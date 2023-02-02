Сооснователь Google Сергей Брин вернулся к работе над кодом в компании — Forbes Статьи редакции
Он попросил доступ к данным, которые относятся к нейросети LaMDA — это может быть связано с попыткой Google создать конкурента ChatGPT.
- 24 января Сергей Брин подал запрос на доступ к коду в корпоративной системе, следует из скриншотов, которые изучил американский Forbes. Два источника пояснили изданию, что запрос был связан с нейросетью LaMDA, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета.
- Брин подал запрос, чтобы получить доступ к данным, на которых обучают LaMDA. Его одобрили несколько десятков инженеров Google — даже те, что не входят в команду, работающую над нейросетью. Скорее всего, так они хотели показать, что положительно относятся к работе Брина, говорят источники.
- Другие сотрудники отнеслись к возвращению сооснователя язвительно: некоторые попросили «сначала починить Google», другие — «хотя бы поговорить с ними», намекая, что Брин давно не управляет компанией.
- Сергей Брин и Ларри Пейдж отошли от руководства Alphabet, головной компании Google, в 2019 году — и с тех пор выбрали политику невмешательства в дела компании. Но в начале 2023 года NYT сообщил, что Google призвала своих сооснователей на выручку — чтобы те помогли ей в конкурентной «борьбе» с чат-ботом ChatGPT от OpenAI.
- Google видит в нейросети угрозу своему поисковому бизнесу и даже объявила «красный код» внутри компании в конце 2022 года. Фирма бросила сотрудников на разработку «ответа ChatGPT» — собственного чат-бота, которого она собирается встроить в поиск.
- Как отмечает Forbes, когда гендиректор Google Сундар Пичаи объявил об увольнениях — сократили 12 тысяч человек, 6% штата — он сделал это с прицелом на переориентацию компании на работу с искусственным интеллектом.
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Если даже Брин полез говнокодить, значит, в Гугле понимают, что если срочно не запилить аналог гпт, то ждёт их участь Альтависты какой-нибудь, прости господи.
Один кодер, которого все будут ссаться ревьювить, сделает только хуже
Кто это они, которые понимают? Наёмным сотрудникам абсолютно насрать на весь этот Гугл. Вот собственник, засучив рукава, и полез ковыряться под капот.
Только он вроде не специалист по нейросетям. Новость говорит о том, что они не смогли найти альтернативную команду таких специалистов, которые бы вытянули создание своего ChatGPT, а значит это не так просто и возможно Microsoft снова станет монополистом в этой области.
Они поиск сделали 20 лет назад...
На самом деле у программистов-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не кодят. Языки и прочие технологии это всего лишь инструменты.
На самом деле у хирургов-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не оперируют. Скальпели и прочие технологии это просто инструменты.
На самом деле у водителей-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не водят. Руль, педали и прочие технологии это просто инструменты.
На самом деле у футболистов-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не играют. Мяч и прочие технологии это просто инструменты.
если не кодят- то сомнительно,любой навык требует практики
Это всё хорошо, но нахера инженеры, не имеющие отношения к проекту что-то там одобряют или не одобряют? Им зачем видеть вообще посторонние запросы?
Так много вопросов и так мало ответов
может как вариант, они хотят видеть и понимать что будет в итоге после этой проделанной работы?
* и как Forbes узнал про этот запрос?
Сарафанное радио, прикольно же отметиться
Там в оригинале говорится что Брин просто запросил доступ (формально) к настройкам конфигурации в Lambda и изменил пару строчек вписав своё имя. А так называемое "одобрение" - это что-то типа лайка нежели апрува в их внутренней системе, считай что инженеры просто рофлили (Pog.jpg) и от этого ничего не зависило.
Вообще это плохой признак. Одно дело, когда Маск покупает авгиевые конюшни с вывеской "Твиттер", и приходится невольно разгребать лично всё. А другое дело совсем, когда давно отошедший от дел сооснователь в свете будущей угрозы на рынке от MS с OpenAI пытается вновь быть в курсе дела.
Они могут потерять большой кусок корпоративного рынка, да. А Microsoft опять на коне. Ну и возможно Apple тоже скоро что-то покажет.
Скоро начнёт выносить мусор и покупать бумагу для принтера
Уверен, в Гугл для этого отдельный штат в 1000 человек есть :)
Другие сотрудники отнеслись к возвращению сооснователя язвительно- он просто пришел без своей раковины
Из серии "Щас батя возьмет отвертку и изоленту и всё починит". Вряд ли Брин ультра-разраб, который сейчас за пару спринтов решит все задачи:D
Конечно, не починит, но то что сможет предложить значительные корректировки - вполне возможно. Свежий, не замыленный взгляд всегда полезен. А взгляд ответственного в конечном итоге - крайне полезен.
Код для этого писать не нужно. Достаточно уметь читать.
Пустите батю, ща покажу как надо, сынки!
Hold my beer
А потом - хряськ! Штаны порвались, жижа потекла и скажет:
- Вот раньше я был ОГО-ГО! А щас чёта не могу
Чтооооооооо, они просили помощь у основателей в таком смысле???? Прям кодить 😳 типа подержи мое пиво
Это ChatGPT взломала все аккаунты Брина, притворилась им и сейчас получит доступ к коду конкурирующей LaMDA.
Гугл одна из немногих компаний, которой действительно по силам составить конкуренцию OpenAI. Хотелось бы узнать напряглись ли создатели chatgpt когда узнали, что гугл тоже хочет такое
Вообще удивительно, что OpenAI перегнали гугл. Мне казалось в плане нейронок гугл впереди планеты всей. Они пионеры и лидеры в автономном вождении, и DeepMind им принадлежит.
В гараж?
Продукты приходят и уходят, у любого продукта есть вполне понятный цикл жизни. Просто некоторые задерживаются на подольше.
В чем соль новости? То что главный чувак запросил доступ к коду. Непонятно зачем, но много домыслов и высасывания из пальца об этом.
"Подержи мое пиво, сынок"
В топку гугл 😁
Нанять десятки тысяч распиздяев, чтобы писать код самому
select 1 from dual
а чат гпт не чепез гугл парсит инфу разве?
молодец , показать такой результат