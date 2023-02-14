Компания «Ракета» (разрабатывает платформу для организации командировок) подала заявку летом, сразу получила подтверждение, но к февралю их сервис не появился на маркетплейсе. «Как пояснила техподдержка Russoft, причина в том, что ИТ-решений очень много, подрядчики не успевают оперативно всех добавлять», — поделилась представитель компании Дарья Зубрицкая.