Opera показала функцию краткого пересказа статей в браузере — его делает ChatGPT Статьи редакции
В будущем компания, по её собственным словам, добавит ещё больше ИИ-решений в свои продукты.
- Opera тестирует возможность конспектировать открытые в браузере страницы с помощью чат-бота ChatGPT, обратило внимание The Verge. Компания надеется, что таким образом сможет упростить потребление больших объёмов контента, которого с каждым днём становится всё больше в том числе из-за ИИ-генераторов.
- Функцию представят в виде кнопки «Сократить» — справа от адресной строки. После её нажатия слева откроется боковая панель, в которой бот по пунктам перескажет содержимое нужного материала. Opera пишет, что «выжать» можно будет любую страницу — не только статьи.
- Когда Opera планирует завершить тестирование и выпустить обновлённый браузер — неизвестно, но это произойдёт «очень скоро», узнало The Verge. Компания также заявила, что может добавить и другие «ИИ-сервисы», а также заняться разработкой собственных «умных» продуктов, но деталей не раскрыла.
- О планах компании интегрировать ChatGPT рассказала её материнская компания Kunlun Tech 8 февраля 2023 года. Но она не уточняла, как будет выглядеть эта интеграция и когда ИИ-решения покажут пользователям.
- В третьем квартале 2022 года ежемесячная активная аудитория браузера составляла 321 млн человек, пишет CNBC.
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Сначала ИИ стряпает здоровую статью. Потом приходит тот же ИИ с другой стороны, и сокращает её для удобства чтения. Удобно.
А потом приходит Иосиф Виссарионович и наводит порядок
Да я на пенсии уже, мой дарагой...
Только интересно, кто будет в будущем писать статьи? Я не имею в виду рерайт, а вот реально годный контент, в котором новые данные и мысли. Кто будет вкладывать в это время или деньги, если браузеры-поисковики спиздят контент и автор (владелец) не получит ничего?
Сам чат gpt напишет новую статью просто дадим ему новую информацию
Удобно же, а то попадаешь на сеошные тексты, " хочешь узнать рецепт блюда и начинается: вот это блюдо начинали готовить еще в древней Руси 19 века...
Перескажите о чем эта статья в двух словах пожалуйста. А то лень читать.
Рерайтерам пизда
Программёрам тоже
да лан, ChatGPT зае%%тся парсить всякий легаси говнокод. До работы ассенизатором ему еще очень далеко
Ага конечно, писать статьи, книги ему недалеко, а чётко структурированный код имеющий чёткие правила его написания - уже нет. :)
Должен появится бот сталкер. Будет преследовать твоего обидчика в комментариях по всему инету, что бы унижать его)
Боже, оставьте гуманитариям работу
chatgpt би лайк:
Боже, оставьте технарям работу, а то ChatGPT вообще то не только тексты, но и коды пишет.
Интересно, как сократит ChatGPT «Войну и Мир»?
Примерно как обычные сайты «классика в кратком изложении», которым сто лет в обед?
Родился жил умер?
Можно мне это на VC.ru?
Хочу сразу видеть где инфоцыгане, спамеры, и барыги, которых заблокировали на авито.
Тю, а для кого промотка сразу в комменты? Я лично так делаю всегда.
Ну нет.
Комменты — это только для норм новостей и статей.
Нехватало еще всякому шлаку активность своими комментами поднимать.
Я экономный.
Эта статья и ее summary по текущим тарифам OpenAI на davinci обойдутся примерно в 4 цента. Кто платить-то будет?
Пользователи заплатят, скорее всего Opera собирает всю возможную статистику от пользователей и продает.
Читать срачи станет интереснее
Интересно, как сумирует эту статью?
https://medium.com/ivanodigital/productinrussia-644e8f3cedd6
Ждем "инновацию" от Яндекс браузера
Политически правильную?
Окей. Что будет дальше ?
ИИ борется с проблемами, которые родило ИИ...
Добрый день! Приглашаем Вас написать статью в сообществе "Проверяем идеи сами" о какой-нибудь Вашей истории о тестировании новых нейронных сетей. https://vc.ru/s/1452202-proveryaem-idei-sami
Я тоже писал о том, что умеет нейросеть gpt https://vc.ru/tech/580739-chto-umeet-chat-gpt-kak-polzovatsya-v-rossii
Еще сделал чатбот gpt, в канале в закрепленных. https://t.me/kolerskych