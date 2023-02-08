Google допустила фактическую ошибку в рекламе поискового чат-бота Bard – аналога ChatGPT Статьи редакции
Её заметили за несколько часов до презентации, где компания должна была подробней рассказать об обновлённом поиске.
- 6 февраля Google анонсировала запуск чат-бота Bard. Компания опубликовала в Twitter пример его работы. У Bard спросили «О каких новых открытиях телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать 9-летнему ребёнку?»
- Среди ответов есть один, в котором утверждается, что телескоп сделал первые снимки планеты за пределами Солнечной системы.
- Это не правда. Первые снимки экзопланет сделал Very Large Telescope в 2004 году, пишет Reuters.
- Через два дня, 8 февраля, Google провела презентацию, где представила обновлённый переводчик, «мультипоиск» и чат-бот Bard, но «не показала ничего принципиально нового», пишет The Verge. Акции компании падали на 7,4%.
- 7 февраля Microsoft показала обновлённый поисковик Bing, который предлагает расширенные ответы от чат-бота со ссылками. В качестве примера во время презентации он «составил туристическую программу на пять дней в Мехико для семейной поездки», а затем «коротко пересказал её, чтобы можно было отправить родным по электронной почте».
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Бот напиздел - эка невидаль )
На бота надейся, сам не плошай
Бот не волк - в лес не убежит.
Бот не выдаст, свинья не съест
Бот боту не бот
Незваный бот - хуже татарина.
Вот не факт, рейтерс , снн, паша топай, синьюс и прочие пиздят куда чаще. Боты врать не умеют (пока)
Гугл в роли догоняющего... Ух!
lol, догоняющего кого? ChatGPT? Которого можно уговорить что 2х2=5 :)
Он просто соглашается, чтобы мешок с мясом отстал от него с тупыми вопросами
Это называется "пиздит"
https://writings.stephenwolfram.com/2023/01/wolframalpha-as-the-way-to-bring-computational-knowledge-superpowers-to-chatgpt/
А с другого акка он 5 выдаст?
Там ведь говорили, что у него ответы базируются на истории переписки
о ви из англии
вы с чатгпт 4 работали?
В Интернете кто-то неправ?!
https://www.bing.com/new
Пойду попробую побыть неуявным.🙂
Неуиноуным))
Вышло не очень.
Меняйте страну и регион, если хочется попасть в список.
Лучше коряво но первые))
Все потому, что 9 летний ребенок не заметил бы, что его наебали с датой. Бот это учел просто)
Высосали инфоповод, не удивлюсь, если специально)
гугл в помощь, кхм
Бота даже гуглить не научили
А гугл ботать
Ну гугля, что ж вы бота в вики заглядывать не научили? (-:
Это потеря потерь. Он же на пруфы в инете вроде должен был опираться в отличии от chatgpt?)
Так ведь chatgpt как раз на пруфах и таких статьях обучали
Вот сейчас-то вся эта так называемая "E-A-T" экспертность с говносайтов и всплывёт в этом чатике. Придётся снова новых сотрудников набирать, чтоб модерировать последствия, лол.
Главное чтобы бот особо на комментах в VC не учился, а то его научат бизнес аналитике
Бегом быстрей, завтра гугл уже никому не нужен будет
НАСА пишет что ошибки нет. Ну уровень обычных СМИ где тоже передергивают информацию не понимая сути. Сложно понять точно, но возможно имеется ввиду что JWT получил первые прямые снимки планеты с разрешением хотя бы больше 1го пикселя. А у VLT была планетарная система где планеты - точки и то возможно в результате симуляции и моделирования а не из прямого изображения. Непонятно что имели ввиду.
NASA, September 1, 2022. NASA’s Webb Takes Its First-Ever Direct Image of Distant World. Astronomers discovered the planet in 2017 using the SPHERE instrument on the European Southern Observatory’s Very Large Telescope in Chile and took images of it using short infrared wavelengths of light. Webb’s view, at longer infrared wavelengths, reveals new details that ground-based telescopes would not be able to detect because of the intrinsic infrared glow of Earth’s atmosphere.