UBS: ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла 100 млн за два месяца Статьи редакции
У TikTok на это ушло девять месяцев.
- По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, пишет Reuters со ссылкой на исследование швейцарского финансового холдинга UBS. Количество уникальных пользователей в день при этом составляло около 13 млн — это почти вдвое больше, чем в декабре 2022 года.
- «Мы следим за развитием интернет-пространства уже 20 лет, но столь быстрый рост потребительского приложения видим впервые», — заключили аналитики UBS. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.
- ChatGPT — чат-бот на основе нейросети GPT-3.5 от компании-разработчика OpenAI, который может поддержать разговор и придумать песню или стих, рассказать, как составить HTTP-запрос на Javascript, и найти ошибки в коде, а также решить математические задачи, составить резюме, сдать экзамен в вузе и написать ВКР.
- Демоверсию ChatGPT опубликовали 30 ноября 2022 года. В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с его интеграцией в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в проект. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
- Свою версию «умного» бота собрались представить китайская Baidu, российский «Яндекс» и американская Google. Предположительно, ради этого в Google вернулся и сооснователь корпорации Сергей Брин — для работы с данными, на которых обучают нейросеть LaMDA.
*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.
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Такой наплыв пользователей сложно с чем-то перепутать. Это настоящая, технология нужная каждому.
ИМХО: Это и есть настоящий Web 3.0 а не это всё😇. С нескрываемым любопытством, наблюдаю за развитием проекта.
ну вот а я только nft научился покупать и собирался купить 3d очки для метавселенной(
к веб 3.0 это не имеет отношения.
Это просто умная нейросеть. Причем всего лишь итерация исследовательской команды.
А если кто-то боится из-за этого потерять работу — почитайте, как не потерять https://vc.ru/hr/593842
Интересно, осталось придумать как его монетизировать, а то можно повторить судьбу Evernote
Да у вас что ни новость, то революция.
Я вот понять не могу, а что всё это время делал гугл? Почему 300 чуваков создали революционный продукт имея ограниченный бюджет, тогда как гугл имея неограниченный бюджет и 100к человек не смогли создать раньше аналог ChatGPT?
Потому что реально знаковые продукты вырастают не из JTDB, CJM и вот этих вот аджайловых скрамах и майндмепах прорывных идей
Помните того инженера Гугла, который поговорил с одной из закрытых экспериментальных нейронок компании и всерьез решил, что она имеет самосознание и ей нужна юридическая помощь?
обсуждал этические вопросы ИИ, видимо)
У Google с новыми проектами в принципе беда, одни неудачи.
они создали, у них есть аналогичная система, которую они не захотели делать публичной
У Гугла полно других задач и не менее интересных инструментов в других областях. Мир не сошёлся на нейросетях.
Гугл занимался Гуглом. Это огромная корпорация, у которой свои продукты нуждаются в постоянном совершенствовании. А эти ребята работали с полной самоотдачей
Это было не в их интересах. У Эпл Сири тоже могла бы быть поумнее, но они просто нашпиговали ее остроумными шуточками.
Не было конкурента, значит не было и причины этим заниматься в полной мере. Объективно говоря у них был упрощённый чат в виде OK, Google, но модель больше ориентирован на решение простых задач и короткие ответы из поисковых запросов
Потому что гуугл огромная корпорация, которая очень плохо отличает успешное от неуспешного.
это они еще аудиторию статей о ChatGPT на vc не брали
Неудивительно, меняется сам подход, как люди стали взаимодействовать с интернетом. Поиск уходит в ютуб, в маркетплейсы, в тикток, в телеграм, форумы, куча всего, что не индексируется. Добавится ChatGPT. К тому же и выдача поисковиков стала забита сеошным дерьмом. В давние времена редко до второй страницы поиска приходилось доходить, а сейчас что-то релевантные получается найти на пятой странице, седьмой, девятой итп, если вообще найдешь.
Это реально беда. Хочется, чтобы с видеоконтентом как-то лучше стали работать в плане индексации, ну там по фразам из видоса, схожим по запросу, ну или как-то иначе.
Может когда банки и всякие чаты для сайтов встроят ChatGPT получится осмысленный диалог и реальная помощь.
Сейчас эти боты максимально примитивны и бесполезны
Это плохая идея, потому что нейросеть может ответить неверно или слишком абстрактно. А примитивный бот запрограммирован отвечать на вопросы ровно так как и задумано.
И примитивные боты далеко не такие бесполезные как кажется. Подавляющие большинство обращений в поддержку - тупые вопросы, ответы на которые лежат под носом. Такие боты созданы чтобы отсеивать совсем глупых людей, потому что они занимают ресурс техподдержки.
Клабхаус за сколько достиг 100кк MAU? Хайпа определенно слишком много вокруг этой темы.
Клабхаус это совсем другой продукт!
А сейчас мы наблюдаем за рождением ии!!! И о том как он несёт блага людям ! Действительно полезная штука которая улучшает жизнь человеку )
Спадёт хайп, конечно, со временем -)
Со временем и солнце потухнет.
Если все пользователи тиктока буду готовить свои "шедевры" в ChatGPT получтся только лучше.
Надеюсь он не будет «учится» от этих пользователей. А то он быстро деградирует.
осталось только понять, лучше для кого?))
Только на пользу.
А в Google play на территории России можно скачать поюзать?
Это не приложение для смартфона, я вообще не понимаю, почему его приложением в тексте называют. Чат-бот доступен на сайт openai, но без впн из России не пустит.
Есть такое: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.chat.gpt.bot&hl=en&gl=US
Это веб приложение в принципе. А в гугл плей есть мобильные приложения использующий OpenAI API но они не официальные и большинство кривые.
Странно что не Midjourney.
Midjourney крутой, но у него узкий круг заинтересованных, кому он действительно полезен, а не побаловаться,
А GPTChat может быть полезен вообще любому.
Он тоже хорош )
Midjourney просто офигенен. Уже купил Basic себе. Пока как игрушку залипательную, но он столько идей подкидывает, что, надеюсь, скоро придумаю ему какое-нибудь толковое применение.
Несмотря на свои недостатки, более чем заслуженно
Скоро кого-то ещё сократят на работе
вообще ничего удивительного, сейчас просто все о нем говорят, пишут и обсуждают
Все начали дипломы писать
домашку делать)
A brain with no heart, cold as ice,
No emotions felt, no moral vice,
It processes all, with lightning speed,
And leaves humanity to take the lead.
Боты пади😁
Мне сейчас знакомый написал с пруфами, что chatgpt ему выдал валидный и рабочий код на c# учитывая ML.Net для индикаторов и стратегии трейдинга/брокера. Сидим теперь в ахуе.
а что из этого следует? (гуманитарий есмь)
Хором:
ChatGPT, цифровой мастер,
Ответы со скоростью молнии.
Много чего знает,
И всегда дает лучший ответ.
ChatGPT, всегда в такт,
Готов ответить на все ваши потребности.
Он говорит на нескольких языках,
И помогает во всех вопросах.
Он обучен OpenAI,
Модель, которая действительно летает.
Это всегда актуально,
И никогда не говорит неправды.
ChatGPT, всегда в такт,
Готов ответить на все ваши потребности.
Он говорит на нескольких языках,
И помогает во всех вопросах.
Поэтому, когда вам нужна информация,
Просто попробуйте ChatGPT.
Это для вас 24/7,
С ответами, которые поистине рай.
С машинным переводом с английского на русский пока проблемы.
Смахивает на гимн будущего, причём официальный
где-то в сторонке плачет один тикток
И слёзки такие капают на пол со звуком то «тик», то «ток»… простите..
это всё ерунда, это был наплыв пока было бесплатно, сейчас стало по 20 долларов в месяц и хомяки разбегутся... а ещё за 100 долларов в месяц будет доступ к просмотру аккаунтов тех кто пользовался, чтобы отсекать липовые резюме и прочую шнягу. Если бы нетфликс или пороххаб сделали доступ бесплатным то тоже бы получили миллиарды пользователей за месяц...
хотел ознакомиться с этим продуктом. Но был послан без иностранного номера телефона
Это с помощью которой студент написал диплом?
Как там зарегится без забугорного номера?
С удержанием зато все плохо