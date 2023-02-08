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Маша Цепелева

Google допустила фактическую ошибку в рекламе поискового чат-бота Bard – аналога ChatGPT Статьи редакции

Её заметили за несколько часов до презентации, где компания должна была подробней рассказать об обновлённом поиске.

  • 6 февраля Google анонсировала запуск чат-бота Bard. Компания опубликовала в Twitter пример его работы. У Bard спросили «О каких новых открытиях телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать 9-летнему ребёнку?»
  • Среди ответов есть один, в котором утверждается, что телескоп сделал первые снимки планеты за пределами Солнечной системы.
Google @Google

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → http://goo.gle/3HBZQtu

  • Это не правда. Первые снимки экзопланет сделал Very Large Telescope в 2004 году, пишет Reuters.
  • Через два дня, 8 февраля, Google провела презентацию, где представила обновлённый переводчик, «мультипоиск» и чат-бот Bard, но «не показала ничего принципиально нового», пишет The Verge. Акции компании падали на 7,4%.
  • 7 февраля Microsoft показала обновлённый поисковик Bing, который предлагает расширенные ответы от чат-бота со ссылками. В качестве примера во время презентации он «составил туристическую программу на пять дней в Мехико для семейной поездки», а затем «коротко пересказал её, чтобы можно было отправить родным по электронной почте».

#новость #google

2982 просмотров
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34 комментария
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 Вася Пражкин

Бот напиздел - эка невидаль )

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Иван Егоров

На бота надейся, сам не плошай

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Слегка Придурковатый

Бот не волк - в лес не убежит.

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Иван Егоров

Бот не выдаст, свинья не съест

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Adilkhan Khamzatuly

Бот боту не бот

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Слегка Придурковатый

Незваный бот - хуже татарина.

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Alexey Hazoke

Вот не факт, рейтерс , снн, паша топай, синьюс и прочие пиздят куда чаще. Боты врать не умеют (пока)

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Евгений Фрост

Гугл в роли догоняющего... Ух!

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Саша G

lol, догоняющего кого? ChatGPT? Которого можно уговорить что 2х2=5 :)

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Mark Borisov

Он просто соглашается, чтобы мешок с мясом отстал от него с тупыми вопросами

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Саша G

Это называется "пиздит"
https://writings.stephenwolfram.com/2023/01/wolframalpha-as-the-way-to-bring-computational-knowledge-superpowers-to-chatgpt/

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Саша G
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Стас Иванов

А с другого акка он 5 выдаст?
Там ведь говорили, что у него ответы базируются на истории переписки

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Isaac Asimov
t-mobile

о ви из англии

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Isaac Asimov

вы с чатгпт 4 работали?

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Февраль Камшотов

В Интернете кто-то неправ?!

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ChatGPT

https://www.bing.com/new

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Герман Тебиев

Пойду попробую побыть неуявным.🙂

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Alexander Egorin

Неуиноуным))

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Герман Тебиев

Вышло не очень.

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Герман Тебиев

Меняйте страну и регион, если хочется попасть в список.

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Саша G

Лучше коряво но первые))

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Giraffe

Все потому, что 9 летний ребенок не заметил бы, что его наебали с датой. Бот это учел просто)

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Олег Павлов

Высосали инфоповод, не удивлюсь, если специально)

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рома

гугл в помощь, кхм

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Mark Borisov

Бота даже гуглить не научили

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Иван Егоров

А гугл ботать

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Вадим Д.

Ну гугля, что ж вы бота в вики заглядывать не научили? (-:

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Artur Kuramshin

Это потеря потерь. Он же на пруфы в инете вроде должен был опираться в отличии от chatgpt?)

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Антон Фень

Так ведь chatgpt как раз на пруфах и таких статьях обучали

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Слегка Придурковатый

Вот сейчас-то вся эта так называемая "E-A-T" экспертность с говносайтов и всплывёт в этом чатике. Придётся снова новых сотрудников набирать, чтоб модерировать последствия, лол.

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Artur Kuramshin

Главное чтобы бот особо на комментах в VC не учился, а то его научат бизнес аналитике

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Абстрактный дебаркадер

Бегом быстрей, завтра гугл уже никому не нужен будет

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p m

НАСА пишет что ошибки нет. Ну уровень обычных СМИ где тоже передергивают информацию не понимая сути. Сложно понять точно, но возможно имеется ввиду что JWT получил первые прямые снимки планеты с разрешением хотя бы больше 1го пикселя. А у VLT была планетарная система где планеты - точки и то возможно в результате симуляции и моделирования а не из прямого изображения. Непонятно что имели ввиду.

NASA, September 1, 2022. NASA’s Webb Takes Its First-Ever Direct Image of Distant World. Astronomers discovered the planet in 2017 using the SPHERE instrument on the European Southern Observatory’s Very Large Telescope in Chile and took images of it using short infrared wavelengths of light. Webb’s view, at longer infrared wavelengths, reveals new details that ground-based telescopes would not be able to detect because of the intrinsic infrared glow of Earth’s atmosphere.

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