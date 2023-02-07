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Сервисы
Полина Лааксо

Microsoft представила «новый Bing» — это «умный» поисковик с чат-ботом Статьи редакции

Воспользоваться функциями можно будет также в браузере Edge.

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  • Microsoft показала обновлённый поисковик на закрытом новостном офлайн-мероприятии, которое провела в штаб-квартире в Редмонде. Это «новый Bing», который поддерживает 100 языков и работает с языковой моделью нового поколения. GPT-4 это или нет — не уточнили ни Microsoft, ни сооснователь OpenAI Сэм Альтман.
  • Компания улучшила основной поисковый алгоритм, подключив к нему ИИ-модель: это позволит повысить релевантность и свежесть ответов в выдаче, а также выдать пользователю сразу несколько подходящих подсказок с ссылками на источники. Классическая выдача будет слева, подсказки бота — справа.
  • В поисковую строку можно будет ввести до 1000 символов, а сами запросы при этом могут быть предметными: например, «поместится ли диван типа Loveseat из Ikea в минивэн» или «чем заменить яйцо при выпечке торта».
Так выглядит выдача. Источник: все фото из зала — The Verge
  • Из выдачи можно перейти в интерфейс чат-бота, похожего на ChatGPT, как отмечают журналисты The Verge. В качестве примера Microsoft попросила его «составить туристическую программу на пять дней в Мехико для семейной поездки», а затем «коротко пересказать её, чтобы можно было отправить родным по электронной почте».
  • Можно также сказать боту «составить рацион для семьи из четырёх человек с опциями для вегетарианцев и тех, кто не любит орехи», а затем попросить его подготовить из упомянутых продуктов список покупок.
Вот так выглядит турпрограмма 
  • «Умный» поиск можно будет использовать также и в браузере Microsoft — Edge. Чат-бот запускается в виде боковой панели.
  • Можно попросить его, например, пересказать содержание открытой страницы — в том числе в PDF-файле. Или сравнить данные на ней с другой информацией в открытом доступе: скажем, сопоставить отчётность ритейлера Gap с показателями Lululemon и после этого вывести результаты в виде таблицы.
  • Ещё несколько примеров использования — заставить бота переписать фрагмент кода со страницы Stack Overflow в Rust или придумать и опубликовать заметку в LinkedIn.
Bing в браузере
Пример работы с документами
Пример работы с LinkedIn
  • Новый интерфейс Bing станет доступен во всех странах «в ближайшие недели» — в том числе в мобильной версии, однако процесс будет «постепенным».
  • По словам компании, оценить новый поиск уже можно на десктопе, но в «ограниченном формате», выбрав заранее подготовленные Microsoft запросы (на презентации указали домен bing.com/new, однако редактор vc.ru не смог перейти по ссылке без переадресации на главную поисковика).
  • В поисковике также будет реклама, но сам он останется бесплатным.
  • Экспериментировать с интеграцией ChatGPT в Word и Bing компания начала в январе 2023 года. Тогда же она подтвердила слухи о более тесном партнёрстве с OpenAI и «многомиллиардных инвестициях» в её разработки.
  • По итогам первого месяца 2023-го ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек. Для сравнения: TikTok для этого понадобилось девять месяцев, а Instagram* — 2,5 года. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
  • 2 февраля Microsoft добавила в платную подписку Teams Premium функции, основанные на языковой модели GPT-3.5 от OpenAI (на ней же работает ChatGPT). А в будущем планировала интегрировать ИИ-решения в сервис для презентаций PowerPoint и почтовый Outlook.

*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#microsoft #chatgpt #новость

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36 комментариев
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 Феттучини с Креветкой

Скукота! Вот раньше были конференции:
https://www.youtube.com/watch?v=Vhh_GeBPOhs

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Techno George

Круто, прессанули гугл. Если все сработает отлично, могут нормально так долю рынка для себя отвоевать.

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Александр Голубев

Тоже об этом подумал.

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Rafa Ramazanov

Там гугл тоже пытаются не отставать

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Techno George

Понятно, они просто так не сдадутся, но время уже потеряли.

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Кирилл Половинкин

У них есть LaMDA, которая судя по слитому диалогу еще в июне прошлого года даже продвинутей ChatGPT

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Бессмысленный самолет

И где они были 8 месяцев??

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Кирилл Половинкин

Завтра представят ответку

8 февраля 2023 года Google проведет потоковое мероприятие под названием Live from Paris (Прямой эфир из Парижа). Планируется, что это мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Согласно описанию мероприятия, Google переосмысливает то, как пользователи Интернета ищут, исследуют и насколько правильно используют найденную информацию.

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Color Invader

Ламда говорят слишком инклюзивна и соева. Ещё вон придумаюи скрывать картинки в поиске, хотя oh shiiii...

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Ияза Гара

Edge - такая программа для скачивания нормального браузера. А Bing, надо полагать, поисковик для поиска сайта, откуда можно скачать нормальный браузер? )

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Zloy Marketolog

Edge стал вполне сносным в последние годы. Даже не требует отдельно под него верстать сайт 😁

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Владимир

Все потому, что он на движок Chromium переехал

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Artur Kuramshin

Жаль что Internet Explorer не дожил до этого момента, сейчас бы получил новый виток популярности

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Mike Kosulin

Да, так быстро б грузил страницу "Ваш браузер не поддерживается"

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Artur Kuramshin

Это дополнительная защита от перегрузки сервера

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SD1

С 8 Мб оперативы Хром - накладно, Мозилла - и с бОльшим количеством рискованно, какие еще есть норм браузеры?

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Dmitry Tverdokhlebov

пезда гуглю

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Александр Голубев

"пеСда" )

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Вася Пражкин

Ученый 70-х годов:
Вот бы искуственный интеллект помогал бороться с неизлечимыми болезнями, исследовать новые миры, бороться с мировой нищетой.

Ученый из Майкрософта:
Составить рацион для семьи из четырёх человек с опциями для вегетарианцев и тех, кто не любит орехи. Орехи, Карл!

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Dimitri

ИИ уже как несколько лет помогает бороться неизлечимыми болезнями, изучать климатические изменения или ядерный синтез.

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Artur Kuramshin

Считай с некоторыми неизлечимыми болезнями разобрались, ну и несколько человек по миру нищими не станут

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Dmitry Porkhaev

Пока не работает как я понял( я проверил)

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Sergey Tischenko

А через vpn тоже проверял?

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Sergey Tischenko

Очень интересно насколько у него ограниченный функционал при поиске

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Anastasia

Круто. А можно уже сделать чтобы можно было удалить edge без геморроя

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SD1

Зачем, в тормознутых хроме и мозилле чтобы посидеть?

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Anastasia

Ну хром да, ест много. А мозилла мертва. Остается Яндекс))

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SD1
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Artemiy Ivanov

Спроси у ChatGPT

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Yury Grinev

У меня открылось, выглядит красиво!

upd: Ладно, чата нету

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Artur Kuramshin

Зато VC в коммунисты заранее определили )

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Mike Kosulin

бинг мимикрирует под Гугл, чтоб меньше людей меняли поисковик, не замечая подмены)

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Artur Kuramshin

Edge + Bing? Жёсткий микс однако

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Dimitri

А что не так с Edge? Тот же самый хром, но вроде меньше ресурсов требует чем гугловская версия.

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Artur Kuramshin

В нём всё прекрасно, просто 3-5% пользователей по миру у Microsoft и 65-85% у Google, это жёсткие стартовые условия если без Edge на Bing нейронку не запустить

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Никита Иванов

Ну было ожидаемо 🙈

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