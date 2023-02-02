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Полина Лааксо

UBS: ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории — ежемесячная аудитория достигла до 100 млн за два месяца Статьи редакции

У TikTok на это ушло девять месяцев.

  • По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, пишет Reuters со ссылкой на исследование швейцарского финансового холдинга UBS. Количество уникальных пользователей в день при этом составляло около 13 млн — это почти вдвое больше, чем в декабре 2022 года.
  • «Мы следим за развитием интернет-пространства уже 20 лет, но столь быстрый рост потребительского приложения видим впервые», — заключили аналитики UBS. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.
  • ChatGPT — чат-бот на основе нейросети GPT-3.5 от компании-разработчика OpenAI, который может поддержать разговор и придумать песню или стих, рассказать, как составить HTTP-запрос на Javascript, и найти ошибки в коде, а также решить математические задачи, составить резюме, сдать экзамен в вузе и написать ВКР.
  • Демоверсию ChatGPT опубликовали 30 ноября 2022 года. В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с его интеграцией в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в проект. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
  • Свою версию «умного» бота собрались представить китайская Baidu, российский «Яндекс» и американская Google. Предположительно, ради этого в Google вернулся и сооснователь корпорации Сергей Брин — для работы с данными, на которых обучают нейросеть LaMDA.

#новость #openai #chatgpt

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11 комментариев
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 Кирилл Паркс

Такой наплыв пользователей сложно с чем-то перепутать. Это настоящая, технология нужная каждому.
ИМХО: Это и есть настоящий Web 3.0 а не это всё😇. С нескрываемым любопытством, наблюдаю за развитием проекта.

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Mindful Reading Service

это они еще аудиторию статей о ChatGPT на vc не брали

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Бублик static void

Клабхаус за сколько достиг 100кк MAU? Хайпа определенно слишком много вокруг этой темы.

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Умит Искендеров

Клабхаус это совсем другой продукт!
А сейчас мы наблюдаем за рождением ии!!! И о том как он несёт блага людям ! Действительно полезная штука которая улучшает жизнь человеку )

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Сергей Я

Боты пади😁

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Вадим Д.

Если все пользователи тиктока буду готовить свои "шедевры" в ChatGPT получтся только лучше.

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Сергей Я

Только на пользу.

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Давид Муравьёв

осталось только понять, лучше для кого?))

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Февраль Камшотов

Спадёт хайп, конечно, со временем -)

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Gleb Kichigin

А в Google play на территории России можно скачать поюзать?

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compostirony

Странно что не Midjourney.

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