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Страшный парфюмер

Вход с Apple и Google ID, перевод чатов и каналов и автосохранение медиафайлов: Telegram выпустил обновление мессенджера Статьи редакции

В том числе — с годовой платной подпиской со скидкой.

443 просмотров
  • Пользователи могут превратить любые стикеры и анимированные эмодзи в анимированный аватар для личного аккаунта, группы или канала. Подписка Premium для этого не нужна.
  • Пользователи платной подписки Premium смогут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Для этого нужно нажать кнопку «Перевести» в верхней части экрана.
  • Также стала доступна покупка годовой подписки — она продаётся со скидкой в 40%. В панели стикеров, эмодзи, в меню реакций и статусов появился поиск по категориям.
  • В разделе «Использование сети» появились круговые диаграммы с подробной статистикой того, как Telegram использует Wi-Fi и мобильный трафик, и что его тратит больше всего.
  • Появилось автосохранение полученных медиа: в настройках можно выбрать типы чатов, фотографии и видео из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов.
  • Также администраторы каналов и чатов могут разрешить или запретить участникам отправку медиа — фотографий, видео, голосовых сообщений и другого.
  • Пользователи, вышедшие из своего аккаунта, могут войти в него с помощью Apple или Google ID — без кода из SMS. Пароль для двухэтапной аутентификации будет запрашиваться, если пользователь его устанавливал.

#новость #telegram

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Да, утром обнаружил сообщение – купи прем за 1990 ₽/год, перешёл – а бот покупки говорит: рано, приходи попозже.

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Dimitri

Вход через Гугл и Эппл по мне топ. Очень удобная штука.

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Максим М.

Особенно для анонимного мессенджера по идеологии 👍🏻

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Драка вегетарианца с людоедом
для анонимного мессенджера
регистрация через номер телефона
отсутствие шифрования в базовых чатах

😀

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Сергей Я

Ты лодку то не раскачивай!😁

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Vitaly Ya

Ну это на свой аккаунт, который вы создали с помощью номера. Ничего не изменилось

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Иван Серик
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Энтони Лавджой

Подписка бесполезна. Чисто донат

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Сидор

Ну кому как
Я ретроград и слушать аудио и «кружочки» часто а) неудобно и б) не хочется.
Поэтому текстовые стенограммы выступлений людей, которые решили что мне так нужен их голос или их лицо кадре, - то что доктор подписал.

За 165 рублей в месяц при годовой подписке - норм даже только за эту функцию.

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nochnoy.ru

Это для тебя открытие?

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Новорег-Разоблачитель

Перевод целых чатов - вполне полезная функция

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Paul

ну и чууушь, такого обновления бесполезного не было ещё никогда

сам же я телегу горячо люблю

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Невкусно и грустно

Кому бесполезно, а кому еще один способ матчинга "анонимных" данных.

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D.

Очередное 100500 тысячное обновление. Что там хоть полезного нового? Потому что предыдущие обновления я еще не изучил.

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