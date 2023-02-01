Microsoft внедрит языковую модель GPT-4 в поисковик Bing «в ближайшие недели» — Semafor Статьи редакции
А OpenAI может выпустить мобильное приложение ChatGPT.
- Microsoft планирует интегрировать GPT-4 от OpenAI со своим поисковым сервисом Bing в ближайшие недели, утверждают источники Semafor. О том, какие возможности появится у пользователей после обновления, не сообщается.
- OpenAI официально не представляла следующее поколение своей языковой модели GPT-4. Собеседники издания говорят, новая версия «намного быстрее и более подробно отвечает на вопросы», а её ответы звучат «более человечно».
- Кроме того, по данным Semafor, стартап планирует выпустить мобильное приложение ChatGPT и протестировать функцию генерации видео через Dall-E. Когда это может произойти, издание не уточняет.
- Microsoft инвестирует в OpenAI с 2019 года. В ноябре 2021-го компании объявили об интеграции облака Azure с продуктами OpenAI. В октябре 2022 года Microsoft добавила в подписку Office приложение для графических дизайнеров Designer — с интеграцией с Dall-E.
- В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет. 23 января Microsoft объявила о расширении сотрудничества со стартапом и «многолетних многомиллиардных» инвестициях в исследования и разработку ИИ. Сумма вложений не раскрывается.
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писать дипломы станет ещё проще! ура товарищи!
Они мало кому будут нужны в будущем )
Они мало кому нужны в настоящем
Они вообще никому не нужны в пространстве
они мало кому нужны и сейчас.
Когда число версии дойдёт до 14 - людям настанет окончательный пиздец.
Сохраните этот твит, распечатайте его, положите в клетку Фарадея, которую спрячьте в свинцовую капсулу и заройте поближе к ядру Земли. Возможно, инопланетяне через 1,488 млрд лет победят искусственный интеллект, и мой найденный твит будет единственным археологическим доказательством, что человечество когда-то существовало.
Это твит🧐, а я думал что это сторис в инсте
Неа. Пиздец придёт в демократических странах где всем рулят корпорации. Там людей тупо выкинут на улицу. А в тоталитарных странах начнётся зарегулирование и обкладывание сверхналогами всех кто юзает AI. Типа хочешь захватить все рабочие места - окей, только сначала построй миллион детсадиков. А затем начнётся создание мест занятости - фейковых профессий чисто чтоб куда-то пристроить людей. А активистов и политиков это всё вообще не затронет т.к. единственное что не может ИИ - это иметь право голоса. Так что сейчас самое время создавать всякие новые движения типа защитников чего-нибудь и до самой старости получать от государства денньги на свою "борьбу".
Фигня ваш Bing, верните Скрепыша и внедрите туда!
Это что теперь, придётся Bing ставить поисковой системой по умолчанию?
А ещё они могут сделать так, что работать будет только на Edge..))
Что же это делается, товарищи!
П...да вам, кожанные ублюдки!
Ничем хорошим это не закончится :)
привет, я из будущего. подскажите фамилию ученого, который придумал обучать нейронные сети на квантовом компьютере в этом году. друг просит.