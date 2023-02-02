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Европейский ихтиандр

TikTok введёт систему страйков за нарушения правил сервиса Статьи редакции

А также протестирует функцию обнуления рекомендаций.

  • Компания рассказала, что существующая система контроля за соблюдением правил помогает сократить количество «вредоносного» контента, но пользователям сложно в ней ориентироваться. Поэтому в сервисе появится система страйков, а также функции, которые позволят авторам узнать, что они нарушили правила платформы.
  • Страйки будут назначать за комментарии, ролики или трансляции, пренебрегающие положениями сервиса. При достижении «предельного количества» страйков профиль будет заблокирован навсегда. Компания отметила, что аккаунт может быть забанен и за одно нарушение, если его посчитают «слишком серьёзным».
  • TikTok предоставит авторам возможность узнать, нарушали ли они правила за последние 90, — в новом разделе «Состояние аккаунта». В приложение также добавят раздел «Отчёты», где пользователи смогут следить за аккаунтами, на которые они пожаловались.
  • Кроме того, компания начнёт тестировать две новые функции. Первая будет уведомлять авторов, если их ролики исключены из рекомендательной ленты «Для вас». Вторая позволит пользователям сбросить все рекомендации, чтобы приложение могло формировать ленту на основе новых взаимодействий с контентом.

#новость #tiktok

826 просмотров
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13 комментариев
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 Беженец с твиттера

А также протестирует функцию обнуления рекомендаций.
А вот это действительно нужная функция

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Mansplaining

Еще бы давал выбирать язык для контента и сразу его придерживался.
И цены бы не было. А так пока мимо

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Денис Доронин

а когда тикток разрешит смотреть английские тиктоки юзерам из россии((((((

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Kaldys

Официально не разрешили, но есть множество способов это обойти =)

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Ivelevit

Поделитесь пожалуйста, а то в моем селе о таком слыхать не слыхивали

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Mirroslawa

впн? через него не получается, а как еще можно?

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fyp

Будет как в инсте

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ЯжПрограммист

Надо было добавить "русскому" перед звукорежиссером и прокатило бы, еще бы лайков накидали (причем не важно что там за режиссер на самом деле)

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Решительный коктейль

Вот такие страйки?

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Вадим Д.

Страйк! Есть победитель!
А за 3 страйка подряд пиво наливают?

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Sergey

в статье указано, что происходит при достижении предельного количества страйков

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Вадим Д.

Так я не о максимальном.

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ilia

В таких "системах" главное - показывать за что и правила прописывать, а не что-то вроде "вы кого-то чем-то обидели". Ну логично применять

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