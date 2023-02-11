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Полина Лааксо

Пользователи китайской версии смартфона OnePlus 11 пожаловались на блокировку звонков за пределами Китая Статьи редакции

Некоторые полагают, что это не «баг, а фича», и блокировку снимут, как только смартфоны официально поступят в продажу в других странах.

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Источник: «Лысый из МТ»
  • Некоторые владельцы смартфонов OnePlus 11, купленных в Китае с местной прошивкой, но активированных за его пределами, столкнулись с ограничениями в их работе. Внимание на это обратил главный редактор издания Mobiletelefon Евгений Макаров, а о жалобах с форумов 4PDA и XDA также написала редакция Rozetked.
  • Часть владельцев получила уведомление о «региональной блокировке» не сразу, а спустя несколько дней. После этого, по данным платформы Androplus, у пользователей продолжали работать приложения, однако «звонки и другие функции» становились недоступны.
  • По словам Макарова, это коснулось жителей России, США и Европы. Androplus пишет, что, согласно системным файлам, блокировка должна срабатывать в России, Италии, Индии и Бразилии.
  • OnePlus — это суббренд компании Oppo. У последней есть российское представительство, но электронику OnePlus в России официально не продают и не чинят по гарантии, поэтому одному из пользователей Oppo советовала обратиться «по месту приобретения устройства».
Источник: 4PDA
  • Некоторым помогла перепрошивка смартфона с китайской ColorOS на «глобальную» OxygenOS, пишет Rozetked со ссылкой на форумы. Кому-то блокировку сняли в магазине Oppo, но нашёлся также владелец, которому консультанты отказали в услуге, предупредив, что телефон придётся отправить в Китай.
  • Пользователь под ником RaphaelGreen, ссылаясь на беседу с «ребятами» в европейском офисе OnePlus, допустил, что «хайп» вокруг блокировки раздули, чтобы телефон не сбывали в Европе до официального старта продаж. Последний намечен на 20 февраля 2023 года. По его словам, после этого прошивку обновят, а блокировку снимут.
  • Главред Mobiletelefon Макаров считает поступок со стороны OnePlus и Oppo [некрасивым] — даже если версия RaphaelGreen окажется правдивой. По его словам, такие новости бьют по доверию к бренду и в будущем не исключено, что потребители будут «перестраховываться и выбирать что-то другое», вместо того чтобы разбираться в деталях.
  • В 2021 году пользователи из разных государств, среди которых Иран, Сирия, Судан, Куба и Северная Корея, сообщали, что Xiaomi удалённо блокирует смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств.
  • В июне 2022 года российские пользователи смартфонов Samsung, завезённых по параллельному импорту, также столкнулись с проблемами активации устройств, которые не были предназначены для продажи в странах ЕАЭС.

#oneplus #новость

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52 комментария
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 Кирилл Фотькин

Помнится, самсунг уже окирпичивал взрывающиеся телефоны, вне зависимости от желания владельца. Классные тенденции - владеешь не вещью, а правом ее использовать, пока его не отзовут

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Techno George

Не только телефоны, но и телевизоры. Вообще идиотский подход, когда за вещь уплачено, компания за нее получила прибыль, но пользоваться ты не можешь.

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1 комментарий
Сталин

Ну, их хотя бы заменяли...

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2 комментария
Lucky 13

Ничего страшного. Любители Андроидов любят же танцы с бубном и перепрошивать свои аппараты, которые не хуже Айфона, но дешевле.

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Валерий

Любители iphone любят когда им указывают что можно ставить а что нет

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34 комментария
Сталин

Ну у одного вендора, к которому уже давно имеются вопросы, вышли устройства с "интересной" региональной политикой; причём только новые. Поэтому все ведроиды плохие что ли?

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Ярослав Котов

андроид лучше айфона тем, что у нас не такое токсичное комьюнити

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1 комментарий
Dennis Prochko
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Михаил Зеленин

«Androplus пишет, что, согласно системным файлам, блокировка должна срабатывать в России, Италии, Индии и Бразили» удар в спину братьям по БРИКС, как так то?

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Куртуазный маньерист

Поэтому надо брать телефоны с глобальной прошивкой.

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Интимный франт
согласно системным файлам, блокировка должна срабатывать в России

Удар! 🤜 в спину

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Dr On

Поэтому и надо брать смартфоны, в которых можно разблокировать загрузчик

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Андрей

Надо срочно воскресить проект YotaPhone... По аналогии с картами Мир... А тот так мы вообще без связи останемся...

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Встанислав Шишкин

Перепрошить, или впн подключить-великая проблема что ли?

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