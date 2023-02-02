Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта Статьи редакции
Тем, кто уже подал такое заявление, посоветовали «дождаться ответа от ведомства».
- Госуслуги опубликовали сообщение о временной приостановке приёма заявлений на загранпаспорта нового образца со 2 февраля 2023 года.
- О причинах рассказал «Гознак». В последние месяцы в ведомство «поступил повышенный объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта».
- В августе 2022 года посольства России временно прекратили выдавать 10-летние загранпаспорта «по техническим причинам». Через месяц возобновили, но так и не назвали причину проблем. Тогда же «Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.
4169 просмотров
А что случилось?
Нет ли какой-то связи между чипами и закваской?
В настоящее время производитель осуществляет перенастройку и оптимизирует процессы
Все чипы потратили на вакцины видимо )
около года назад кажется что-то произошло. но эт не точно.
Санкции нам во благо, приведут к стремительному росту экономики и производства…
«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.
А чего такое, рубль вот вот же укрепится, главное не раскачивать лодку!
«Микрон» водить начал экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.
А что с курсом рубля не так, ципсо?
Ох ты ж. Планы граждан не должны быть столь долгосрочными!
Даёшь заграны на 2 недели, детей в залог, домашних животных на "парковку" в ближайший ОВД.
Ну и целом – отменят заграны и чипы не нужны, проблема решена 🤷♂️
https://youtu.be/7ycf2gIAcuY
...
омикрон...
Аомикрон
Где там девочка из Микрона, которая всех тут звала на предприятие, изучать как чипы производятся?
Теперь это мальчик Юрий
Эта новость – лучшее, что можно сказать про импортозамещение в России.
Производитель путешествует во времени:производитель этих микросхем осуществляет перенастройку … чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу
А сделать на 5 лет не вариант разве?
Или по нему куда-то нельзя въехать?
Если прям срочно надо - подайте на 5 или лучше в остроумии поупражняться?
10-летних паспортов можно иметь два. В отличие от 5-летнего. Задавайте еще вопросы, если будут.
Лучше один раз помучиться и жить 10 лет спокойной
Старого образца - это "бумажка", а нового - это биометрический. В теории могут не пусть в какую-либо страну (по прецедентов не было, но будут), особенно из-за нынешнего отношения к русским. Украина кстати не пускала по "бумажке".
А как же насчет примерно 100500 миллиардов чипов которые Микрон якобы в год производит? По факту получилось что вешали как всегда лапшу.
а где писали про 100500млрд?
На словах ты Лев Толстой, а на деле... ©
Вот ведь пля. Я как раз не сделал
Ло́кти куса́ть, или куса́ть локти — устойчивое сочетание, иронический фразеологизм, означающий: досадовать, остро сожалеть о какой-то неудаче, чаще всего, непоправимой, когда поезд уже ушёл и поздно пить боржоми.
Импортозамещение, которое мы заслужили
Производитель… перенастраивает…
Ведь завтра хотел подать заявку.... Блин
Неделю назад получил, фууух😁
Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.
ну у них как обычно все по стандарту
Ибо нехуй
«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с закваской нет.
То чувство когда собирался оставить заявку на госуслугах,но было лень заполнять и оставил заполнение на утро 2 февраля.каким же кретином я себя сейчас ощущаю.кто бы мог подумать))
Ладно, оформим старого образца..
Пишут, что до середины марта
Какого года?
А вариант продлить действие 10-летних возможен вообще?
Уговорить все страны считать наши паспорта действительными, несмотря на дату в них? Мы еще с кем-то можем договориться?
Как вы это себе представляете? Какие-нибудь права для внутри рф продлить можно указом, а тут заграничный паспорт, который является основным документом гражданина во вне рф, то есть действие нужно будет согласовать со всеми странами мира
Конечно, возможен. Но другие государства не будут принимать документ, в котором срок действия указан в прошлом
21 век. В развитых странах машины сами ездят, компьютеры картины рисуют, дипломы пишут. А в стране в которой на словах ИТ возведено на пьедестал чипов для паспортов нет
"Дождитесь ответа от ведомства" - это ведомство уже пару недель не может дать ответ (заявление подавалось в Москве в декабре).
Проверьте спам фолдер
Далее:
"Чтобы покрыть ажиотажный спрос на паспорта будет необходимо:
1. Предоставить положительную характеристику с места работы
2. Разрешение из местной администрации
3. Удовлетворительный результат теста «Патриотия»
4. Знание истории России
5. Монографию по теме жизни Владимира Путина
6. Эссе на тему «Почему на западе жить хуже»
7. Справку об отсутствии судимости
8. Налоговую декларацию 2НДФЛ
9. Выписку из домовой книги
10. Военный билет (для мужчин)
11. Справку из Минюста об отсутствии статуса иностранного агента
12. Свидетельство о рождении одного ребёнка (для женщин)
и ещё три заявления на 5 страниц с приложенными документами в трёх экземплярах заверенные у нотариуса, приложения тоже должны быть заверены и иметь апостиль
Ну начинается.
Признаки грядущей моб-ии 2.0
Ещё первую не завершали
Грядущей чего?
ООО какой визг в комментах. Решат вопрос. Запустят линию. Месяц другой обождать не сложно.
Это вам не сложно, а мой загран заканчивается в сентябре, следовательно в свой отпуск в апреле я с ним поехать не смогу.
Но сначала решат вопросы с самолетами и сметаной
опять что-то воду мутить начинают - не нравится мне это все(
Тема чувствительная, согласен
Блин ,не успела.
Во Франции, например, приходится ждать замены паспорта до 6 месяцев: https://www.bfmtv.com/societe/passeports-et-cartes-d-identite-dans-certaines-communes-plus-de-6-mois-d-attente-pour-une-obtention-ou-un-renouvellement_VN-202210110078.html
Причины называли похожие
выскажу непопулярное, наверное, мнение, но с учетом возможности подать заяву за 10 мин онлайн - относительно пофиг, на 5 лет он или на 10
вот если все вернется в 90-е с подачей доков личным визитом в ОВИР - тогда да, будет катастрофа
Казалось бы, при чем здесь разговоры об очередной волне могилизации, которую, вроде как, отменили, но на утверждение отмены бумажку пожалели подписью пачкать? Дали слово теми же устами, которые что-то обещали про пенсионный возраст, изменение Конституции и много чего еще.