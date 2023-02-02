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Маша Цепелева

Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта Статьи редакции

Тем, кто уже подал такое заявление, посоветовали «дождаться ответа от ведомства».

  • Госуслуги опубликовали сообщение о временной приостановке приёма заявлений на загранпаспорта нового образца со 2 февраля 2023 года.
  • О причинах рассказал «Гознак». В последние месяцы в ведомство «поступил повышенный объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта».

В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.

«Гознак»
  • В августе 2022 года посольства России временно прекратили выдавать 10-летние загранпаспорта «по техническим причинам». Через месяц возобновили, но так и не назвали причину проблем. Тогда же «Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.

#новость #загранпаспорт

4169 просмотров
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114 комментариев
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 Илья Фридман

А что случилось?

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Железный Макс

Нет ли какой-то связи между чипами и закваской?

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1 комментарий
Юрий Б.

В настоящее время производитель осуществляет перенастройку и оптимизирует процессы

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2 комментария
Artur Kuramshin

Все чипы потратили на вакцины видимо )

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1 комментарий
Александр Кобышев

около года назад кажется что-то произошло. но эт не точно.

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3 комментария
Mnemonikus

Санкции нам во благо, приведут к стремительному росту экономики и производства…

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Юрий Б.

«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.

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6 комментариев
Иван Вознюк

А чего такое, рубль вот вот же укрепится, главное не раскачивать лодку!

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Юрий Б.

«Микрон» водить начал экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.

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1 комментарий
James B

А что с курсом рубля не так, ципсо?

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5 комментариев
Вадим Д.

Ох ты ж. Планы граждан не должны быть столь долгосрочными!
Даёшь заграны на 2 недели, детей в залог, домашних животных на "парковку" в ближайший ОВД.
Ну и целом – отменят заграны и чипы не нужны, проблема решена 🤷‍♂️

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Mikhail Shamov

https://youtu.be/7ycf2gIAcuY

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1 комментарий
n.shmelev
производитель микросхем, АО «Микрон»

...
омикрон...

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Юрий Б.

Аомикрон

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1 комментарий
Sergeant Ding

Где там девочка из Микрона, которая всех тут звала на предприятие, изучать как чипы производятся?

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Илья Михалков

Теперь это мальчик Юрий

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1 комментарий
muiren

Эта новость – лучшее, что можно сказать про импортозамещение в России.

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Юрий Б.

Производитель путешествует во времени:

производитель этих микросхем осуществляет перенастройку … чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу
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Илья Васильев

А сделать на 5 лет не вариант разве?
Или по нему куда-то нельзя въехать?
Если прям срочно надо - подайте на 5 или лучше в остроумии поупражняться?

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Юрий Б.

10-летних паспортов можно иметь два. В отличие от 5-летнего. Задавайте еще вопросы, если будут.

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4 комментария
Печенька

Лучше один раз помучиться и жить 10 лет спокойной

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Dmitry

Старого образца - это "бумажка", а нового - это биометрический. В теории могут не пусть в какую-либо страну (по прецедентов не было, но будут), особенно из-за нынешнего отношения к русским. Украина кстати не пускала по "бумажке".

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Dimitri

А как же насчет примерно 100500 миллиардов чипов которые Микрон якобы в год производит? По факту получилось что вешали как всегда лапшу.

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Александр Кобышев

а где писали про 100500млрд?

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3 комментария
muiren

На словах ты Лев Толстой, а на деле... ©

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M-S-R

Вот ведь пля. Я как раз не сделал

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Юрий Б.

Ло́кти куса́ть, или куса́ть локти — устойчивое сочетание, иронический фразеологизм, означающий: досадовать, остро сожалеть о какой-то неудаче, чаще всего, непоправимой, когда поезд уже ушёл и поздно пить боржоми.

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2 комментария
Макс Бурдыгин

Импортозамещение, которое мы заслужили

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Юрий Б.

Производитель… перенастраивает…

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Sergei Fedostsev

Ведь завтра хотел подать заявку.... Блин

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bjorn

Неделю назад получил, фууух😁

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1 комментарий
Юрий Б.

Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.

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4 комментария
Владимир Авдошен

ну у них как обычно все по стандарту

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Февраль Камшотов

Ибо нехуй

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Слегка Придурковатый

«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с закваской нет.

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Woodie Horizon

То чувство когда собирался оставить заявку на госуслугах,но было лень заполнять и оставил заполнение на утро 2 февраля.каким же кретином я себя сейчас ощущаю.кто бы мог подумать))

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Сергей Коновалов

Ладно, оформим старого образца..

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Lolita Legenkaya

Пишут, что до середины марта

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Sergeant Ding

Какого года?

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4 комментария
Илья Михалков

А вариант продлить действие 10-летних возможен вообще?

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Andrey L

Уговорить все страны считать наши паспорта действительными, несмотря на дату в них? Мы еще с кем-то можем договориться?

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2 комментария
Oleg

Как вы это себе представляете? Какие-нибудь права для внутри рф продлить можно указом, а тут заграничный паспорт, который является основным документом гражданина во вне рф, то есть действие нужно будет согласовать со всеми странами мира

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Юрий Б.

Конечно, возможен. Но другие государства не будут принимать документ, в котором срок действия указан в прошлом

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M-S-R

21 век. В развитых странах машины сами ездят, компьютеры картины рисуют, дипломы пишут. А в стране в которой на словах ИТ возведено на пьедестал чипов для паспортов нет

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2 комментария
Andrey L

"Дождитесь ответа от ведомства" - это ведомство уже пару недель не может дать ответ (заявление подавалось в Москве в декабре).

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Юрий Б.

Проверьте спам фолдер

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Печенька

Далее:
"Чтобы покрыть ажиотажный спрос на паспорта будет необходимо:
1. Предоставить положительную характеристику с места работы
2. Разрешение из местной администрации
3. Удовлетворительный результат теста «Патриотия»
4. Знание истории России
5. Монографию по теме жизни Владимира Путина
6. Эссе на тему «Почему на западе жить хуже»
7. Справку об отсутствии судимости
8. Налоговую декларацию 2НДФЛ
9. Выписку из домовой книги
10. Военный билет (для мужчин)
11. Справку из Минюста об отсутствии статуса иностранного агента
12. Свидетельство о рождении одного ребёнка (для женщин)
и ещё три заявления на 5 страниц с приложенными документами в трёх экземплярах заверенные у нотариуса, приложения тоже должны быть заверены и иметь апостиль

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Юрий Б.

Ну начинается.

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Cidirw Cidirw

Признаки грядущей моб-ии 2.0

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M-S-R

Ещё первую не завершали

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Юрий Б.

Грядущей чего?

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2 комментария
vvtwittep

ООО какой визг в комментах. Решат вопрос. Запустят линию. Месяц другой обождать не сложно.

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Sergei Fedostsev

Это вам не сложно, а мой загран заканчивается в сентябре, следовательно в свой отпуск в апреле я с ним поехать не смогу.

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7 комментариев
Сергей С.

Но сначала решат вопросы с самолетами и сметаной

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Анна Волкова

опять что-то воду мутить начинают - не нравится мне это все(

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Юрий Б.

Тема чувствительная, согласен

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Диана Дунаева

Блин ,не успела.

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Юрий Б.
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Юлия Лепихина

Во Франции, например, приходится ждать замены паспорта до 6 месяцев: https://www.bfmtv.com/societe/passeports-et-cartes-d-identite-dans-certaines-communes-plus-de-6-mois-d-attente-pour-une-obtention-ou-un-renouvellement_VN-202210110078.html

Причины называли похожие

Passeports et cartes d'identité: dans certaines…
Malgré le plan d'urgence mis en place par l'État, les délais pour obtenir ou renouveler ses…
www.bfmtv.com
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Андрей Бессонов

выскажу непопулярное, наверное, мнение, но с учетом возможности подать заяву за 10 мин онлайн - относительно пофиг, на 5 лет он или на 10
вот если все вернется в 90-е с подачей доков личным визитом в ОВИР - тогда да, будет катастрофа

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Aleksandr Vasilenko

Казалось бы, при чем здесь разговоры об очередной волне могилизации, которую, вроде как, отменили, но на утверждение отмены бумажку пожалели подписью пачкать? Дали слово теми же устами, которые что-то обещали про пенсионный возраст, изменение Конституции и много чего еще.

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