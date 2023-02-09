OpenAI наняла не меньше десяти бывших инженеров ИИ-подразделения Google для запуска и развития ChatGPT — The Information Статьи редакции
Уход разработчиков из Google может быть связан с чрезмерной бюрократией при запуске новых ИИ-продуктов.
- За несколько месяцев до выпуска ChatGPT OpenAI наняла как минимум пять сотрудников Google, которые сыграли важную роль в разработке чат-бота, рассказал источник The Information. А в январе 2023 года стартап нанял сотрудника, который помог создать модель машинного обучения для поисковой системы Google — её OpenAI позже использовал в ChatGPT. Не меньше четырёх разработчиков из подразделения Google Brain за последние недели перешли в OpenAI.
- OpenAI упомянула имена бывших инженеров Google в публикации о запуске ChatGPT. По данным в профилях LinkedIn, ещё минимум шесть человек из Google Brain и подразделения DeepMind перешли в OpenAI с сентября 2022 года, обнаружило издание.
- Например, один из них, Джейкоб Девлин — создатель известной модели машинного обучения BERT, которая помогает делать чат-ботов. Другой, Александр Пассос, был старшим инженером в Google Brain и опубликовал несколько статей о машинном обучении и обработке естественного языка.
- Переход сотрудников из Google может быть связан с чрезмерной бюрократией в компании, говорят источники издания. Google анонсировала первое поколение языковой модели LamDA в 2021 году, но не решалась запускать публичный продукт из-за сомнений в точности ответов чат-бота.
- Один из бывших сотрудников Google Brain сказал, что менеджеры исследовательского подразделения ИИ лишили некоторые команды ресурсов для обучения языковых моделей. А действующий сотрудник Google сказал, что попытка представить новый ИИ-продукт обычно встречает множество бюрократических препятствий.
- Еще в конце 2022 года сотрудникам Google приходилось подавать заявки на доступ к технологии генерации изображений, чтобы предотвратить «неправомерное использование», говорят источники в компании. По словам одного из них, сотрудники должны были подписать отказ, освобождающий Google от ответственности за созданный системой контент.
- Через несколько недель после запуска ChatGPT руководство Google заявило сотрудникам, что, хотя у компании и есть аналогичная технология, миллиардная аудитория обязывает быть более осторожными при её внедрении.
- По словам двух человек, с конца 2022 года требования к инженерам Google Brain возросли, а темпы работы увеличились. Другой источник сказал, что под давлением конкуренции руководство Google стало охотнее идти на компромиссы в работе, чтобы быстрее выпускать ИИ-продукты.
- По данным издания, на звонке с инвесторами в начале февраля гендиректор Google Сундар Пичаи сказал им, что компания скоро интегрирует ИИ во всё — от поиска до Gmail. Тогда же стало известно, что сооснователь компании Сергей Брин вернулся к работе над кодом в компании и попросил доступ к данным, которые относятся к LaMDA.
- 8 февраля 2023 года Google провела презентацию, где представила обновлённый переводчик, «мультипоиск» и чат-бот Bard, но «не показала ничего принципиально нового». Накануне компания опубликовала в Twitter пример работы Bard, но в нём была фактическая ошибка. Акции компании падали на 8%.
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Пора вносить первый тег в бан😪
Единственное, можно попробовать писать все остальные новости про чатжпт с помощью него же
Свежая, остроумная идея.
Гугл еще так и в суд на OpenAI подаст)
В суде отстаивать права OpenAI будет сам ChatGPT.
Раньше была шутка про город юристов, теперь будет про город ChatGPT, бгг...
Интересно за что? Пусть спросит у ChatGPT.
Потенциальное основание, что внутренние разработки Google использовались в OpenAI.
Но я не думаю, что Google пойдет на такое, тогда они себя ультимативно признают догоняющими и не факт, что вообще смогут что-то найти/доказать в суде.
и адвокатом наймет ChatGPT
Горшочек, не вари!
Всё это любопытно, спору нет, но уже любой чих про ChatGPT/OpenAI превращается в супер-новость.
Перспектива
OpenAI:пусть гугл губы кусает теперь
Похоже на то как со Skype сбежал ключевой сотрудник и замутил Zoom
Офис Гугла в преддверии запуска нового ИИ-продукта.
Надеюсь в Гугле проведут ряд совещаний, семинаров и встреч по поводу бюрократии в компании)
"По словам одного из них, сотрудники должны были подписать отказ, освобождающий Google от ответственности за созданный системой контент."
Офигенно. Все ништяки для Сундара и ко, а если что, то у нас "лапки".
А того типа, который утверждал, что ии уже разумен, тоже схантили?