Microsoft представила «новый Bing» — это «умный» поисковик с чат-ботом Статьи редакции
Воспользоваться функциями можно будет также в браузере Edge.
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- Microsoft показала обновлённый поисковик на закрытом новостном офлайн-мероприятии, которое провела в штаб-квартире в Редмонде. Это «новый Bing», который поддерживает 100 языков и работает с языковой моделью нового поколения. GPT-4 это или нет — не уточнили ни Microsoft, ни сооснователь OpenAI Сэм Альтман.
- Компания улучшила основной поисковый алгоритм, подключив к нему ИИ-модель: это позволит повысить релевантность и свежесть ответов в выдаче, а также выдать пользователю сразу несколько подходящих подсказок с ссылками на источники. Классическая выдача будет слева, подсказки бота — справа.
- В поисковую строку можно будет ввести до 1000 символов, а сами запросы при этом могут быть предметными: например, «поместится ли диван типа Loveseat из Ikea в минивэн» или «чем заменить яйцо при выпечке торта».
- Из выдачи можно перейти в интерфейс чат-бота, похожего на ChatGPT, как отмечают журналисты The Verge. В качестве примера Microsoft попросила его «составить туристическую программу на пять дней в Мехико для семейной поездки», а затем «коротко пересказать её, чтобы можно было отправить родным по электронной почте».
- Можно также сказать боту «составить рацион для семьи из четырёх человек с опциями для вегетарианцев и тех, кто не любит орехи», а затем попросить его подготовить из упомянутых продуктов список покупок.
- «Умный» поиск можно будет использовать также и в браузере Microsoft — Edge. Чат-бот запускается в виде боковой панели.
- Можно попросить его, например, пересказать содержание открытой страницы — в том числе в PDF-файле. Или сравнить данные на ней с другой информацией в открытом доступе: скажем, сопоставить отчётность ритейлера Gap с показателями Lululemon и после этого вывести результаты в виде таблицы.
- Ещё несколько примеров использования — заставить бота переписать фрагмент кода со страницы Stack Overflow в Rust или придумать и опубликовать заметку в LinkedIn.
- Новый интерфейс Bing станет доступен во всех странах «в ближайшие недели» — в том числе в мобильной версии, однако процесс будет «постепенным».
- По словам компании, оценить новый поиск уже можно на десктопе, но в «ограниченном формате», выбрав заранее подготовленные Microsoft запросы (на презентации указали домен bing.com/new, однако редактор vc.ru не смог перейти по ссылке без переадресации на главную поисковика).
- В поисковике также будет реклама, но сам он останется бесплатным.
- Экспериментировать с интеграцией ChatGPT в Word и Bing компания начала в январе 2023 года. Тогда же она подтвердила слухи о более тесном партнёрстве с OpenAI и «многомиллиардных инвестициях» в её разработки.
- По итогам первого месяца 2023-го ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек. Для сравнения: TikTok для этого понадобилось девять месяцев, а Instagram* — 2,5 года. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
- 2 февраля Microsoft добавила в платную подписку Teams Premium функции, основанные на языковой модели GPT-3.5 от OpenAI (на ней же работает ChatGPT). А в будущем планировала интегрировать ИИ-решения в сервис для презентаций PowerPoint и почтовый Outlook.
*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
Скукота! Вот раньше были конференции:
https://www.youtube.com/watch?v=Vhh_GeBPOhs
Круто, прессанули гугл. Если все сработает отлично, могут нормально так долю рынка для себя отвоевать.
Тоже об этом подумал.
Там гугл тоже пытаются не отставать
Понятно, они просто так не сдадутся, но время уже потеряли.
У них есть LaMDA, которая судя по слитому диалогу еще в июне прошлого года даже продвинутей ChatGPT
И где они были 8 месяцев??
Завтра представят ответку
8 февраля 2023 года Google проведет потоковое мероприятие под названием Live from Paris (Прямой эфир из Парижа). Планируется, что это мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Согласно описанию мероприятия, Google переосмысливает то, как пользователи Интернета ищут, исследуют и насколько правильно используют найденную информацию.
Ламда говорят слишком инклюзивна и соева. Ещё вон придумаюи скрывать картинки в поиске, хотя oh shiiii...
Edge - такая программа для скачивания нормального браузера. А Bing, надо полагать, поисковик для поиска сайта, откуда можно скачать нормальный браузер? )
Edge стал вполне сносным в последние годы. Даже не требует отдельно под него верстать сайт 😁
Все потому, что он на движок Chromium переехал
Жаль что Internet Explorer не дожил до этого момента, сейчас бы получил новый виток популярности
Да, так быстро б грузил страницу "Ваш браузер не поддерживается"
Это дополнительная защита от перегрузки сервера
С 8 Мб оперативы Хром - накладно, Мозилла - и с бОльшим количеством рискованно, какие еще есть норм браузеры?
пезда гуглю
"пеСда" )
Ученый 70-х годов:
Вот бы искуственный интеллект помогал бороться с неизлечимыми болезнями, исследовать новые миры, бороться с мировой нищетой.
Ученый из Майкрософта:
Составить рацион для семьи из четырёх человек с опциями для вегетарианцев и тех, кто не любит орехи. Орехи, Карл!
ИИ уже как несколько лет помогает бороться неизлечимыми болезнями, изучать климатические изменения или ядерный синтез.
Считай с некоторыми неизлечимыми болезнями разобрались, ну и несколько человек по миру нищими не станут
Пока не работает как я понял( я проверил)
А через vpn тоже проверял?
Очень интересно насколько у него ограниченный функционал при поиске
Круто. А можно уже сделать чтобы можно было удалить edge без геморроя
Зачем, в тормознутых хроме и мозилле чтобы посидеть?
Ну хром да, ест много. А мозилла мертва. Остается Яндекс))
Спроси у ChatGPT
У меня открылось, выглядит красиво!
upd: Ладно, чата нету
Зато VC в коммунисты заранее определили )
бинг мимикрирует под Гугл, чтоб меньше людей меняли поисковик, не замечая подмены)
Edge + Bing? Жёсткий микс однако
А что не так с Edge? Тот же самый хром, но вроде меньше ресурсов требует чем гугловская версия.
В нём всё прекрасно, просто 3-5% пользователей по миру у Microsoft и 65-85% у Google, это жёсткие стартовые условия если без Edge на Bing нейронку не запустить
Ну было ожидаемо 🙈