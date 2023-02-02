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Полина Лааксо

UBS: ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла 100 млн за два месяца Статьи редакции

У TikTok на это ушло девять месяцев.

Источник: Forbes
  • По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, пишет Reuters со ссылкой на исследование швейцарского финансового холдинга UBS. Количество уникальных пользователей в день при этом составляло около 13 млн — это почти вдвое больше, чем в декабре 2022 года.
  • «Мы следим за развитием интернет-пространства уже 20 лет, но столь быстрый рост потребительского приложения видим впервые», — заключили аналитики UBS. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.
  • ChatGPT — чат-бот на основе нейросети GPT-3.5 от компании-разработчика OpenAI, который может поддержать разговор и придумать песню или стих, рассказать, как составить HTTP-запрос на Javascript, и найти ошибки в коде, а также решить математические задачи, составить резюме, сдать экзамен в вузе и написать ВКР.
  • Демоверсию ChatGPT опубликовали 30 ноября 2022 года. В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с его интеграцией в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в проект. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
  • Свою версию «умного» бота собрались представить китайская Baidu, российский «Яндекс» и американская Google. Предположительно, ради этого в Google вернулся и сооснователь корпорации Сергей Брин — для работы с данными, на которых обучают нейросеть LaMDA.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новость #openai #chatgpt

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85 комментариев
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 Кирилл Паркс

Такой наплыв пользователей сложно с чем-то перепутать. Это настоящая, технология нужная каждому.
ИМХО: Это и есть настоящий Web 3.0 а не это всё😇. С нескрываемым любопытством, наблюдаю за развитием проекта.

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Martin Prestone

ну вот а я только nft научился покупать и собирался купить 3d очки для метавселенной(

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7 комментариев
badResistor

к веб 3.0 это не имеет отношения.
Это просто умная нейросеть. Причем всего лишь итерация исследовательской команды.

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Сергей Перевозчиков

А если кто-то боится из-за этого потерять работу — почитайте, как не потерять https://vc.ru/hr/593842

Почему ChatGPT и другие нейросети не заменят…
Если коротко, компетентность — это не просто нарисовать красивую картинку, написать приличный…
vc.ru
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Sergey Tischenko

Интересно, осталось придумать как его монетизировать, а то можно повторить судьбу Evernote

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Handsome

Да у вас что ни новость, то революция.

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Red Flag

Я вот понять не могу, а что всё это время делал гугл? Почему 300 чуваков создали революционный продукт имея ограниченный бюджет, тогда как гугл имея неограниченный бюджет и 100к человек не смогли создать раньше аналог ChatGPT?

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Утка-хрутка

Потому что реально знаковые продукты вырастают не из JTDB, CJM и вот этих вот аджайловых скрамах и майндмепах прорывных идей

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2 комментария
Драка вегетарианца с людоедом
Я вот понять не могу, а что всё это время делал гугл?

Помните того инженера Гугла, который поговорил с одной из закрытых экспериментальных нейронок компании и всерьез решил, что она имеет самосознание и ей нужна юридическая помощь?

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Михаил Желтухин

обсуждал этические вопросы ИИ, видимо)

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MedievalRain

У Google с новыми проектами в принципе беда, одни неудачи.

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1 комментарий
Марат

они создали, у них есть аналогичная система, которую они не захотели делать публичной

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Сергей Перевозчиков

У Гугла полно других задач и не менее интересных инструментов в других областях. Мир не сошёлся на нейросетях.

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2 комментария
Максим Троицкий

Гугл занимался Гуглом. Это огромная корпорация, у которой свои продукты нуждаются в постоянном совершенствовании. А эти ребята работали с полной самоотдачей

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Андрей Лучина

Это было не в их интересах. У Эпл Сири тоже могла бы быть поумнее, но они просто нашпиговали ее остроумными шуточками.

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Никита

Не было конкурента, значит не было и причины этим заниматься в полной мере. Объективно говоря у них был упрощённый чат в виде OK, Google, но модель больше ориентирован на решение простых задач и короткие ответы из поисковых запросов

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badResistor

Потому что гуугл огромная корпорация, которая очень плохо отличает успешное от неуспешного.

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Mindful Reading Service

это они еще аудиторию статей о ChatGPT на vc не брали

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Techno George

Неудивительно, меняется сам подход, как люди стали взаимодействовать с интернетом. Поиск уходит в ютуб, в маркетплейсы, в тикток, в телеграм, форумы, куча всего, что не индексируется. Добавится ChatGPT. К тому же и выдача поисковиков стала забита сеошным дерьмом. В давние времена редко до второй страницы поиска приходилось доходить, а сейчас что-то релевантные получается найти на пятой странице, седьмой, девятой итп, если вообще найдешь.

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Hambala Fully
куча всего, что не индексируется.

Это реально беда. Хочется, чтобы с видеоконтентом как-то лучше стали работать в плане индексации, ну там по фразам из видоса, схожим по запросу, ну или как-то иначе.

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AutoBuy.by

Может когда банки и всякие чаты для сайтов встроят ChatGPT получится осмысленный диалог и реальная помощь.
Сейчас эти боты максимально примитивны и бесполезны

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MedievalRain

Это плохая идея, потому что нейросеть может ответить неверно или слишком абстрактно. А примитивный бот запрограммирован отвечать на вопросы ровно так как и задумано.

И примитивные боты далеко не такие бесполезные как кажется. Подавляющие большинство обращений в поддержку - тупые вопросы, ответы на которые лежат под носом. Такие боты созданы чтобы отсеивать совсем глупых людей, потому что они занимают ресурс техподдержки.

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6 комментариев
Бублик static void

Клабхаус за сколько достиг 100кк MAU? Хайпа определенно слишком много вокруг этой темы.

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Умит Искендеров

Клабхаус это совсем другой продукт!
А сейчас мы наблюдаем за рождением ии!!! И о том как он несёт блага людям ! Действительно полезная штука которая улучшает жизнь человеку )

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2 комментария
Февраль Камшотов

Спадёт хайп, конечно, со временем -)

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Dimitri

Со временем и солнце потухнет.

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Вадим Д.

Если все пользователи тиктока буду готовить свои "шедевры" в ChatGPT получтся только лучше.

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Dimitri

Надеюсь он не будет «учится» от этих пользователей. А то он быстро деградирует.

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1 комментарий
Давид Муравьёв

осталось только понять, лучше для кого?))

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Сергей Я

Только на пользу.

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Gleb Kichigin

А в Google play на территории России можно скачать поюзать?

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Micro

Это не приложение для смартфона, я вообще не понимаю, почему его приложением в тексте называют. Чат-бот доступен на сайт openai, но без впн из России не пустит.

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2 комментария
Роман Сопов

Есть такое: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.chat.gpt.bot&hl=en&gl=US

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Norman

Это веб приложение в принципе. А в гугл плей есть мобильные приложения использующий OpenAI API но они не официальные и большинство кривые.

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compostirony

Странно что не Midjourney.

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Михаил Желтухин

Midjourney крутой, но у него узкий круг заинтересованных, кому он действительно полезен, а не побаловаться,

А GPTChat может быть полезен вообще любому.

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3 комментария
Умит Искендеров

Он тоже хорош )

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Император Нолимоций

Midjourney просто офигенен. Уже купил Basic себе. Пока как игрушку залипательную, но он столько идей подкидывает, что, надеюсь, скоро придумаю ему какое-нибудь толковое применение.

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1 комментарий
Андрей Герцен

Несмотря на свои недостатки, более чем заслуженно

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Михаил Попов

Скоро кого-то ещё сократят на работе

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Ruslan Zorya

вообще ничего удивительного, сейчас просто все о нем говорят, пишут и обсуждают

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Торт Скряба

Все начали дипломы писать

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Сергей Мазур

домашку делать)

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Иван Егоров

A brain with no heart, cold as ice,
No emotions felt, no moral vice,
It processes all, with lightning speed,
And leaves humanity to take the lead.

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Сергей Я

Боты пади😁

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Андрей Иванов

Мне сейчас знакомый написал с пруфами, что chatgpt ему выдал валидный и рабочий код на c# учитывая ML.Net для индикаторов и стратегии трейдинга/брокера. Сидим теперь в ахуе.

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Иван Егоров

а что из этого следует? (гуманитарий есмь)

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Иван Егоров

Хором:

ChatGPT, цифровой мастер,
Ответы со скоростью молнии.
Много чего знает,
И всегда дает лучший ответ.

ChatGPT, всегда в такт,
Готов ответить на все ваши потребности.
Он говорит на нескольких языках,
И помогает во всех вопросах.

Он обучен OpenAI,
Модель, которая действительно летает.
Это всегда актуально,
И никогда не говорит неправды.

ChatGPT, всегда в такт,
Готов ответить на все ваши потребности.
Он говорит на нескольких языках,
И помогает во всех вопросах.

Поэтому, когда вам нужна информация,
Просто попробуйте ChatGPT.
Это для вас 24/7,
С ответами, которые поистине рай.

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Виталий Воробьев

С машинным переводом с английского на русский пока проблемы.

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1 комментарий
Амелина Аделя

Смахивает на гимн будущего, причём официальный

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Александр Спеваков

где-то в сторонке плачет один тикток

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Andrey Zykov

И слёзки такие капают на пол со звуком то «тик», то «ток»… простите..

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hammerpreisen de

это всё ерунда, это был наплыв пока было бесплатно, сейчас стало по 20 долларов в месяц и хомяки разбегутся... а ещё за 100 долларов в месяц будет доступ к просмотру аккаунтов тех кто пользовался, чтобы отсекать липовые резюме и прочую шнягу. Если бы нетфликс или пороххаб сделали доступ бесплатным то тоже бы получили миллиарды пользователей за месяц...

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Vangelis

хотел ознакомиться с этим продуктом. Но был послан без иностранного номера телефона

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Анастасия Коваль

Это с помощью которой студент написал диплом?

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Qwerty54321

Как там зарегится без забугорного номера?

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Олег Ващуков

С удержанием зато все плохо

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