Reddit рассказал о взломе — хакер получил доступ к некоторым внутренним документам и коду Статьи редакции
Личные данные пользователей не пострадали.
- Reddit рассказал, что вечером 5 февраля 2023 года обнаружил фишинговую атаку на сотрудников компании.
- Злоумышленник смог выудить учётные данные одного из сотрудников и получил доступ к некоторым внутренним документам, коду и бизнес-системам. Также были раскрыты контактная информация бывших и нынешних сотрудников и некоторые сведения о рекламодателях.
- Спустя несколько дней расследования специалисты Reddit не нашли доказательств того, что эти данные были опубликованы в открытом доступе.
- В Reddit отметили, что часто человек — самое слабое звено в системах безопасности. Поэтому компания продолжит повышать навыки своих сотрудников, чтобы избежать таких инцидентов в будущем. Также сервис напомнил пользователям о необходимости двухфакторной аутентификации и регулярной смене пароля.
660 просмотров
Где скачать
Надеюсь увидим подобные Твиттеру Reddit Files о цензуре)
А что это такое reddit?
Какой-то чел переставил все Библии из раздела религии в раздел "фантастика". И пожаловался в реддит, что его уволили. Всё, что нужно знать о реддиторах.
Это Американская соц сеть имеет подобие твиттер и инстаграм там можно выкладывать игры видео фото-посты и т д
Двач без расчлененки
Леволиберальный американский двач