VK Play запустила подразделение «VK Play Инвестиции» для поддержки российских разработчиков игр и студий Статьи редакции
Компания направит на это 300 млн рублей в 2023 году.
- «VK Play Инвестиции» будет инвестировать в опытные команды разработчиков в России и студии, которые создают проекты для ПК, консолей и мобильных устройств. Направление возглавил Евгений Полотнянко, руководитель игровой платформы «Одноклассников».
- Разработчики могут подать заявку на финансирование продукта, команды или маркетинга. Подразделение также обещает помочь с поиском партнёров и издателей, продвижением на VK Play и в соцсетях VK.
- «VK Play Инвестиции» рассматривает проекты с потенциально широкой аудиторией, которые работают по премиум и free-to-play бизнес-моделям. Нужен как минимум прототип или ранняя версия, доступная для тестов. У команды должны быть представители и юрлицо в России.
- VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями в апреле 2022 года. У сервиса также есть своя стриминговая платформа VK Play Live.
- О том, что VK планирует вложить 300 млн рублей в российские игровые студии в 2023 году, в январе 2023 года писал «Ъ».
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Кстати интересная тема
4 млн. долларов - ни о чем сумма
Но лучше чем ничего
Ну, это на 4 млн больше чем сейчас
Лучше любые "инвестиции" в РФ никогда не переводить в доллары. Суммы смешные обычно.
Особенно эти 300 млн. разойдутся дай бог по 1,5 млн. на рыло (студию), что равно примерно $20 000. Это сумма безвозмездных грандов где-то там в странах первого мира, а для любой конторы в РФ — два раза пёрнуть в офисе, но с учётом что это "инвестиция" за половину доли.
Опять же, надо брать состояние геймдева. Кроме Atomic Heart, о котором судить невозможно, ибо не вышел, остальной геймдев у нас это бесконечные три в ряд и прочий андеграунд магазинов приложений. Для такого геймдева пару мультов рублей это что-то. А с учётом VK, есть неплохая возможность втюхать этим лохам контору где случайно что-то стрельнуло.
На 4 студии хватит)), одна может быть стрельнет!)
Как обычно, будут интересные проекты с большим потенциалом, но придёт Мейл.Сру, сделает из игры донатную помойку, погубит проекты... В итоге разработчики разбегутся, команды будут распадаться, а результата всё равно не будет. В России так и не начнут делать нормальные игры.
Сколько игр загубил этот Мейл.ру? Всё ещё не прощу за то, что они загубили мою любимую игру детства "Крадущаяся ПАНДА, затаившийся ЛОСЬ"
Геймдев будет ровно так же, когда экономика перейдет от стадии попила сырьевых доходов между своими + удержание около-Африканского уровня жизни подданных. Надеется есть на что, но не в ближайшие пару лет...
как они успевают,vk везде
ВК просящий деньги у государства на новый движок:
А можно не "если" да "кабы"? А просто ты можешь дать деньги? Ну дай!"