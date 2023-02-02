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Сооснователь Google Сергей Брин вернулся к работе над кодом в компании — Forbes Статьи редакции

Он попросил доступ к данным, которые относятся к нейросети LaMDA — это может быть связано с попыткой Google создать конкурента ChatGPT.

  • 24 января Сергей Брин подал запрос на доступ к коду в корпоративной системе, следует из скриншотов, которые изучил американский Forbes. Два источника пояснили изданию, что запрос был связан с нейросетью LaMDA, которая имитирует речь, анализируя триллионы словосочетаний из интернета.
  • Брин подал запрос, чтобы получить доступ к данным, на которых обучают LaMDA. Его одобрили несколько десятков инженеров Google — даже те, что не входят в команду, работающую над нейросетью. Скорее всего, так они хотели показать, что положительно относятся к работе Брина, говорят источники.
  • Другие сотрудники отнеслись к возвращению сооснователя язвительно: некоторые попросили «сначала починить Google», другие — «хотя бы поговорить с ними», намекая, что Брин давно не управляет компанией.
  • Сергей Брин и Ларри Пейдж отошли от руководства Alphabet, головной компании Google, в 2019 году — и с тех пор выбрали политику невмешательства в дела компании. Но в начале 2023 года NYT сообщил, что Google призвала своих сооснователей на выручку — чтобы те помогли ей в конкурентной «борьбе» с чат-ботом ChatGPT от OpenAI.
  • Google видит в нейросети угрозу своему поисковому бизнесу и даже объявила «красный код» внутри компании в конце 2022 года. Фирма бросила сотрудников на разработку «ответа ChatGPT» — собственного чат-бота, которого она собирается встроить в поиск.
  • Как отмечает Forbes, когда гендиректор Google Сундар Пичаи объявил об увольнениях — сократили 12 тысяч человек, 6% штата — он сделал это с прицелом на переориентацию компании на работу с искусственным интеллектом.

#новость #google #сергейбрин

3793 просмотров
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55 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Если даже Брин полез говнокодить, значит, в Гугле понимают, что если срочно не запилить аналог гпт, то ждёт их участь Альтависты какой-нибудь, прости господи.

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Андрей Кустов

Один кодер, которого все будут ссаться ревьювить, сделает только хуже

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4 комментария
Handsome

Кто это они, которые понимают? Наёмным сотрудникам абсолютно насрать на весь этот Гугл. Вот собственник, засучив рукава, и полез ковыряться под капот.

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1 комментарий
Newes

Только он вроде не специалист по нейросетям. Новость говорит о том, что они не смогли найти альтернативную команду таких специалистов, которые бы вытянули создание своего ChatGPT, а значит это не так просто и возможно Microsoft снова станет монополистом в этой области.

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Торт Скряба

Они поиск сделали 20 лет назад...

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Handsome

На самом деле у программистов-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не кодят. Языки и прочие технологии это всего лишь инструменты.

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Aidar S

На самом деле у хирургов-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не оперируют. Скальпели и прочие технологии это просто инструменты.

На самом деле у водителей-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не водят. Руль, педали и прочие технологии это просто инструменты.

На самом деле у футболистов-сеньоров скилл только растёт, даже если они вообще не играют. Мяч и прочие технологии это просто инструменты.

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11 комментариев
Denis Elakhin

если не кодят- то сомнительно,любой навык требует практики

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Вадим Д.

Это всё хорошо, но нахера инженеры, не имеющие отношения к проекту что-то там одобряют или не одобряют? Им зачем видеть вообще посторонние запросы?

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Ale K

Так много вопросов и так мало ответов

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Руслан Бофт

может как вариант, они хотят видеть и понимать что будет в итоге после этой проделанной работы?

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Железный Макс

* и как Forbes узнал про этот запрос?

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1 комментарий
Александр А.

Сарафанное радио, прикольно же отметиться

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Last Hope

Там в оригинале говорится что Брин просто запросил доступ (формально) к настройкам конфигурации в Lambda и изменил пару строчек вписав своё имя. А так называемое "одобрение" - это что-то типа лайка нежели апрува в их внутренней системе, считай что инженеры просто рофлили (Pog.jpg) и от этого ничего не зависило.

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muiren

Вообще это плохой признак. Одно дело, когда Маск покупает авгиевые конюшни с вывеской "Твиттер", и приходится невольно разгребать лично всё. А другое дело совсем, когда давно отошедший от дел сооснователь в свете будущей угрозы на рынке от MS с OpenAI пытается вновь быть в курсе дела.

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Newes

Они могут потерять большой кусок корпоративного рынка, да. А Microsoft опять на коне. Ну и возможно Apple тоже скоро что-то покажет.

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Oleg O.

Скоро начнёт выносить мусор и покупать бумагу для принтера

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Игорь Лесман

Уверен, в Гугл для этого отдельный штат в 1000 человек есть :)

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1 комментарий
Dmitry Eliseev

Другие сотрудники отнеслись к возвращению сооснователя язвительно- он просто пришел без своей раковины

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бонч

Из серии "Щас батя возьмет отвертку и изоленту и всё починит". Вряд ли Брин ультра-разраб, который сейчас за пару спринтов решит все задачи:D

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Vitaliy O

Конечно, не починит, но то что сможет предложить значительные корректировки - вполне возможно. Свежий, не замыленный взгляд всегда полезен. А взгляд ответственного в конечном итоге - крайне полезен.
Код для этого писать не нужно. Достаточно уметь читать.

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Сергей Мазур

Пустите батю, ща покажу как надо, сынки!

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Куртуазный маньерист

Hold my beer

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Бегите, глупцы!

А потом - хряськ! Штаны порвались, жижа потекла и скажет:
- Вот раньше я был ОГО-ГО! А щас чёта не могу

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Hihi da haha

Чтооооооооо, они просили помощь у основателей в таком смысле???? Прям кодить 😳 типа подержи мое пиво

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Andrey Zykov

Это ChatGPT взломала все аккаунты Брина, притворилась им и сейчас получит доступ к коду конкурирующей LaMDA.

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Виталий Кузьмин

Гугл одна из немногих компаний, которой действительно по силам составить конкуренцию OpenAI. Хотелось бы узнать напряглись ли создатели chatgpt когда узнали, что гугл тоже хочет такое

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Aidar S

Вообще удивительно, что OpenAI перегнали гугл. Мне казалось в плане нейронок гугл впереди планеты всей. Они пионеры и лидеры в автономном вождении, и DeepMind им принадлежит.

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1 комментарий
Кирилл Виноградов

В гараж?

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Игорь Лесман

Продукты приходят и уходят, у любого продукта есть вполне понятный цикл жизни. Просто некоторые задерживаются на подольше.
В чем соль новости? То что главный чувак запросил доступ к коду. Непонятно зачем, но много домыслов и высасывания из пальца об этом.

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just a.

"Подержи мое пиво, сынок"

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Алексей Орлов

В топку гугл 😁

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Торт Скряба

Нанять десятки тысяч распиздяев, чтобы писать код самому

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Bo.G

select 1 from dual

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vlad egorov

а чат гпт не чепез гугл парсит инфу разве?

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Валентина Боровская

молодец , показать такой результат

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