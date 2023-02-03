Американский сервис для совместной работы Miro с основателями из Перми уволит 7% штата — 119 человек Статьи редакции
«Нет хорошего способа поделиться этой новостью».
- Гендиректор Андрей Хусид в письме сотрудникам рассказал, что компания планирует сократить штат по всему миру. Сокращения затронут все направления, но некоторые команды почувствуют их больше, чем другие.
- Это не значит, что они хуже работали, просто отражает потребности компании в будущем, отметил Хусид. Например, Miro планирует сократить набор сотрудников, поэтому увольнения затронут команду по подбору персонала.
- Те, кого затронули увольнения, получили письма на почту и приглашения на встречу с руководителем. Они получат выходное пособие в размере 14-недельной базовой зарплаты, консультации по вопросам продления виз и другую поддержку.
- Хусид объяснил, что за последние три года Miro сильно выросла, но как и многие компании, не застрахована от макроэкономической ситуации. Компания также ужесточит контроль за другими расходами, особенно в найме, поездках, корпоративных мероприятиях.
- Стартап Miro создали в 2011 году Андрей Хусид и Олег Шардин. Сервис позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В январе 2022 года компания привлекла $400 млн при оценке в $17,5 млрд. В марте Miro сообщила, что приостановит работу филиала в Перми и все новые продажи в России и Беларуси.
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"...увольнения затронут команду по подбору персонала"
Ну хоть одна компания начала увольнения с правильного отдела.
На самом деле отделы по полторы персонала начали сокращать ещё в октябре ноябре)
«Американский» сервис? 😂 Miro - это прям знаковый пример russianwashing’а и попыток всячески деассоциироваться со своей страной
есть причины
Действительно, плохая новость. Довольно долго пользуюсь сервисом, классная вещь! Надеюсь, что всё будет хорошо у ребят.
Хотя даже не подозревал что в Miro так много людей работает.
Первый раз вижу, что контекст новости лично вас задел
нужно начать делать вести счет новостей про увольнения и сводную таблицу какая компания какой процент уволила
«Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.»
https://www.trueup.io/layoffs
Требуется UX/UI дизайнер.
Вы теперь будете до конца жизни напоминать им, что они из Перми? Это как клеймо что ли?
Это скорее чтобы считать их земляками/соотечественниками = отечественная разработка
Сначала гордость страны, скоро предатели
Если кто то сократит часть ИИ, то мы потеряем Вадима Д.
Главное не сожрите уборщицу
Увольняют 7% персонала, потому что их заменит платный пакет от ЧатГПТ )))