ИТ-компании рассказали о проблемах с маркетплейсом ПО от Минцифры — заявки на включение не одобряют месяцами Статьи редакции
В ведомстве объяснили это большим количеством заявок и обещали исправить ошибки в ближайшее время.
- Осенью 2022 года ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» собрала список компаний, у которых возникали проблемы с Russoft — маркетплейсом ПО от Минцифры, рассказал источник РБК на ИТ-рынке.
- Трудности возникают до сих пор. Например, Smart Engines (разрабатывает ПО для распознавания документов) подала заявку для публикации их сервиса 21-22 ноября, 7 декабря получила ответ, что процесс займёт 15–20 рабочих дней. К февралю он не завершился, теперь в поддержке Russoft называют другой срок — конец февраля–начало марта, рассказал изданию гендиректор компании Владимир Арлазаров.
Компания «Ракета» (разрабатывает платформу для организации командировок) подала заявку летом, сразу получила подтверждение, но к февралю их сервис не появился на маркетплейсе. «Как пояснила техподдержка Russoft, причина в том, что ИТ-решений очень много, подрядчики не успевают оперативно всех добавлять», — поделилась представитель компании Дарья Зубрицкая.
- В то же время в «МойОфис» рассказали, что «достаточно оперативно» смогли разместить продукты на маркетплейсе. О том, что проблем не возникло, сообщили изданию ещё в нескольких российских ИТ-компаниях.
- На площадку поступило гораздо больше заявок от разработчиков, «чем предполагалось на момент запуска», рассказали РБК в Минцифры. «С одной стороны, это хорошо, что так много компаний стремится добавить свои продукты на маркетплейс, но сейчас предварительная модерация и вывод продуктов занимают больше времени, чем закладывалось на старте. Мы знаем об этой проблеме и решим её в ближайшее время», — сообщил представитель ведомства.
- В Минцифры добавили, что работают над созданием личного кабинета, который позволит правообладателям самим добавлять продукты и корректировать информацию о них.
- Минцифры запустило маркетплейс в октябре 2022 года. На тот момент там было размещено 1000 приложений. Чтобы программу добавили на маркетплейс, нужно зарегистрировать её в реестре ПО, а после подать заявку на Госуслугах от юрлица или ИП. После проверки информацию обещали добавить в течение 15 рабочих дней.
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Это ещё не всю катушку бюрократия там начала работать.
Вот как на полную начнут — замучаются справки из собесов и БТИ собирать.
Я сейчас буквально уволился из учебного центра одного прогосударственного. Бошка взорвалась. Оказывается если вообще по полной в бюрократию вдаваться на примере дворника в организации, это будет ПП. Короче надо отучиться на дворника два месяца, получить диплом, при этом образование у тебя должно быть не ниже среднего профессионального, а обучение по программе утвержденной государством (гуглить профессиональный стандарт у профессий) о чем тоже нужна корочка, потом нужно основание на каком взяли дворника. А потом уже по трудоустройству документы. И это самый лёгкий пример. Попробовал на бумажке отобразить хотя бы поверхностно план документов по айти, сжёг нахуй. Много чего там невозможно по логике депутатов сделать. Представь , на каждый язык программирования по корочке, о повышении квалификации, и ещё куча хероборы. Уж когда доходит связка эта до выкладки программ в говнореестры и маркеты от государства, там полная жопа наступает. И вся очередь, потому что мозг депутатов инопланетный, они принимают язык документов только и придуманный им самими. При этом айтишником можно стать влёт, достаточно пройти курсы по стандартам, которые устарели пятнадцать лет назад
Архитектура бюрократии так продумана и отшлифована веками просто, чтобы легко катилось только верхом на мохнатой лапе 🤷🏻♂️
Просто девочка которая бегает и собирает подписи Руководителей Минцифры в декрет ушла.
Надо же оправдать новые запросы бабла
На площадку поступило гораздо больше заявок от разработчиков, «чем предполагалось на момент запуска»- не рассчитывали что кто то пользоваться будет
А надо было рассчитать))
Просто желающих слишком много🙃
Я только с бюрократией патентования разобрался ... Теперь и с маркетплейсами "бороться".
ну да зачем делать что то что будет работать
Эти люди хотят создать рабочий аналог ютуба. Ага.
Был хоть какой-то раз или сервис который сделанный чиновниками в России для России не обосрался под нагрузкой при запуске?
Налоговая)
Ахах