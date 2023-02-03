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Сервисы
Маша Цепелева

TikTok открыл в США «центр прозрачности», чтобы показать, как работают его алгоритмы и системы безопасности Статьи редакции

Правда, показал он то, что все и так знали, пишет The Verge.

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Вход в «центр прозрачности». Здесь и далее фото The Verge

Конспект материала The Verge.

TikTok открыл в Лос-Анджелесе первый «центр прозрачности», в котором посетители могут больше узнать о работе команд модерации, алгоритмах сервиса и системах безопасности. Для этого компания планирует в будущем развернуть ещё несколько точек: в Вашингтоне, а также Дублине и Сингапуре.

Попасть туда могут представители регуляторов, аудиторы, исследователи и журналисты. На одном из туров побывал и редактор издания The Verge Алекс Хит — и, по его словам, центр компании больше похож на «театр», в котором она «пускает людям пыль в глаза».

На больших сенсорных экранах, стоящих посреди зала, компания вывела объяснения общих принципов работы TikTok, а также перечислила все инициативы, которые проводит, чтобы обеспечивать конфиденциальность пользовательских данных.

В интерактивной части центра разместилась комната с iMac, где посетители могут протестировать внутреннее ПО для проверки контента и примерить на себя роль модератора. В одном из заданий, например, программа показала ролик про 11 сентября — со словом t3rrori$ts в описании. Гостю предлагалось решить, нарушает ли оно правила сервиса — скажем, запрет на публикацию видео с «угрозами и подстрекательством к насилию».

В другом зале компания установила «симуляторы кода». По словам Хита, сама идея звучала заманчиво, но всё оказалось скучнее. Вместо технических деталей журналисты получили лишь размытые формулировки: о том, что сервис «ранжирует видеозаписи на основе интересов пользователя при первом его взаимодействии с приложением и последующих изменений в предпочтениях».

Похоже, объяснения составляли для «типичных конгрессменом», потому что остальные всё это знали и так, пишет Хит.

Комната для тестов пробной версии программы для модераторов TikTok

Впрочем, без интриги всё равно не обошлось. В центре есть «тайная комната», в которую никому из группы не разрешили зайти: это серверная, где можно изучить исходный код TikTok. Вот только пускают туда не всех, объяснили представители компании. И чтобы войти, нужно подписать документ о неразглашении информации, оставить телефон в шкафчике для хранения и пройти через металлодетекторы.

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Фотографировать экраны компьютеров крупным планом тоже запретили. А ещё обязали всех журналистов не называть в своих публикациях имён сотрудников, которые проводили их по центру, и не приводить прямых цитат.

Представители TikTok также ни разу не упомянули китайскую материнскую компанию ByteDance — и, похоже, не хотели обсуждать связи с Китаем в принципе, заметил Хит.

Он пытался уточнить, что будет, если власти США одобрят проект компании по отделению американского бизнеса, а сотрудник ByteDance в Китае «сделает спорный запрос работнику американского TikTok». Член PR-команды ответил только, что это не тема для журналистского тура.

Эрик Хан, глава отдела защиты и безопасности в TikTok
  • В сентябре 2020 года администрация Дональда Трампа заявила о желании заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что компания передаёт данные американских пользователей китайским властям.
  • В 2021-м Джо Байден отменил указ, но поручил провести расследование. В декабре 2022-го выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США. Тогда же директор ФБР Крис Рэй предупредил: Китай может использовать TikTok для «манипулирования и операций влияния».
  • Чтобы решить проблемы с властями, TikTok начал работать над Project Texas — планом по разделению бизнеса. ByteDance ещё с 2020-го хотела создать компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart должны были купить в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров были бы американцами. В феврале 2021 года сделку заморозили.
  • По данным компании, над проектом по-прежнему работают «тысячи человек», а потрачено на него $1,5 млрд. Согласно текущему плану, TikTok создаст отдельное юрлицо в США с независимым от ByteDance советом директоров, который будет подчиняться американскому правительству.
  • У компании также будет не меньше семи внешних аудиторов, включая Oracle. Для обучения алгоритмов будут использовать только данные местных пользователей. А сам сервис нужно будет переопубликовать в американских магазинах приложений. Если правительство США одобрит план, его реализация будет обходиться TikTok примерно в $700 млн в год — или даже $1 млрд, пишет The Verge.

#tiktok

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Вадим Д.
Правда, показал он то, что все и так знали

Гениально! Все рукоплещут 👏🏻

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