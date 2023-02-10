Минцифры запустило программу bug bounty по Госуслугам с вознаграждением до 1 млн рублей Статьи редакции
Её спонсирует «Ростелеком».
- Программа наград за найденные уязвимости пройдёт в несколько этапов, объявило Минцифры. Первый этап продлится три месяца, независимые исследователи проверят Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации. На следующих этапах ведомство расширит список сайтов и обновит условия программы.
- Вознаграждение зависит от степени уязвимости: за низкую можно получить подарки, за среднюю — до 50 тысяч рублей, за высокую — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, за критическую — до 1 млн рублей. Призовой фонд — 10 млн рублей, программу спонсирует «Ростелеком».
- В программе, которая проходит на платформах BI.Zone и Positive Technologies, смогут участвовать граждане России. Для этого нужно зарегистрироваться на выбранной платформе.
- Минцифры анонсировало программу bug bounty по Госуслугам в октябре 2022 года, но детали не раскрывало. По данным Positive Technologies, за 2022 год хакеры совершили более 400 атак на госучреждения — это на 25% больше год к году.
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Неужто?! Ноза низкую можно получить подарки
несколько смущает. Это как "подарки от партнёров"? Вроде: 10% скидка на суперхренобублик в хренобублишной, о которой никто не знает?
Скорее 10% скидка на мешок сухарей
Лучше многих их предложений!
В УК РФ уже подробно расписаны все возможные бонусы
Не дай бог!
Мы пели в свое время: «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью!»
Учитывая, что примерно такие у РТ бонусы для пользователей, то вполне возможно.
Вот-вот! Я про такие и говорил (-:
ну тех кого смущает,те тратить время на это не будут
Тебя никто не заставляет участвовать, раз смущает. Хотя, судя по твоим способностям к осмысленным комментариям, сомневаюсь что у тебя бы что-то получилось. Ведь ты даже на сайт перейти не в состоянии и посмотреть, что там предлагают мерч.
Зайдите на сайты хакеров в США, Европе, Китая и напишите там коммент примерно следующего содержания, на английском языке только: "Ваши хакеры лоша.ы, у нас сайт госуслуг самый защищённый в мире!" И тогда сразу увидите все свои уязвимости.
форт Боярд ждёт.
Паспарту, сколько у нас критичных уязвимостей?
И программа приключений вам обеспечена!
Чую огребу я минусов за этот коммент, но объясните, откуда такой хейт к госуслугам?
Минцифры же просто титатническую работу делает, чтобы весь вековой слой бюрократии перевести в электронный вид и сделать удобным.
Быстро такие вещи не делаются, но сравнивая с тем, например, сколько мне нужно было сидеть в очереди просто чтобы получить паспорт в 2008м, улучшения и удобства очевидны
Потому что законы можно трактовать по-разному. Нашедшему уязвимость, вря тли денег дадут, скорее срок.
Все проблемы от людей которые составляют и принимают эти законы.
Абсолютно поддерживаю. Облегчает многие взаимодействия с различными организациями.
Ога.
Всем, кто не сходил ножками и не оформил личное присутствие с запретом, рекомендую поторопиться. В чёрные времена орков и куедрипал становится всё больше, они не умеют в труд.
https://life.ru/p/1460983
https://iz.ru/1212455/mariia-frolova/tianut-na-sebia-moshenniki-vzlamyvaiut-akkaunty-rossiian-na-gosuslugakh
Офигеть - 50 рублей за штуку. Это какой-то треш!
Потому что проблемы надо решать по степени важности, а не то что хочется. Это всего лишь изображение активности, распил бюджета и отакт страны все дальше и дальше от цифровой экономики
Да...лучше бы занялись бюрократией на уровне новый газовый счётчик=новый лицевой счёт не по адресу регистрации - привезти, ск, этим госорганам какую-то херабору за 1000 км с названием "справка о составе семьи" и "а без домовой книги мы вам справку не выдадим".
Пережитками бы занялись, а не вот этими конкурсами.
Вот знатно смеялись, когда инициативу очередную ввели, что можно показывать права при остановке инспектором в электронном виде на ГУ.
13 января 2023 года в приложении «Госуслуги Авто» всё-таки появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.
На сайте всё просто -
Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы». Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу. Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции .
В жизни всё страшно - эта шарманка не открывается, а у нас очень суровые гайцы. Спасибо, обойдёмся и дальше без этих странных инициатив, повозим всё и дальше в бумажном виде.
Их типовая картина:
Я так понимаю, через ГУ с нынешнего дня мало что удастся сделать? Всё будет висеть, лежать? Или нет?
Не совсем. На самом деле очень активно используется. Удобный сервис.
Но ведь там люди будут ему лазить по кишочкам и искать подарки!
Будет как с ЛК налогоплательщика и единым налогом. То до 10 января подождите, то до 15-го посидите.
ГУ и так регулярно падает, в одной Москве за выданную ночь когда сказали всем "пропуска" с 7 утра - вот это было знатно в ковид.
Больше такого не было, только максимум на 3-4 часа с вывеской "мы делаем лучше". А сейчас опять ляжет на сутки?
Не ляжет, не миллион же специалистов сразу бросится искать уязвимости. Может несколько тысяч всего.
Слава яйцам!
ок, это верхняя граница, а нижняя я так понимаю, описана в 272 УК РФ ч.4:наказываются лишением свободы на срок до семи лет
написано же
Всего 3 месяца? Ну это еще по-божески
Cвятой водой сервера побрызгайте и всё будет хорошо.
Сервера лучше полность погрузить в святую воду. Так надёжнее.
Нет серверов - нет уязвимостей.
думаю уже это сделали, но что-то не особо помогло
ну знаете 100р тоже до 1млн
Вспоминаю когда чел нашел уязвимость в госуслугах и не хотел публиковать её из-за страха уголовного преследования.
но всем об этом рассказал?
Я тут пожаловлся, что на mos.ru не работает отдел "карта читателя" при включенном AdBlocker - меня послали нахуй
конкурс - это бюджет, а проблемы решать - это затраты. Вот и вся инициатива. Россией правят чиновники!
Так это не уязвимость. Бабки дают(якобы) за уязвимости.
Копейки
Национальная Русская Идея - Чудо! Платим не будем, вы тут все сделйте, мы потом вам грамоту дадим.
Ну поехали 😈 взъебать родные гос.услуги, легально, вполне приятно
Хочется верить, что действительно всё так, как преподносится.
Проблема в самих, так как допускают всякие "левые" сайты, доски объявлений (Авито) и т.д. к госуслугам.
Мне кажется это лишнее, так как дают зеленый свет для взломов без наказаний🙈
Миллион? Думаю, продать на чёрном рынке будет выгоднее