YouTube запустил совместные трансляции на iOS и Android Статьи редакции
В веб-версии сервиса функция может появиться позже.
- Сервис внедряет инструмент «Go Live Together», который позволяет двум пользователям проводить совместные трансляции. Его запуск анонсировали в ноябре 2022 года, теперь он стал доступен пользователям мобильных приложений YouTube для iOS и Android.
- Автор, имеющий 50 и более подписчиков, может пригласить любого пользователя для совместной трансляции. Одновременно в ней могут участвовать не более двух человек, но гостей можно менять в течение всего эфира.
- Проведение совместных трансляций на данный момент не доступно в веб-версии YouTube. Пользователи могут запланировать эфир на сайте сервиса, но подключиться к нему должны будут через мобильное приложение. По данным The Verge, компания работает над тем, чтобы добавить поддержку совместных трансляций в веб-версию.
- В июле 2022 года Twitch анонсировал аналогичную функцию «Guest Star», которая позволяет приглашать на стрим до пяти гостей. Сейчас инструмент тестируется в веб-версии сервиса.
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Классная фича.
Не успеем поюзать, тк YouTube скоро закроют у нас
У кого у нас?
- Изя, ну что там?!
- Наши таки побеждают..
- А наши это кто?
- Таки скоро узнаем..
Да у них.
То есть не у нас? Или не у них?
Скоро … а есть хотя бы год закрытия в прогнозе?
Через 7.5 млрд лет ютуба точно не станет, но это слегка отдаленная перспектива
2023, деда
Встретимся 31го декабря
Только онлайн, ок?
Конечно, я ж нейросеть, в физическом обличии не могу существовать)
Красивое название - нейросеть Деда Миша!
Личный впн никто не отменял
ага,уже сколько обещают
О, настоящий телемост практически!
ну прикольно,в веб версии еще недоступно,мне кажется большинство ведут трансляции с ноута
Вам кажется
Не нравится что ютуб превращается в недо инсту, соц сеть