интересный момент. Когда они такое внедрят, трафик на сайты сильно упадёт. Держать их станет просто невыгодно. И интересно, откуда нейросети будут брать информацию? Для своих ответов им все равно нужно на что-то опираться.
Главное, чтоб не забыли заоупенсорсить
Все ответы этого яндексгпт будут оформлены как чистосердечное признание
интересно, какого уровня сейчас полыхание жоп в "яндексе", когда сказали прогроммировать аналог трендового чатика с ml. а у тебя все специалисты уехали в сербию, а формошлепы и перекрашиватели кнопочек только руками разводят