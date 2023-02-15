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Полина Лааксо

«ВКонтакте» запустила кабинет прямых выплат для самозанятых, юрлиц и ИП Статьи редакции

Первые смогут автоматически декларировать доходы в налоговую, а юрлица и ИП получат возможность заключить договор напрямую с соцсетью.

  • Во «ВКонтакте» появился новый кабинет выплат для авторов, которые зарабатывают через партнёрскую программу соцсети, её инструменты для монетизации видеороликов, а также маркет-платформу. Пользоваться им могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица, рассказала компания (релиз есть у vc.ru).
  • Для вывода средств можно выбрать один из подключённых банков — «Банк 131» и VK Pay («Деньги.Мэйл.Ру»). Комиссия при переводе денег на карту для самозанятых составит 0,5-1,5% — в зависимости от выбранного банка. Юрлица смогут выводить заработок на расчётный счёт без вычета каких-либо процентов.
  • Благодаря появлению у «ВКонтакте» собственного кабинета юрлица и ИП получили возможность заключать договор напрямую с соцсетью. Для отчётности они будут раз в месяц получать и подписывать закрывающие документы — лично или с помощью электронной подписи.
  • Самозанятые тем временем смогут автоматически декларировать доходы в Федеральную налоговую службу, что может частично повысить их шансы получить визу и кредитные услуги. При работе с SocialCentrum данные о поступлениях нужно было бы подавать самостоятельно.
  • Компания также решила поддержать самозанятых авторов: в течение полугода с момента запуска она будет выплачивать им «вознаграждение», равное налогу на профессиональный доход. Сумму будут добавлять «сверху» при выводе средств, уточнили vc.ru в пресс-службе соцсети.
  • Прочитать о том, как зарегистрироваться в кабинете, можно здесь. Заявки от самозанятых одобряются сразу, а проверка юрлиц и ИП занимает в среднем до пяти дней.
  • Количество банков-партнёров и инструментов монетизации планируют увеличить. SocialCentrum также продолжит работать параллельно с новым кабинетом.

#вконтакте #новость

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Очень неплохо. Пожалуй, даже молодцы!

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Leonid Sobchenko

у вас есть пвблик вк?)

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Вадим Д.

Есть, но временно заброшен. Да и приносить, с вероятностью 100% ничего не будет.

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Dozent

Отличная платформа для вывода средств от рекламы ножей финка НКВД, с специалистов по заполнению карточек WB

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Mr Black

Интересно…Там из Госуслуг еще не позвонили и не наехали за такое?😀

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Тарас Козлов
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Leonid Sobchenko

было бы что выводить) тут вон писали о просадке до 10 раз

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Не очень хороший человек

у вас нет ничего, что выводить, вот вы и беситесь

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Иван Олейников

огонь

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Lucky 13

Когда уже подобие WeChat у нас будет?

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Александр Голубев

Очередь на выплаты сильно большая. Я ещё со времён совка очередей не люблю.

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