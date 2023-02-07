Умер разработчик технологии сжатия данных для ZIP, PDF и MP3 Авраам Лемпель Статьи редакции
Ему было 86 лет.
- О смерти учёного в области математики и информатики Авраама Лемпеля сообщило ТАСС со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth. Он скончался 5 февраля 2023 года — в Израиле.
- Родился Лемпель в 1936 году во Львове, а в Израиль репатриировался в юности — и там же позже получил степени бакалавра, магистра и доктора наук. В 1977 году с профессором Яаковом Зивом он опубликовал первую версию «алгоритма Лемпеля-Зива», известного также как LZ.
- Алгоритм позволял сжимать данные без потери качества и лёг в основу технологии для разных медиаформатов — например, GIF, PDF, MP3, ZIP, TIFF и PNG. За это, а также за «новаторство» в отрасли Лемпель получил «Медаль Ричарда Хэмминга» от Института инженеров электротехники и электроники IEEE.
- С 1981 по 1984 год учёный также был деканом факультета информатики в израильском институте «Технион», а позже возглавил местный филиал лаборатории HP Labs и даже руководил исследованиями международной Hewlett Packard в области информатики, физики и технологий.
- В «Технионе» Лемпеля вспоминают как источник вдохновения и кладезь научных и прикладных знаний и считают его одним из величайших исследователей за все 100 лет существования вуза. «Единицы внесли столь же значимый вклад в технологический прогресс и повседневную жизнь», — написал глава университета Ури Сиван в некрологе.
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Человек, буквально, изобрел свободу информации.
Что? Как технология сжатия связана со свободой информации?
Во времена пиратства вполне могли стать популярны и другие форматы сжатия и сканирования. Но повезло именно этим. Ну еще DJVU.
Ну попробуйте скачать видео или аудио без сжатия. Все стриминговые видео и аудио сервисы используют наработки это человека в той или иной степени. В том числе и ютубчик.
Вы, вижу, не смотрели Silicon Valley.
Да, очень жаль. Замечательный учёный! Немногие люди оставляют такой заметный и полезный след.
ну он прожил долгую жизнь
Было бы иронично его кремировать и хранить в зип урне.
Правда это было бы сжатие с потерями
Ах вот откуда L в LZW. Ну что тут скажешь... о7
Комментарий удален модератором
Rip. В свое время, после кассет, когда появился mp3, это казалось просто вау и революцией, много треков на носителе, можешь легко выбрать нужный итп. Сейчас уже давно обыденность и никого не удивишь.
После смерти он завещал, чтобы его сжали до размеров горстки праха
от Аутоэротической асфиксии? ирония злая штука