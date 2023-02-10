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Дипломатический Никита

Reddit рассказал о взломе — хакер получил доступ к некоторым внутренним документам и коду Статьи редакции

Личные данные пользователей не пострадали.

  • Reddit рассказал, что вечером 5 февраля 2023 года обнаружил фишинговую атаку на сотрудников компании.
  • Злоумышленник смог выудить учётные данные одного из сотрудников и получил доступ к некоторым внутренним документам, коду и бизнес-системам. Также были раскрыты контактная информация бывших и нынешних сотрудников и некоторые сведения о рекламодателях.
  • Спустя несколько дней расследования специалисты Reddit не нашли доказательств того, что эти данные были опубликованы в открытом доступе.
  • В Reddit отметили, что часто человек — самое слабое звено в системах безопасности. Поэтому компания продолжит повышать навыки своих сотрудников, чтобы избежать таких инцидентов в будущем. Также сервис напомнил пользователям о необходимости двухфакторной аутентификации и регулярной смене пароля.

#новость #reddit

660 просмотров
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8 комментариев
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 Sergei ZH

Где скачать

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Иван Серик
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Надеюсь увидим подобные Твиттеру Reddit Files о цензуре)

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ART

А что это такое reddit?

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Артём К

Какой-то чел переставил все Библии из раздела религии в раздел "фантастика". И пожаловался в реддит, что его уволили. Всё, что нужно знать о реддиторах.

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Панч

Это Американская соц сеть имеет подобие твиттер и инстаграм там можно выкладывать игры видео фото-посты и т д

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Pavel Chernev

Двач без расчлененки

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Доктор Богомол Тобогган

Леволиберальный американский двач

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