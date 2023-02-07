Apple изменила лицензионное соглашение с разработчиками после жалобы «Лаборатории Касперского» и штрафа от ФАС Статьи редакции
Чтобы «получить иммунитет от недопуска в App Store», регулятор рекомендовал подписать допсоглашение с компанией.
- Apple исключила из лицензионного соглашения (DPLA) «применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», сообщила ФАС. Изменения действуют с 21 октября 2022 года.
- В новой версии iOS 15 Apple добавила Screen Time API для приложений родительского контроля. Это позволило расширить функции таких приложений и «конкурировать со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple», считает ведомство.
- ФАС рекомендовала разработчикам, «желающим получить иммунитет от недопуска приложения в App Store по любой причине» подписать дополнение к DPLA в личном кабинете на сайте Apple.
- Регулятор завёл дело против Apple в августе 2019 года. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
- В Apple объясняли, что приложения использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере и другим данным и нарушает политику App Store.
- В августе 2020 года ФАС выдала Apple предписание об удалении из документации положения, которое даёт право отклонять в App Store приложения разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. В апреле 2021-го компания получила от регулятора штраф в 906 млн рублей.
- В январе 2023 года ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях.
2221 просмотров
Пользуясь случаем, хочу сказать, что айос - говно, андроид рулит.
Андройд говно, iOS пушка
Жаль, что стреляет говном)
Оба говно, вот и приходится выбирать из двух сортов говна :(
ОС Аврора )
жизнь тоже,приходится копаться в этом
Ну iOS обьективно лучше, и если раз им попользуешься то уже не отпустит, но разница в ценах серьезная
Кстати нет. Симпотнее если местами. Няшнее
🤭
Корявый андроид, который не умеет ходить
А огрызок не то что ходит, прямо бегает как Усейн Болт.
Дак это же робот
Шас с пеной у рта будут доказывать, ну не может гавно стоить 100к ведь Кук на презентации сказал "супер мега технология" технология называется "удалить приложения с магазина" а чтобы установить нужно ехать в офис банка
Реалити-шоу какое-то с иммунитетами. Но вообще – хорошо, редкость нынче.
Интересно, в ФАС есть отдел по работе с Apple Store? Или это частный бизнес подаёт идеи для работы с иностранными площадками?
3-й отдел 146-го департамента, все знают (-:
вот и прекрасно
Что такое 1 млн рублей для Яблока? Тем более они могут сослаться на санкции и не выплатить.
млрд
Ааа. Спасибо. Извините. Любопытно выплатят в рублях или нет.
Сейчас iOS гавно, лишили возможности нормальной оплаты подписки, я пользовался музыкой, айклауд, айтв, аплфитнес, ушел на андроид нафинг фон))) не страдаю ни разу, альтернативу МакБук про на м1 не нашёл, продолжаю пользоваться. А сервисы заменил на Яндекс.
Mts оплачивает любые подписки спокойной
Значит хотят остаться и дальше с нами :)
Прекрасно
Эплу не вы нужны а ваши деньги, а не с вами а с вашими деньгами ибо кому будут пихать провод всего за 199$
Хорошие изменения.
Правильно я понимаю, теперь могут вернуться российские разработчики в AppStore?
А если меня и так допустили в Appstore, не станет ли подписание приложения по ссылке чёрной меткой?)