RuStore добавил англоязычную версию консоли разработчика — чтобы размещать приложения могли и иностранные издатели Статьи редакции
И завершил бета-тесты платформы.
- Российский магазин Android-приложений RuStore вышел из режима бета-тестирования, так как реализовал «всю необходимую функциональность», сообщила компания: пользователи могут скачивать, покупать и оценивать сервисы и оплачивать внутренние подписки, а разработчики — получать прибыль.
- Вместе с этим RuStore открыл доступ к англоязычной консоли — чтобы зарубежные издатели тоже могли размещать свои продукты, принимать платежи и отвечать на пользовательские отзывы.
- VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина RuStore в мае 2022 года. В августе на платформе появилась возможность совершать внутренние покупки и оформлять подписки. В сентябре — загружать продукты физлицам, а в октябре — возвращать деньги за сервисы и отвечать на отзывы.
- В ноябре 2022 года сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. На начало 2023-го в RuStore, по его собственным данным, представлено около 5000 приложений от 3500 компаний и инди-разработчиков.
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Вау, похоже, RuStore действительно делает успехи!
От бета-тестирования до обязательной предустановки на смартфоны, они определенно вносят свой вклад в мир приложений. А теперь, с добавлением англоязычной консоли разработчика, иностранные издатели тоже могут присоединиться к веселью! 📱💻😃
Ну наконец-то, ведь именно отсутствие англоязычной консоли мешало иностранным издателям размещать приложения в RuStore.
А ребята с юмором )
иностранные издатели из Беларуси
Не знал, что в русторе уже больше 5000 приложений. Впечатляет
Сегодня только смотрел обзор от Романцева, он говорил, что там их около 200т. Хотя может старое
Через их магазин сбер устанавливался 30 минут. Вообще, у них долго приложухи загружаются. Быстрее через браузер загрузить
ага,вот еще впечатляет что многие об этом не знают
Их там 3659
Там давно уже 5 миллионов. Растет как на дрожжах
"зачем нам русские карты мир, когда можно пользоваться американскими!!" - вопили тут в комментах, когда вводилась в эксплуатация карта мир. а вот пригодилась таки.
Давайте уточним - просто власти сделали все для того, что бы других вариантов не было. Поэтому, лучше бы карты мир не было - возможно и меньше дурных мыслей в Кремле было бы. ✌️
Если бы был мир, то мир не нужен был бы. Все правильно говорили.
Иностранные?! Турецко-иранские и СНГ-дружественные, видимо.
думаю полно китайских, индийских. в целом логичный шаг для продвижения своего продукта зарегать его на всех площадках
Помнится мне, как "эксперты" скулили, что Rustore мертворожденный проект. Пришло время. Оказалось, не все так плохо
Ну всё, ждем знаменитое северокорейское приложение «Как ходить строем» и эритрейское «Как прожить семье месяц на 2 доллара».
А что же язык недружественных стран используют? RuStore попал под иностранное влияние и стал иноагентом?!
а язык - это чья то собственность? Или у кого то есть эксклюзив на использование англ и можно только избранным, а другим - нельзя? До этого всегда считал его языком международного общения...
Шесть языков — английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский — имеют статус официальных языков ООН.
И что дальше?
https://www.rustore.ru/instruction.html (ссылка из новости в офиц. телеге VK)
.HTML - м-да
В чем проблема, если всё работает?
как оптимистично с их стороны
И тут зарубежные издатели ка-ак ломанулись!
Сколько должно быть издателей, чтобы можно было аоспринимать это словом "ломанулись"?
пока вы тут шутите, они ломятся))
Английский? А разве в Иране и Беларуси много кто знает вражий язык?
теперь точно завоют мировой рынок
напомните, зачем он нужен?
Бабки пилить
Мне, например, чтобы не запариваться с обновлением ряда удаленных Гуглом из своего магазина приложений банков.
Отлично
Заибца!
Чувствую максимум 3-5 таких приложений будет
Так вроде же сделали, чтобы свои приложения были, зачем им такие шаги?
Магазин уже научился нормально ставить приложения или строго по одному по нажатию кнопки "Установить" на каждом-каждом обновлении?
А потом ещё проверка файла на вирусы
Напиши жалобу в Гугль. Почему их система запрещает автоматическую установку из сторонних источников? Это они так конкуренцию подавляют?