«ВКонтакте» запустила кабинет прямых выплат для самозанятых, юрлиц и ИП Статьи редакции
Первые смогут автоматически декларировать доходы в налоговую, а юрлица и ИП получат возможность заключить договор напрямую с соцсетью.
- Во «ВКонтакте» появился новый кабинет выплат для авторов, которые зарабатывают через партнёрскую программу соцсети, её инструменты для монетизации видеороликов, а также маркет-платформу. Пользоваться им могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица, рассказала компания (релиз есть у vc.ru).
- Для вывода средств можно выбрать один из подключённых банков — «Банк 131» и VK Pay («Деньги.Мэйл.Ру»). Комиссия при переводе денег на карту для самозанятых составит 0,5-1,5% — в зависимости от выбранного банка. Юрлица смогут выводить заработок на расчётный счёт без вычета каких-либо процентов.
- Благодаря появлению у «ВКонтакте» собственного кабинета юрлица и ИП получили возможность заключать договор напрямую с соцсетью. Для отчётности они будут раз в месяц получать и подписывать закрывающие документы — лично или с помощью электронной подписи.
- Самозанятые тем временем смогут автоматически декларировать доходы в Федеральную налоговую службу, что может частично повысить их шансы получить визу и кредитные услуги. При работе с SocialCentrum данные о поступлениях нужно было бы подавать самостоятельно.
- Компания также решила поддержать самозанятых авторов: в течение полугода с момента запуска она будет выплачивать им «вознаграждение», равное налогу на профессиональный доход. Сумму будут добавлять «сверху» при выводе средств, уточнили vc.ru в пресс-службе соцсети.
- Прочитать о том, как зарегистрироваться в кабинете, можно здесь. Заявки от самозанятых одобряются сразу, а проверка юрлиц и ИП занимает в среднем до пяти дней.
- Количество банков-партнёров и инструментов монетизации планируют увеличить. SocialCentrum также продолжит работать параллельно с новым кабинетом.
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Очень неплохо. Пожалуй, даже молодцы!
у вас есть пвблик вк?)
Есть, но временно заброшен. Да и приносить, с вероятностью 100% ничего не будет.
Отличная платформа для вывода средств от рекламы ножей финка НКВД, с специалистов по заполнению карточек WB
Интересно…Там из Госуслуг еще не позвонили и не наехали за такое?😀
было бы что выводить) тут вон писали о просадке до 10 раз
у вас нет ничего, что выводить, вот вы и беситесь
огонь
Когда уже подобие WeChat у нас будет?
Очередь на выплаты сильно большая. Я ещё со времён совка очередей не люблю.