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Низкий хот-дог

Microsoft позволит сторонним компаниям создавать собственных чат-ботов на основе ChatGPT — CNBC Статьи редакции

Они будут указывать источники, на которые ссылаются, а компании смогут отслеживать расходы на обслуживание ботов.

  • Microsoft планирует представить технологию для компаний, школ и правительственных учреждений, которая позволит им создавать собственных чат-ботов, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с планами.
  • При помощи неё можно будет не только создавать новых ботов, но и совершенствовать уже существующих. Логотипы Microsoft и OpenAI в созданных ботах можно будет удалить.
  • Так как ChatGPT обучали на информации 2021 года, технологию улучшат, чтобы в версии для бизнеса чат-боты опирались на актуальные данные. Кроме того, они будут указывать ссылки на источники, откуда берут информацию — как и «новый» Bing от Microsoft.
  • ChatGPT обходится OpenAI довольно дорого, отмечает CNBC. По словам гендиректора компании Сэма Альтмана, каждый чат стоит несколько центов, а обслуживание 100 млн человек в месяц — «миллионы долларов». Поэтому Microsoft предоставит корпоративным клиентам инструменты для оценки расходов и управления ими.
  • Кроме того, Microsoft обсуждала возможность для компаний настраивать собственное приветствие для чат-бота при взаимодействии с пользователями. Также клиентам хотят разрешить добавлять в ботов собственные данные.

#новость #microsoft #chatgpt

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13 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"но и совершенствовать уже существующих"

Совершенно непонятно, можно ли будет их усовершенствовать до расистских/шовинистических/матершинных/политических ботов. Ну, короче, чтоб нормальные были, а не кастрированные.

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Андрей Вечерний

Слушай, меня пугает как бурно люди поддерживают твои выступления.
Ты напрямую говоришь о расизме, пишешь всякие цифры, и народу это нравится.

Ты случайно не пробовал поступать в художку?

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Драка вегетарианца с людоедом
политических ботов

Так с ними уже давно как можно поговорить на широкий спектр тем, и причём бесплатно

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Вадим Д.

ВК и Яндекс уже записались?

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Кенан Коюшов

как всегда смешную породию выпустят

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Вадим Д.

БалабобаГПТ? Грустная, скорее.

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Драка вегетарианца с людоедом

Так Яндекс уже год как использует свой YaLM в Алисе. Уже несколько раз замечал, как она осмысленно продолжала разговор на тему после поискового запроса, чего другие голосовые помощники на английском/китайском не делают.

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Кирилл Макеев

великая битва индусов продолжается

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Кенан Коюшов

Есть информации подетальнее про доходы chatgpt?

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Вадим Д.

У них точно будет $10 лярдов.

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Кирилл Половинкин

20$ в месяц не жалко на ChatGPT

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Stanislav Barkov

согласен,интересная штука

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Денис Демидов

Чую пахнет подлинной технологической революцией...
Когда из забавной штукенции, каждая компания сможет научить его в нужной её сфере и отвечать по принятым в отрасли стандартам.
Дальше будет больше, за счет самостоятельного обучения и задания рамок как отвечать, chatGPT сможет не только отвечать на вопросы, но и осуществлять конкретные действия...

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