UBS: ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла до 100 млн за два месяца Статьи редакции
У TikTok на это ушло девять месяцев.
- По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, пишет Reuters со ссылкой на исследование швейцарского финансового холдинга UBS. Количество уникальных пользователей в день при этом составляло около 13 млн — это почти вдвое больше, чем в декабре 2022 года.
- «Мы следим за развитием интернет-пространства уже 20 лет, но столь быстрый рост потребительского приложения видим впервые», — заключили аналитики UBS. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.
- ChatGPT — чат-бот на основе нейросети GPT-3.5 от компании-разработчика OpenAI, который может поддержать разговор и придумать песню или стих, рассказать, как составить HTTP-запрос на Javascript, и найти ошибки в коде, а также решить математические задачи, составить резюме, сдать экзамен в вузе и написать ВКР.
- Демоверсию ChatGPT опубликовали 30 ноября 2022 года. В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с его интеграцией в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в проект. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
- Свою версию «умного» бота собрались представить китайская Baidu, российский «Яндекс» и американская Google. Предположительно, ради этого в Google вернулся и сооснователь корпорации Сергей Брин — для работы с данными, на которых обучают нейросеть LaMDA.
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Такой наплыв пользователей сложно с чем-то перепутать. Это настоящая, технология нужная каждому.
ИМХО: Это и есть настоящий Web 3.0 а не это всё😇. С нескрываемым любопытством, наблюдаю за развитием проекта.
это они еще аудиторию статей о ChatGPT на vc не брали
Клабхаус за сколько достиг 100кк MAU? Хайпа определенно слишком много вокруг этой темы.
Клабхаус это совсем другой продукт!
А сейчас мы наблюдаем за рождением ии!!! И о том как он несёт блага людям ! Действительно полезная штука которая улучшает жизнь человеку )
Боты пади😁
Если все пользователи тиктока буду готовить свои "шедевры" в ChatGPT получтся только лучше.
Только на пользу.
осталось только понять, лучше для кого?))
Спадёт хайп, конечно, со временем -)
А в Google play на территории России можно скачать поюзать?
Странно что не Midjourney.