Сервисы
Физический паркур

Российский рынок музыкального стриминга в 2022 году сократился на 30-50% до 5-7 млрд рублей — исследование Статьи редакции

На нём сказался уход зарубежных сервисов, платежных систем и крупных лейблов.

  • После ухода Spotify и YouTube Music, российский рынок музыкального стриминга показал спад впервые в истории наблюдений, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование агентства InterMedia. Сокращение составило 30-50% год к году до 5-7 млрд рублей. В 2021-м аналитики оценивали объем рынка в 9,5 млрд рублей.
  • Среди основных причин спада — уход зарубежных стриминговых сервисов и платежных систем, а также сокращение активности крупных иностранных лейблов, отмечает главный редактор InterMedia Евгений Сафронов.
  • Кроме того, многие российские площадки используют модели «суперподписок» на несколько сервисов одновременно, в которых сложно выделить выручку от стриминга. Средняя стоимость прослушивания также снижается из-за бесплатных периодов и промоакций.
  • Многие используют бесплатные пробные периоды и переходят с одного сервиса на другой, рассказал собеседник «Ъ» на рынке. На спрос также влияет потеря части зарубежных каталогов, а ряд пользователей продолжает пользоваться иностранными стримингами, несмотря на сложности с оплатой.
  • При этом российские музыкальные сервисы заявляют о росте аудитории. По оценке руководителя «МТС Music» Максима Петровского, рынок вырос на 20%. В сервисе «Звук» отметили, что в 2022 году количество пользователей увеличилось на 30%. В «Яндексе» рассказали, что количество подписчиков «Плюса» за год увеличилось на 53% и «наибольшая их часть регулярно пользуется “Музыкой”».

#новость #исследование #стриминг

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17 комментариев
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 Григорий Орлов

Apple Music ушёл? А почему тогда до сих пор сохраняется возможность оформить подписку по прежней цене в 75 рублей?

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Ste_swag

Со счета мтс оплачиваю и рад как карась, 169 рублей до 5 человек

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Soviet Pooh

Потому что он не ушел

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Григорий Орлов

Ну так я к тому комментарий и написал) в статье очевидная ошибка

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Mark Kats

А где вы нашли цену за 75?

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Григорий Орлов

Ой, да, это студенческая. А обычная 169 рублей стоит

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greygraycat

Apple Music наше всё. За 75р ещё и с Apple TV.

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Вадим Д.
При этом российские музыкальные сервисы заявляют о росте аудитории

Так а куда деваться, аудитория частично перетекла в наши сервисы.
Только платить не хочет. Или не может. Или просто не будет.

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Металлургический меч

Так в российских сейчас просто шквал всяких промо акций бесплатных. Скоро подойдет время "плати или накуй". Вот тогда можно будет считать денежки. Кто-то останется, кто-то пойдет дальше кочевать на халявных сроках. Посмотрим

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Николай Самсонов

так про то и речь,что пока платить не нужно пользуются, а вот дальше ...😃

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Металлургический меч

В общем будем посмотреть. Я лично неплохо приспособился к Я.Музыке - фонотека закрывает мои личные предпочтения практически полностью, качество - для меня норм (я не аудио-эксперт ни разу), если треков нет или удалены - то торренты спасают наотлично

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Oleg Shirochenkov

Российский сюрстриминг.

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Egor Khindikaynen

Жалко конечно
Сам мигрировал со спотифая в яндекс прошлой весной из-за случившегося. Первое время даже нравилось: подборки на голову выше работают. Но это до момента пока музыка не стала пропадать)

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Анжелика Игнатова

После ухода Spotify открыла для себя, что можно комфортно слушать музыку на ютубе, плюс рекламы нет из-за того, что их подписка тоже не оформляется

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Инженер-душнила
комфортно слушать музыку на ютубе

в фоновом режиме?

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Инженер-душнила

а насколько сократился ассортимент...

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muiren

Зачем о таком рассказывать)

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