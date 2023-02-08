Обновлённый переводчик, 3D-визуализация в картах и ничего нового у чат-бота: что показала Google на презентации Статьи редакции
Акции компании на фоне презентации в Париже в моменте падали на 6%.
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Google Translate
- В обновлённой версии переводчика проще найти нужный для контекста вариант перевода. Например, при переводе английского слова novel на французский сервис покажет сразу три опции — «роман», «новый» и «новаторский»: с указанием части речи, описанием и примером употребления.
- В ближайшие недели функция появится для английского, французского, немецкого, японского и испанского языков. Для остальных станет доступна «в течение нескольких месяцев».
- Компания также объявила, что через пару недель обновит интерфейс переводчика на iOS. Пользователи Android получили это обновление ещё в 2022 году.
Google Lens
- Google запустила глобальное бета-тестирование функции «Мультипоиск», которую анонсировала в апреле 2022-го и представила жителям США и Индии в конце того же года. Она позволяет выполнять поисковые запросы на основе изображений.
- Например, пользователь может выделить на фотографии в галерее или поиске понравившуюся ему рубашку с цветочным принтом и попросить Google найти такую же, только в клеточку. Или, наоборот, попробовать поискать тот же принт, но на носках.
- Так же можно подобрать к нужному креслу с картинки ещё и диван — или присмотреть то же кресло в другой расцветке, если на исходном фото она слишком яркая и не вписывается в интерьер.
- Google также подскажет, как ухаживать за растением на изображении. Для этого нужно показать цветок, а затем попросить поиск выдать «советы по уходу». Для всего этого нужна последняя версия приложения.
- Пользователи в США в ближайшее время также смогут искать через картинки места поблизости: например, кофейни, где продают булочки с фотографии.
- Сценарий использования может быть и сложнее. Например, сначала пользователь просит Google подсказать, как чинят цепь на велосипеде. В выдаче он получает таймкод видеоурока с нужным пояснением, оттуда просит поиск найти показанную на экране запчасть — и магазин, где её продают.
Google Maps
- В картах появился новый режим Immersive View, анонсированный в мае 2022 года. Он позволяет осмотреть сверху местность в 3D-виде, а затем приблизить объекты, получить данные о погоде и пробках. Цифровые визуализации построены на основе снимков со спутника и фотографий, которые компания делает для «панорамного вида».
- Пока режим будет доступен только в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио. После этого появится у пользователей из Флоренции, Венеции, Амстердама, Дублина и других городов.
- Компания представила новые функции для водителей электромобилей, в которых по умолчанию установлен Google Maps. Сервис на основе маршрута сам подскажет, когда машине понадобится подзарядка, выберет ближайшую станцию и подсчитает, сколько на это уйдёт времени с учётом скорости подзарядки машины и условий на дорогах.
- При поиске продуктового магазина по дороге сервис также укажет, есть ли там зарядочная станция. Также можно отфильтровать только те, что поддерживают скоростную зарядку.
Чат-бот Bard
- Вопреки высоким ожиданиям, компания после анонса 6 февраля не показала ничего принципиально нового или чего-то, что превосходило бы возможности обновлённого Bing, пишет The Verge. Однако уточнила, что бот будет помогать пользователям в самом поисковике — например, предлагая над выдачей краткий пересказ самых подходящих ответов.
- Открыть доступ к сервису по-прежнему обещают «в ближайшие недели».
Их походу врасплох этот chatGPT застал
"Майкрософт сейчас получили не технологический отрыв, а просто хороший маркетологический момент для захвата рынка. Несмотря на то, что Майкрософт явно впереди всех по проработке этой технологии, до реальных бенефитов качества поиска нам еще предстоит дожить."
# Григорий Бакунов в своем тк Addmeto
Это было жидко… понятно почему комменты на время трансляции выключили
судя по этой презе, не очень-то скоро она начнется
но как я понимаю, это ведь не плохо?
Все равно Apple круче. Хейтеры, ФАС.
А Apple то тут при чем?
Наверное, эпплоёб немного опечален, что на андроидах уже давно есть, а их динамят:
"Компания также объявила, что через пару недель обновит интерфейс переводчика на iOS. Пользователи Android получили это обновление ещё в 2022 году"
Переводчик, да, это самое важное)))
А вот карты в Лондоне Эпловские на порядок лучше гугловских. Факт.
Ох уж эти венецианские пробки!
Вот переводчик не самый удобный, как показывает практика. 🤌 Но за неимением альтернатив по качеству... 🥲
Deepl.
Дипл хорош, но очень жадный сделался
чем неудобный?
Переключение языков, ввод нового текста. Основные действия, которые мне неудобный при быстром использовании, когда собеседник ждёт от тебя реплики.
До сих пор не могут исправить адрес моего дома на гугл картах
А с чего должно превосходить?
Через пару недель Гугол запускает своего чат-бота, а он на любой вопрос отвечает:
Изгииииб гитааааары жооооолтой
Ты аааабнимаааааешь нееежно...
Если уж добавили в переводчике контекстные вариации, то могли бы и корпусы языка на вывод подтянуть (фрагменты авторских текстов на этом языке с искомым словом)