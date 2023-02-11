Пользователи китайской версии смартфона OnePlus 11 пожаловались на блокировку звонков за пределами Китая Статьи редакции
Некоторые полагают, что это не «баг, а фича», и блокировку снимут, как только смартфоны официально поступят в продажу в других странах.
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- Некоторые владельцы смартфонов OnePlus 11, купленных в Китае с местной прошивкой, но активированных за его пределами, столкнулись с ограничениями в их работе. Внимание на это обратил главный редактор издания Mobiletelefon Евгений Макаров, а о жалобах с форумов 4PDA и XDA также написала редакция Rozetked.
- Часть владельцев получила уведомление о «региональной блокировке» не сразу, а спустя несколько дней. После этого, по данным платформы Androplus, у пользователей продолжали работать приложения, однако «звонки и другие функции» становились недоступны.
- По словам Макарова, это коснулось жителей России, США и Европы. Androplus пишет, что, согласно системным файлам, блокировка должна срабатывать в России, Италии, Индии и Бразилии.
- OnePlus — это суббренд компании Oppo. У последней есть российское представительство, но электронику OnePlus в России официально не продают и не чинят по гарантии, поэтому одному из пользователей Oppo советовала обратиться «по месту приобретения устройства».
- Некоторым помогла перепрошивка смартфона с китайской ColorOS на «глобальную» OxygenOS, пишет Rozetked со ссылкой на форумы. Кому-то блокировку сняли в магазине Oppo, но нашёлся также владелец, которому консультанты отказали в услуге, предупредив, что телефон придётся отправить в Китай.
- Пользователь под ником RaphaelGreen, ссылаясь на беседу с «ребятами» в европейском офисе OnePlus, допустил, что «хайп» вокруг блокировки раздули, чтобы телефон не сбывали в Европе до официального старта продаж. Последний намечен на 20 февраля 2023 года. По его словам, после этого прошивку обновят, а блокировку снимут.
- Главред Mobiletelefon Макаров считает поступок со стороны OnePlus и Oppo [некрасивым] — даже если версия RaphaelGreen окажется правдивой. По его словам, такие новости бьют по доверию к бренду и в будущем не исключено, что потребители будут «перестраховываться и выбирать что-то другое», вместо того чтобы разбираться в деталях.
- В 2021 году пользователи из разных государств, среди которых Иран, Сирия, Судан, Куба и Северная Корея, сообщали, что Xiaomi удалённо блокирует смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств.
- В июне 2022 года российские пользователи смартфонов Samsung, завезённых по параллельному импорту, также столкнулись с проблемами активации устройств, которые не были предназначены для продажи в странах ЕАЭС.
Помнится, самсунг уже окирпичивал взрывающиеся телефоны, вне зависимости от желания владельца. Классные тенденции - владеешь не вещью, а правом ее использовать, пока его не отзовут
Не только телефоны, но и телевизоры. Вообще идиотский подход, когда за вещь уплачено, компания за нее получила прибыль, но пользоваться ты не можешь.
Ну, их хотя бы заменяли...
Ничего страшного. Любители Андроидов любят же танцы с бубном и перепрошивать свои аппараты, которые не хуже Айфона, но дешевле.
Любители iphone любят когда им указывают что можно ставить а что нет
Ну у одного вендора, к которому уже давно имеются вопросы, вышли устройства с "интересной" региональной политикой; причём только новые. Поэтому все ведроиды плохие что ли?
андроид лучше айфона тем, что у нас не такое токсичное комьюнити
«Androplus пишет, что, согласно системным файлам, блокировка должна срабатывать в России, Италии, Индии и Бразили» удар в спину братьям по БРИКС, как так то?
Поэтому надо брать телефоны с глобальной прошивкой.
Удар! 🤜 в спину
Поэтому и надо брать смартфоны, в которых можно разблокировать загрузчик
Надо срочно воскресить проект YotaPhone... По аналогии с картами Мир... А тот так мы вообще без связи останемся...
Перепрошить, или впн подключить-великая проблема что ли?