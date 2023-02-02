Microsoft добавила в платную подписку Teams Premium конспект разговора от Open AI Статьи редакции
Пока подписка стоит $7 в месяц, с 30 июня — $10.
- В сервисе для видеозвонков Teams Premium появились функции, основанные на языковой модели GPT-3.5 от OpenAI. Система подведёт итоги за участников встречи: выделит задачи и основные моменты разговора.
- После разговора участники получат полную стенограмму с примечаниями. Также будет временная шкала, где отмечены темы обсуждения. Те, кого упоминали во время собрания, увидят персональные маркеры на временной шкале — чтобы переслушать разговор в конкретном месте. Большинство функций уже доступны, некоторые появятся во втором квартале 2023 года.
- Также появилась «расширенная защита» для встреч. Можно поставить водяной знак на запись, промаркировать конфиденциальную информацию и запретить записывать видео или копировать текст из чата во время звонка. Некоторые действующие функции Teams станут доступны только по подписке. Например, субтитры с переводом в реальном времени.
- В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в Open AI $10 млрд в течение нескольких лет. Через несколько дней компания подтвердила информацию о «многомиллиардных инвестициях». Microsoft может внедрить технологии OpenAI в Word, PowerPoint и Outlook и браузер Bing, пишет The Verge.
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Microsoft молодцы. Они сейчас сделку с OpenAI будут по полный эксплуатировать и везде ИИ пихать.
впихнут даже куда не пихается
Но в Teams как раз хорошо вписывается. Я где то уже видел такую функцию у конкурента.
Выжимают из темы максимум, правильно делают.
Пока кто первый, тот и в дамках.
Гугл поднажми уже!
на русском вер 30, сразу мимо. На остальных помимо английского - примерно так же. Все что про нормальные технические встречи, вер будет ещё больше, потому что тонна домен специфичных слов, которые непонятны. Так что пойдет для менеджеров и эйчаров, но там обычно и выжимка сути не нужна, там обычно и встреча-то не нужна :)