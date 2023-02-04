Вход с Apple и Google ID, перевод чатов и каналов и автосохранение медиафайлов: Telegram выпустил обновление мессенджера Статьи редакции
В том числе — с годовой платной подпиской со скидкой.
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- Пользователи могут превратить любые стикеры и анимированные эмодзи в анимированный аватар для личного аккаунта, группы или канала. Подписка Premium для этого не нужна.
- Пользователи платной подписки Premium смогут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Для этого нужно нажать кнопку «Перевести» в верхней части экрана.
- Также стала доступна покупка годовой подписки — она продаётся со скидкой в 40%. В панели стикеров, эмодзи, в меню реакций и статусов появился поиск по категориям.
- В разделе «Использование сети» появились круговые диаграммы с подробной статистикой того, как Telegram использует Wi-Fi и мобильный трафик, и что его тратит больше всего.
- Появилось автосохранение полученных медиа: в настройках можно выбрать типы чатов, фотографии и видео из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов.
- Также администраторы каналов и чатов могут разрешить или запретить участникам отправку медиа — фотографий, видео, голосовых сообщений и другого.
- Пользователи, вышедшие из своего аккаунта, могут войти в него с помощью Apple или Google ID — без кода из SMS. Пароль для двухэтапной аутентификации будет запрашиваться, если пользователь его устанавливал.
Да, утром обнаружил сообщение – купи прем за 1990 ₽/год, перешёл – а бот покупки говорит: рано, приходи попозже.
Вход через Гугл и Эппл по мне топ. Очень удобная штука.
Особенно для анонимного мессенджера по идеологии 👍🏻
регистрация через номер телефона
отсутствие шифрования в базовых чатах
😀
Ты лодку то не раскачивай!😁
Ну это на свой аккаунт, который вы создали с помощью номера. Ничего не изменилось
Подписка бесполезна. Чисто донат
Ну кому как
Я ретроград и слушать аудио и «кружочки» часто а) неудобно и б) не хочется.
Поэтому текстовые стенограммы выступлений людей, которые решили что мне так нужен их голос или их лицо кадре, - то что доктор подписал.
За 165 рублей в месяц при годовой подписке - норм даже только за эту функцию.
Это для тебя открытие?
Перевод целых чатов - вполне полезная функция
ну и чууушь, такого обновления бесполезного не было ещё никогда
сам же я телегу горячо люблю
Кому бесполезно, а кому еще один способ матчинга "анонимных" данных.
Очередное 100500 тысячное обновление. Что там хоть полезного нового? Потому что предыдущие обновления я еще не изучил.