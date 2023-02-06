Российский рынок музыкального стриминга в 2022 году сократился на 30-50% до 5-7 млрд рублей — исследование Статьи редакции
На нём сказался уход зарубежных сервисов, платежных систем и крупных лейблов.
- После ухода Spotify и YouTube Music, российский рынок музыкального стриминга показал спад впервые в истории наблюдений, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование агентства InterMedia. Сокращение составило 30-50% год к году до 5-7 млрд рублей. В 2021-м аналитики оценивали объем рынка в 9,5 млрд рублей.
- Среди основных причин спада — уход зарубежных стриминговых сервисов и платежных систем, а также сокращение активности крупных иностранных лейблов, отмечает главный редактор InterMedia Евгений Сафронов.
- Кроме того, многие российские площадки используют модели «суперподписок» на несколько сервисов одновременно, в которых сложно выделить выручку от стриминга. Средняя стоимость прослушивания также снижается из-за бесплатных периодов и промоакций.
- Многие используют бесплатные пробные периоды и переходят с одного сервиса на другой, рассказал собеседник «Ъ» на рынке. На спрос также влияет потеря части зарубежных каталогов, а ряд пользователей продолжает пользоваться иностранными стримингами, несмотря на сложности с оплатой.
- При этом российские музыкальные сервисы заявляют о росте аудитории. По оценке руководителя «МТС Music» Максима Петровского, рынок вырос на 20%. В сервисе «Звук» отметили, что в 2022 году количество пользователей увеличилось на 30%. В «Яндексе» рассказали, что количество подписчиков «Плюса» за год увеличилось на 53% и «наибольшая их часть регулярно пользуется “Музыкой”».
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Apple Music ушёл? А почему тогда до сих пор сохраняется возможность оформить подписку по прежней цене в 75 рублей?
Со счета мтс оплачиваю и рад как карась, 169 рублей до 5 человек
Потому что он не ушел
Ну так я к тому комментарий и написал) в статье очевидная ошибка
А где вы нашли цену за 75?
Ой, да, это студенческая. А обычная 169 рублей стоит
Apple Music наше всё. За 75р ещё и с Apple TV.
Так а куда деваться, аудитория частично перетекла в наши сервисы.
Только платить не хочет. Или не может. Или просто не будет.
Так в российских сейчас просто шквал всяких промо акций бесплатных. Скоро подойдет время "плати или накуй". Вот тогда можно будет считать денежки. Кто-то останется, кто-то пойдет дальше кочевать на халявных сроках. Посмотрим
так про то и речь,что пока платить не нужно пользуются, а вот дальше ...😃
В общем будем посмотреть. Я лично неплохо приспособился к Я.Музыке - фонотека закрывает мои личные предпочтения практически полностью, качество - для меня норм (я не аудио-эксперт ни разу), если треков нет или удалены - то торренты спасают наотлично
Российский сюрстриминг.
Жалко конечно
Сам мигрировал со спотифая в яндекс прошлой весной из-за случившегося. Первое время даже нравилось: подборки на голову выше работают. Но это до момента пока музыка не стала пропадать)
После ухода Spotify открыла для себя, что можно комфортно слушать музыку на ютубе, плюс рекламы нет из-за того, что их подписка тоже не оформляется
в фоновом режиме?
а насколько сократился ассортимент...
Зачем о таком рассказывать)