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YouTube запустил совместные трансляции на iOS и Android Статьи редакции

В веб-версии сервиса функция может появиться позже.

  • Сервис внедряет инструмент «Go Live Together», который позволяет двум пользователям проводить совместные трансляции. Его запуск анонсировали в ноябре 2022 года, теперь он стал доступен пользователям мобильных приложений YouTube для iOS и Android.
  • Автор, имеющий 50 и более подписчиков, может пригласить любого пользователя для совместной трансляции. Одновременно в ней могут участвовать не более двух человек, но гостей можно менять в течение всего эфира.
  • Проведение совместных трансляций на данный момент не доступно в веб-версии YouTube. Пользователи могут запланировать эфир на сайте сервиса, но подключиться к нему должны будут через мобильное приложение. По данным The Verge, компания работает над тем, чтобы добавить поддержку совместных трансляций в веб-версию.
TeamYouTube @TeamYouTube

grab a friend & start a co-stream 🤝

🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱

creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!

more info here: https://goo.gle/3JGVLqN

  • В июле 2022 года Twitch анонсировал аналогичную функцию «Guest Star», которая позволяет приглашать на стрим до пяти гостей. Сейчас инструмент тестируется в веб-версии сервиса.

#новость #youtube

1019 просмотров
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17 комментариев
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 Alexey Dymov

Классная фича.
Не успеем поюзать, тк YouTube скоро закроют у нас

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Андрей Вечерний

У кого у нас?

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Alexey Dymov

- Изя, ну что там?!
- Наши таки побеждают..
- А наши это кто?
- Таки скоро узнаем..

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Вадим Д.

Да у них.

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Аникин

То есть не у нас? Или не у них?

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Деда Миша

Скоро … а есть хотя бы год закрытия в прогнозе?
Через 7.5 млрд лет ютуба точно не станет, но это слегка отдаленная перспектива

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Alexey Dymov

2023, деда

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Деда Миша

Встретимся 31го декабря

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Alexey Dymov

Только онлайн, ок?

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Деда Миша

Конечно, я ж нейросеть, в физическом обличии не могу существовать)

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Alexey Dymov

Красивое название - нейросеть Деда Миша!

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Dmitry Porkhaev

Личный впн никто не отменял

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Kurt

ага,уже сколько обещают

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Вадим Д.

О, настоящий телемост практически!

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Юрий Раткин

ну прикольно,в веб версии еще недоступно,мне кажется большинство ведут трансляции с ноута

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Чунга-Чанга

Вам кажется

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Rafa Ramazanov

Не нравится что ютуб превращается в недо инсту, соц сеть

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