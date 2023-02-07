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Маша Цепелева

Apple изменила лицензионное соглашение с разработчиками после жалобы «Лаборатории Касперского» и штрафа от ФАС Статьи редакции

Чтобы «получить иммунитет от недопуска в App Store», регулятор рекомендовал подписать допсоглашение с компанией.

  • Apple исключила из лицензионного соглашения (DPLA) «применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», сообщила ФАС. Изменения действуют с 21 октября 2022 года.
  • В новой версии iOS 15 Apple добавила Screen Time API для приложений родительского контроля. Это позволило расширить функции таких приложений и «конкурировать со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple», считает ведомство.
  • ФАС рекомендовала разработчикам, «желающим получить иммунитет от недопуска приложения в App Store по любой причине» подписать дополнение к DPLA в личном кабинете на сайте Apple.
  • Регулятор завёл дело против Apple в августе 2019 года. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
  • В Apple объясняли, что приложения использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере и другим данным и нарушает политику App Store.
  • В августе 2020 года ФАС выдала Apple предписание об удалении из документации положения, которое даёт право отклонять в App Store приложения разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. В апреле 2021-го компания получила от регулятора штраф в 906 млн рублей.
  • В январе 2023 года ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях.

#новость #фас #apple

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29 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Пользуясь случаем, хочу сказать, что айос - говно, андроид рулит.

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Борис Интеграторов

Андройд говно, iOS пушка

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Анатолий Анисимов

Жаль, что стреляет говном)

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Киприан Лейн

Оба говно, вот и приходится выбирать из двух сортов говна :(

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Влад

ОС Аврора )

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Ника Авдонина

жизнь тоже,приходится копаться в этом

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Ксения Евсюкова

Ну iOS обьективно лучше, и если раз им попользуешься то уже не отпустит, но разница в ценах серьезная

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прядь вереск

Кстати нет. Симпотнее если местами. Няшнее

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Hrestefan

🤭

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Юрий Б.

Корявый андроид, который не умеет ходить

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Revenant

А огрызок не то что ходит, прямо бегает как Усейн Болт.

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Rafa Ramazanov

Дак это же робот

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Rafa Ramazanov

Шас с пеной у рта будут доказывать, ну не может гавно стоить 100к ведь Кук на презентации сказал "супер мега технология" технология называется "удалить приложения с магазина" а чтобы установить нужно ехать в офис банка

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Иван Серик
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Вадим Д.

Реалити-шоу какое-то с иммунитетами. Но вообще – хорошо, редкость нынче.

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Askar Tuleev

Интересно, в ФАС есть отдел по работе с Apple Store? Или это частный бизнес подаёт идеи для работы с иностранными площадками?

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Вадим Д.

3-й отдел 146-го департамента, все знают (-:

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Николай Козлов

вот и прекрасно

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Лизинг-юристы

Что такое 1 млн рублей для Яблока? Тем более они могут сослаться на санкции и не выплатить.

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Юрий Б.

млрд

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Лизинг-юристы

Ааа. Спасибо. Извините. Любопытно выплатят в рублях или нет.

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Евгений Беренцев

Сейчас iOS гавно, лишили возможности нормальной оплаты подписки, я пользовался музыкой, айклауд, айтв, аплфитнес, ушел на андроид нафинг фон))) не страдаю ни разу, альтернативу МакБук про на м1 не нашёл, продолжаю пользоваться. А сервисы заменил на Яндекс.

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Юрий Б.
сервисы заменил на Яндекс
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Vladislav Sabenin

Mts оплачивает любые подписки спокойной

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VikGrig

Значит хотят остаться и дальше с нами :)
Прекрасно

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Rafa Ramazanov

Эплу не вы нужны а ваши деньги, а не с вами а с вашими деньгами ибо кому будут пихать провод всего за 199$

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Evgeni Nabokov

Хорошие изменения.

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Demid Dvoeglazov

Правильно я понимаю, теперь могут вернуться российские разработчики в AppStore?

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Д Хб

А если меня и так допустили в Appstore, не станет ли подписание приложения по ссылке чёрной меткой?)

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