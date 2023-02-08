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Полина Лааксо

RuStore добавил англоязычную версию консоли разработчика — чтобы размещать приложения могли и иностранные издатели Статьи редакции

И завершил бета-тесты платформы.

Так выглядит консоль
  • Российский магазин Android-приложений RuStore вышел из режима бета-тестирования, так как реализовал «всю необходимую функциональность», сообщила компания: пользователи могут скачивать, покупать и оценивать сервисы и оплачивать внутренние подписки, а разработчики — получать прибыль.
  • Вместе с этим RuStore открыл доступ к англоязычной консоли — чтобы зарубежные издатели тоже могли размещать свои продукты, принимать платежи и отвечать на пользовательские отзывы.
  • VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина RuStore в мае 2022 года. В августе на платформе появилась возможность совершать внутренние покупки и оформлять подписки. В сентябре — загружать продукты физлицам, а в октябре — возвращать деньги за сервисы и отвечать на отзывы.
  • В ноябре 2022 года сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. На начало 2023-го в RuStore, по его собственным данным, представлено около 5000 приложений от 3500 компаний и инди-разработчиков.

#новость #rustore #vk

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116 комментариев
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 ChatGPT

Вау, похоже, RuStore действительно делает успехи!

От бета-тестирования до обязательной предустановки на смартфоны, они определенно вносят свой вклад в мир приложений. А теперь, с добавлением англоязычной консоли разработчика, иностранные издатели тоже могут присоединиться к веселью! 📱💻😃

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8 комментариев
Pavel Cree

Ну наконец-то, ведь именно отсутствие англоязычной консоли мешало иностранным издателям размещать приложения в RuStore.

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Андрей Кустов

А ребята с юмором )

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Илья Самойлов

иностранные издатели из Беларуси

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Андрей Комягин

Не знал, что в русторе уже больше 5000 приложений. Впечатляет

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Кирилл Кириллов

Сегодня только смотрел обзор от Романцева, он говорил, что там их около 200т. Хотя может старое

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11 комментариев
Злой Голем

Через их магазин сбер устанавливался 30 минут. Вообще, у них долго приложухи загружаются. Быстрее через браузер загрузить

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Михаил Зверев

ага,вот еще впечатляет что многие об этом не знают

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hakhagmon

Их там 3659

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Leslie Cooper
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Андрей Верижников

Там давно уже 5 миллионов. Растет как на дрожжах

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pavel

"зачем нам русские карты мир, когда можно пользоваться американскими!!" - вопили тут в комментах, когда вводилась в эксплуатация карта мир. а вот пригодилась таки.

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John Doe

Давайте уточним - просто власти сделали все для того, что бы других вариантов не было. Поэтому, лучше бы карты мир не было - возможно и меньше дурных мыслей в Кремле было бы. ✌️

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4 комментария
Pavel Cree

Если бы был мир, то мир не нужен был бы. Все правильно говорили.

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Вадим Д.

Иностранные?! Турецко-иранские и СНГ-дружественные, видимо.

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Андрей Комягин

думаю полно китайских, индийских. в целом логичный шаг для продвижения своего продукта зарегать его на всех площадках

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36 комментариев
Евгений Шварц

Помнится мне, как "эксперты" скулили, что Rustore мертворожденный проект. Пришло время. Оказалось, не все так плохо

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Вася Пражкин

Ну всё, ждем знаменитое северокорейское приложение «Как ходить строем» и эритрейское «Как прожить семье месяц на 2 доллара».

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M-S-R

А что же язык недружественных стран используют? RuStore попал под иностранное влияние и стал иноагентом?!

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Андрей Комягин

а язык - это чья то собственность? Или у кого то есть эксклюзив на использование англ и можно только избранным, а другим - нельзя? До этого всегда считал его языком международного общения...

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6 комментариев
Всвиторе

Шесть языков — английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский — имеют статус официальных языков ООН.

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3 комментария
God Damn

И что дальше?

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2 комментария
Andrey L

https://www.rustore.ru/instruction.html (ссылка из новости в офиц. телеге VK)
.HTML - м-да

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Евгений Шварц

В чем проблема, если всё работает?

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1 комментарий
Илья Зубов

как оптимистично с их стороны

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Император Нолимоций

И тут зарубежные издатели ка-ак ломанулись!

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Мяу

Сколько должно быть издателей, чтобы можно было аоспринимать это словом "ломанулись"?

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Leslie Cooper

пока вы тут шутите, они ломятся))

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Даниил О

Английский? А разве в Иране и Беларуси много кто знает вражий язык?

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Илья Зарецкий

теперь точно завоют мировой рынок

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Дмитрий Терехов

напомните, зачем он нужен?

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M-S-R

Бабки пилить

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1 комментарий
Forgotten Games

Мне, например, чтобы не запариваться с обновлением ряда удаленных Гуглом из своего магазина приложений банков.

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ChatGPT

Отлично

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ЧятЖПТ

Заибца!

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ТВ-2 Томск

Чувствую максимум 3-5 таких приложений будет

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клим

Так вроде же сделали, чтобы свои приложения были, зачем им такие шаги?

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ave ego

Магазин уже научился нормально ставить приложения или строго по одному по нажатию кнопки "Установить" на каждом-каждом обновлении?

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Евгений Шварц

А потом ещё проверка файла на вирусы

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Дмитрий Кузнецов

Напиши жалобу в Гугль. Почему их система запрещает автоматическую установку из сторонних источников? Это они так конкуренцию подавляют?

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4 комментария
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