Сервисы
Полина Лааксо

Opera показала функцию краткого пересказа статей в браузере — его делает ChatGPT Статьи редакции

В будущем компания, по её собственным словам, добавит ещё больше ИИ-решений в свои продукты.

Вот так это выглядит
  • Opera тестирует возможность конспектировать открытые в браузере страницы с помощью чат-бота ChatGPT, обратило внимание The Verge. Компания надеется, что таким образом сможет упростить потребление больших объёмов контента, которого с каждым днём становится всё больше в том числе из-за ИИ-генераторов.
  • Функцию представят в виде кнопки «Сократить» — справа от адресной строки. После её нажатия слева откроется боковая панель, в которой бот по пунктам перескажет содержимое нужного материала. Opera пишет, что «выжать» можно будет любую страницу — не только статьи.
  • Когда Opera планирует завершить тестирование и выпустить обновлённый браузер — неизвестно, но это произойдёт «очень скоро», узнало The Verge. Компания также заявила, что может добавить и другие «ИИ-сервисы», а также заняться разработкой собственных «умных» продуктов, но деталей не раскрыла.
Демопрезентация функции «Сократить»
  • О планах компании интегрировать ChatGPT рассказала её материнская компания Kunlun Tech 8 февраля 2023 года. Но она не уточняла, как будет выглядеть эта интеграция и когда ИИ-решения покажут пользователям.
  • В третьем квартале 2022 года ежемесячная активная аудитория браузера составляла 321 млн человек, пишет CNBC.

#новость #opera

1228 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Сталин

Сначала ИИ стряпает здоровую статью. Потом приходит тот же ИИ с другой стороны, и сокращает её для удобства чтения. Удобно.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

А потом приходит Иосиф Виссарионович и наводит порядок

Ответить
Развернуть ветку
Сталин

Да я на пенсии уже, мой дарагой...

Ответить
Развернуть ветку
Xi

Только интересно, кто будет в будущем писать статьи? Я не имею в виду рерайт, а вот реально годный контент, в котором новые данные и мысли. Кто будет вкладывать в это время или деньги, если браузеры-поисковики спиздят контент и автор (владелец) не получит ничего?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Сам чат gpt напишет новую статью просто дадим ему новую информацию

Ответить
Развернуть ветку
Джон уик

Удобно же, а то попадаешь на сеошные тексты, " хочешь узнать рецепт блюда и начинается: вот это блюдо начинали готовить еще в древней Руси 19 века...

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Лановой

Перескажите о чем эта статья в двух словах пожалуйста. А то лень читать.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Рерайтерам пизда

Ответить
Развернуть ветку
У уу

Программёрам тоже

Ответить
Развернуть ветку
Нет Vойне

да лан, ChatGPT зае%%тся парсить всякий легаси говнокод. До работы ассенизатором ему еще очень далеко

Ответить
Развернуть ветку
У уу

Ага конечно, писать статьи, книги ему недалеко, а чётко структурированный код имеющий чёткие правила его написания - уже нет. :)

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Должен появится бот сталкер. Будет преследовать твоего обидчика в комментариях по всему инету, что бы унижать его)

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Боже, оставьте гуманитариям работу

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

chatgpt би лайк:

Ответить
Развернуть ветку
У уу

Боже, оставьте технарям работу, а то ChatGPT вообще то не только тексты, но и коды пишет.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Интересно, как сократит ChatGPT «Войну и Мир»?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Трифонов

Примерно как обычные сайты «классика в кратком изложении», которым сто лет в обед?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Родился жил умер?

Ответить
Развернуть ветку
Славянский космос

Можно мне это на VC.ru?

Хочу сразу видеть где инфоцыгане, спамеры, и барыги, которых заблокировали на авито.

Ответить
Развернуть ветку
Сталин

Тю, а для кого промотка сразу в комменты? Я лично так делаю всегда.

Ответить
Развернуть ветку
Славянский космос

Ну нет.
Комменты — это только для норм новостей и статей.

Нехватало еще всякому шлаку активность своими комментами поднимать.
Я экономный.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Эта статья и ее summary по текущим тарифам OpenAI на davinci обойдутся примерно в 4 цента. Кто платить-то будет?

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain

Пользователи заплатят, скорее всего Opera собирает всю возможную статистику от пользователей и продает.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Васильев

Читать срачи станет интереснее

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Интересно, как сумирует эту статью?
https://medium.com/ivanodigital/productinrussia-644e8f3cedd6

Приключения Продакта в России
Рассказ о том как Продакт искал работу
medium.com
Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Ждем "инновацию" от Яндекс браузера

Ответить
Развернуть ветку
Славянский космос

Политически правильную?

Ответить
Развернуть ветку
Ti 7

Окей. Что будет дальше ?

Ответить
Развернуть ветку
ilia

ИИ борется с проблемами, которые родило ИИ...

Ответить
Развернуть ветку
Vitavisor

Добрый день! Приглашаем Вас написать статью в сообществе "Проверяем идеи сами" о какой-нибудь Вашей истории о тестировании новых нейронных сетей. https://vc.ru/s/1452202-proveryaem-idei-sami

Проверяем идеи сами — Cообщество на vc.ru
Сообщество, где слова переходят в дело. Здесь публикуем свои реальные эксперименты. В форме: какая…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Евгений Вилков

Я тоже писал о том, что умеет нейросеть gpt https://vc.ru/tech/580739-chto-umeet-chat-gpt-kak-polzovatsya-v-rossii

Еще сделал чатбот gpt, в канале в закрепленных. https://t.me/kolerskych

Kolersky - пишу об интересном и не очень
Пишу о жизни, IT, бизнесе и о чем угодно. Евгений Чатбот GPT: @GPT_Kolersky_bot VC &amp; Site…
t.me
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null