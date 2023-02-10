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Дипломатический Никита

Минцифры запустило программу bug bounty по Госуслугам с вознаграждением до 1 млн рублей Статьи редакции

Её спонсирует «Ростелеком».

  • Программа наград за найденные уязвимости пройдёт в несколько этапов, объявило Минцифры. Первый этап продлится три месяца, независимые исследователи проверят Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации. На следующих этапах ведомство расширит список сайтов и обновит условия программы.
  • Вознаграждение зависит от степени уязвимости: за низкую можно получить подарки, за среднюю — до 50 тысяч рублей, за высокую — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, за критическую — до 1 млн рублей. Призовой фонд — 10 млн рублей, программу спонсирует «Ростелеком».
  • В программе, которая проходит на платформах BI.Zone и Positive Technologies, смогут участвовать граждане России. Для этого нужно зарегистрироваться на выбранной платформе.
  • Минцифры анонсировало программу bug bounty по Госуслугам в октябре 2022 года, но детали не раскрывало. По данным Positive Technologies, за 2022 год хакеры совершили более 400 атак на госучреждения — это на 25% больше год к году.

#новость #минцифры #госуслуги

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48 комментариев
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 Вадим Д.

Неужто?! Но

за низкую можно получить подарки

несколько смущает. Это как "подарки от партнёров"? Вроде: 10% скидка на суперхренобублик в хренобублишной, о которой никто не знает?

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Вася Пражкин

Скорее 10% скидка на мешок сухарей

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Вадим Д.

Лучше многих их предложений!

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Иван Серик

В УК РФ уже подробно расписаны все возможные бонусы

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СНОБ - Долларовый Тысячер

Не дай бог!

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Иван Серик

Мы пели в свое время: «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью!»

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СНОБ - Долларовый Тысячер

Учитывая, что примерно такие у РТ бонусы для пользователей, то вполне возможно.

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Вадим Д.

Вот-вот! Я про такие и говорил (-:

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Megan Porter

ну тех кого смущает,те тратить время на это не будут

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Igor Chimbur

Тебя никто не заставляет участвовать, раз смущает. Хотя, судя по твоим способностям к осмысленным комментариям, сомневаюсь что у тебя бы что-то получилось. Ведь ты даже на сайт перейти не в состоянии и посмотреть, что там предлагают мерч.

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Антон Сметанин

Зайдите на сайты хакеров в США, Европе, Китая и напишите там коммент примерно следующего содержания, на английском языке только: "Ваши хакеры лоша.ы, у нас сайт госуслуг самый защищённый в мире!" И тогда сразу увидите все свои уязвимости.

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Школьный огонь
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Школьный огонь

форт Боярд ждёт.

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Вадим Д.

Паспарту, сколько у нас критичных уязвимостей?

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Иван Серик

И программа приключений вам обеспечена!

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wasted

Чую огребу я минусов за этот коммент, но объясните, откуда такой хейт к госуслугам?

Минцифры же просто титатническую работу делает, чтобы весь вековой слой бюрократии перевести в электронный вид и сделать удобным.

Быстро такие вещи не делаются, но сравнивая с тем, например, сколько мне нужно было сидеть в очереди просто чтобы получить паспорт в 2008м, улучшения и удобства очевидны

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Мутный корабль

Потому что законы можно трактовать по-разному. Нашедшему уязвимость, вря тли денег дадут, скорее срок.
Все проблемы от людей которые составляют и принимают эти законы.

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СНОБ - Долларовый Тысячер

Абсолютно поддерживаю. Облегчает многие взаимодействия с различными организациями.

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Школьный огонь

Ога.
Всем, кто не сходил ножками и не оформил личное присутствие с запретом, рекомендую поторопиться. В чёрные времена орков и куедрипал становится всё больше, они не умеют в труд.
https://life.ru/p/1460983

Новый способ потерять свою квартиру через…
Правительство разрешило проводить сделки с недвижимостью дистанционно — с использованием…
life.ru
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Школьный огонь

https://iz.ru/1212455/mariia-frolova/tianut-na-sebia-moshenniki-vzlamyvaiut-akkaunty-rossiian-na-gosuslugakh

Тянут на себя: мошенники взламывают аккаунты…
Для чего используются украденные учетные записи
iz.ru
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СНОБ - Долларовый Тысячер

Офигеть - 50 рублей за штуку. Это какой-то треш!

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Торт Скряба

Потому что проблемы надо решать по степени важности, а не то что хочется. Это всего лишь изображение активности, распил бюджета и отакт страны все дальше и дальше от цифровой экономики

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Школьный огонь
улучшения и удобства очевидны

Да...лучше бы занялись бюрократией на уровне новый газовый счётчик=новый лицевой счёт не по адресу регистрации - привезти, ск, этим госорганам какую-то херабору за 1000 км с названием "справка о составе семьи" и "а без домовой книги мы вам справку не выдадим".
Пережитками бы занялись, а не вот этими конкурсами.
Вот знатно смеялись, когда инициативу очередную ввели, что можно показывать права при остановке инспектором в электронном виде на ГУ.
13 января 2023 года в приложении «Госуслуги Авто» всё-таки появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.
На сайте всё просто -
Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы». Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу. Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции .
В жизни всё страшно - эта шарманка не открывается, а у нас очень суровые гайцы. Спасибо, обойдёмся и дальше без этих странных инициатив, повозим всё и дальше в бумажном виде.
Их типовая картина:

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Школьный огонь
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Школьный огонь

Я так понимаю, через ГУ с нынешнего дня мало что удастся сделать? Всё будет висеть, лежать? Или нет?

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СНОБ - Долларовый Тысячер

Не совсем. На самом деле очень активно используется. Удобный сервис.

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Школьный огонь

Но ведь там люди будут ему лазить по кишочкам и искать подарки!
Будет как с ЛК налогоплательщика и единым налогом. То до 10 января подождите, то до 15-го посидите.
ГУ и так регулярно падает, в одной Москве за выданную ночь когда сказали всем "пропуска" с 7 утра - вот это было знатно в ковид.
Больше такого не было, только максимум на 3-4 часа с вывеской "мы делаем лучше". А сейчас опять ляжет на сутки?

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СНОБ - Долларовый Тысячер

Не ляжет, не миллион же специалистов сразу бросится искать уязвимости. Может несколько тысяч всего.

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Zloy Marketolog

Слава яйцам!

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Вася Пражкин
с вознаграждением до 1 млн рублей

ок, это верхняя граница, а нижняя я так понимаю, описана в 272 УК РФ ч.4:

наказываются лишением свободы на срок до семи лет
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Торт Скряба

написано же

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Hnorr

Всего 3 месяца? Ну это еще по-божески

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Мутный корабль

Cвятой водой сервера побрызгайте и всё будет хорошо.

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Hnorr

Сервера лучше полность погрузить в святую воду. Так надёжнее.
Нет серверов - нет уязвимостей.

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Наталья Калинина

думаю уже это сделали, но что-то не особо помогло

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Борис Латкин

ну знаете 100р тоже до 1млн

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Театральный паркур

Вспоминаю когда чел нашел уязвимость в госуслугах и не хотел публиковать её из-за страха уголовного преследования.

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Сергей Сетров

но всем об этом рассказал?

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Торт Скряба

Я тут пожаловлся, что на mos.ru не работает отдел "карта читателя" при включенном AdBlocker - меня послали нахуй

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Торт Скряба

конкурс - это бюджет, а проблемы решать - это затраты. Вот и вся инициатива. Россией правят чиновники!

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Вася Пражкин

Так это не уязвимость. Бабки дают(якобы) за уязвимости.

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Александр Назаров

Копейки

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Торт Скряба

Национальная Русская Идея - Чудо! Платим не будем, вы тут все сделйте, мы потом вам грамоту дадим.

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Айрат Галиуллин

Ну поехали 😈 взъебать родные гос.услуги, легально, вполне приятно

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Martin Prestone
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СНОБ - Долларовый Тысячер

Хочется верить, что действительно всё так, как преподносится.
Проблема в самих, так как допускают всякие "левые" сайты, доски объявлений (Авито) и т.д. к госуслугам.

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Никита Иванов

Мне кажется это лишнее, так как дают зеленый свет для взломов без наказаний🙈

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Илья Чирков

Миллион? Думаю, продать на чёрном рынке будет выгоднее

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