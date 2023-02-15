VK вложит 1 млрд рублей в разработку российского игрового движка и привлечёт к ней более 100 специалистов Статьи редакции
Программистов, технических писателей, художников и других.
- VK вместе с Минцифры провела конференцию, на которой рассказала о планах на разработку отечественного игрового движка. Одна из ключевых концепций инициативы — «зарабатывать вместе с разработчиками, а не на них», заявил глава разработки движка Александр Мясищев.
- Движок будет работать «на принципах открытого кода» и должен быть понятен разработчикам любого уровня подготовки — это позволит снизить барьер входа и привлечь тех, кто, возможно, только начинает заниматься играми и хочет запустить свой первый продукт.
- По словам участников проекта, движок позволит создавать игры для смартфонов, консолей, компьютеров и браузеров и подойдёт как и для b2c-, и для b2b-рынка — не только игрового.
- Разрабатывать его будут с игровым сообществом, чтобы отдать приоритет тем «модулям», которые нужны рынку, а не для решения коммерческих задач самой компании. К процессу подключат более 100 специалистов — программистов, художников, технических писателей и других. Тем, кто сможет внести заметный вклад в разработку, предложат также гранты. Сумму не раскрывают.
- На создание движка уйдёт от трёх до пяти лет, но «ключевые вехи» команда сможет пройти за два, считает гендиректор VK Владимир Кириенко. В 2024 году VK представит первую бета-версию, дорабатывать которую будет вместе с сообществом. В 2025-м планирует выпустить «стартовый» продукт.
- VK вложит в разработку «базовой версии» 1 млрд рублей из собственных средств. Эти деньги не учитывают гранты, которые она хочет выдавать участникам проекта.
- В сентябре 2022 года VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на движок, «который может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine». По словам главы Минцифры Максута Шадаева на конференции, его создание — это «фундамент», необходимый для развития индустрии и поддержки экспорта российских игр на другие рынки, в том числе на «большой китайский».
- В ноябре СМИ рассказали, что компания начнёт разработку в январе 2023 года и потратит на это 2,8 млрд рублей «внебюджетных» средств — и обойдётся без субсидий. Она рассчитывала финансировать проект за счёт продаж лицензий на коммерческую версию движка — в том числе для создания кино и рекламы.
- 9 февраля 2023 года VK Play запустила «VK Play Инвестиции», чтобы инвестировать в команды разработчиков и студии, которые создают проекты для ПК, консолей и мобильных устройств. Она планировала направить на это 300 млн рублей.
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Ну вот нахуя, когда есть хорошие unity и unreal engine?! Или на них патриотические игры не клепаются?
Сделают рескин Godot за миллиард рублей и будут гордиться)
на всякий случай упомяну, что шадаев во время трансляции сказал, мол, мы знаем, что зарубежные движки по-прежнему доступны, и очень этому рады, но все равно вынуждены готовиться к любым сценариям
Для суверенитета, инди вобщем-то пофиг, а крупным студиям ставящим разработку игр, трейлеров, синематиков всяких на поток это важно. Движки пока доступно, но чтоб не получилось как со всякими автокадами начинать надо уже сейчас, ну и раз это частные инвестиции то вообще пофиг, делают и молодцы
Учитывая современные политические реалии, любого дева из РФ могут попросту отключить. Магазин ассетов - самое главное сокровище юнити, с оплатой из РФ не дружит. Причин масса и это в целом хорошо что делают свое. Вопрос только в том как сделают.
Среподвиг будут делать, без него никак лярд не освоить. Пусть этот будет свой, зато потом сразу 10 дадут. Понимать надо (-:
Ярд как то мало. Они под шумок субсидироваться на треху желают.
А потом такие ну вот китайская техника на американских технологиях.
Вот из-за таких мыслей и происходит стагнация технологий и конкуренции + способствуют такие мысли монеполизации рынков.
Я всегда за развитие конкуренции. Лучше задавать вопрос не на хуя, а зачем хотя бы. Или не зачем, а как сделать что-то конкурентное на котором можно зарабатывать забрав часть денежных потоков у других.
Ну в условиях санкций может и не клепаются, в любом случае нужно платить лицензионные отчисления в зарубежные страны
...
Более того, они даже на Unigine не клепаются
ты серьезно такой тупой, что не понимаешь нахуя?
Эволюция происходила из-за того что придумывали новое, а не пользовались одним и тем же
Именно этот движок и планируется ставить на МС-21.
Убил!
движок - отечественный, игры - отечественный, компания - отечественный, вы - отечественный, я - отечественный) Словом не замерзнете)))
Интересно, а сын Кириенко понимает что речь об игровом "движке", а не про газотурбинный двигатель. Хотя они и 300 самолетов собираются с нуля построить за пару лет.
Думаю понимает! Главное чтобы вы разницу знали, от вашего понимая зависит успех данного направления!
Он кстати вполне прикольный чел, разговаривал с ним на корпоративе минут 10-15, не про работу, а про жизнь в целом. Очень адекватный дядька
...а главное зачем.
Потому что в Unity - долбоёбы, например. Это не движок а куча хлама. VKшный движок для Skyforge в своё время поставил на уши весь мир - никто не верил что такие огромные локации можно прорисовывать атк быстро. Это же круто что у нас появится свой движок! Посмотрим, на что мы способны.
Для бизнеса вопрос очевиден, чтобы заработать.
Но вообще удивляет видеть подобные вопросы на VC.
Процентов 10 из них хоть на разработку пойдет? Для тетриса хватит?
Кто-нибудь верит в успех? 😁
Я верю. Ничего сложного в этом нет. Просто раньше стеснялись, а сейчас жизнь заставила.
Смотря что считать успехом.
Росдвижок?
А получится снова Байкал
С Байкалом главная проблема что мы его не можем производить. А движок написал - и он работает.
Кстати не самая плохая альтернатива. У Байкала проблемы из-за санкций, не было бы их развивались бы неплохо.
Но ведь есть вполне годный российский unigine
🤣🤣🤣
Я х&ею с публики vc
1. Москвич будет разрабатывать свой автомобиль, но пока, чтоб производство не простаивало будем собирать готовый кейс
- фуууу, своё не можно чтоля, только и могут копипастить Китай
2. VK решил свой игровой движок придумать
- зачеееем, на кой своё думать, уже есть два придуманных кем-то
Тут как и везде 2 крупных лагеря: "ЗА" и "ПРОТИВ". Часть идейные, часть на зарплате. И один микро-лагерь адекватов, кто может похвалить или обосрать идеи из любого предыдущего лагеря, отталкиваясь от самой идеи, а не от повестки. Причем большинство из первых двух категорий причисляют себя к адекватам))
Э... Прям свой лярд? Или "возьмём ваш лярд ии заработает своих 5"?
А реклама там будет каждые 5 минут выскакивать?
У Unity и Unreal есть ряд проблем, альтернативы пригодились бы. Но только не от VK…
К тому же довольно неплохие альтернативы в виде польской Chrome Engine есть, но Unreal и Unity давят всё создавшейся экосистемой.
В общем, Минцифры в своём духе, без адекватной дорожной карты отстёгивают 3 ярда самой зашкваренной компании.
Кто-нибудь передайте в VK, что UE 4 лежит в исходниках на Github. А Godot опенсорцный. А хотя не передавайте, пусть ребята себе купят по яхте и майбаху за счёт налогоплательщиков, деньги всё равно девать больше некуда.
Всем Unigine, посоны
Ох уж эти диванные аналитики из комментариев
В этой новости ключевое гендиректор Владимир Кириенко😂💸
Ну вот, никогда такого не было и вот опять) офис главное хороший пусть построят
А где в роудмапе - форкнуть ареалэнжин/крайэежн? Наверное это следующий этап, когда деньги закончатся, а толком ничего не сделают?
Были б они оперсорс. Так что ноунейм скорей всего форкать будут
Оптимистичненько
Ух.... Пилу завели
Наконец то революция в 3d движкостроении, о необходимости которой всё время говорили большевики свершилась!
100 специалистов на ̶с̶у̶н̶д̶у̶к̶ ̶м̶е̶р̶т̶в̶е̶ц̶а̶ движок игруна
Все пойдёт по пизде
Нет. Там куча крутых игроделов с огромным опытом.
Как прекрасно - это по русски взять и распилить 1 млрд денег. Браво!! Интересно а почему Сколково этим не занимается на них уже и так не один десяток млрд потратили или знаменитое Роснано?? Там тоже млрд куда то делись? Они что нибудь сделали за 20 лет поглащения млрд бюджетных денег, кроме красивых офисов и крутых тачек у руководства и дорогих корпоративов???
Это вы глубоко копнули, Наталья
Это вроде как не бюджетные средства.
Предлагаете сидеть на попе смирно и ничего не делать? Такой ждун, у нас забирают (запрещают делать)движок, ну хорошо не будем больше игры делать.
Если что-то и получится, даже если форк опенсорс будет, то сделают его платным и заставят всех разработчиков в рос юрисдикции пользоваться только им и платить отчисления.
Выглядит неплохо, редактор надеюсь сделают
Им не хватает топгеймера вжлинка между Шадаевым и Кириенко
Хороший будет распил бабла:)
Надо было раньше, хорошо хоть сейчас шевелятся. Дай бог, чтобы все получилось нормально у них. Сейчас и так из РФ асеты не купить под Анрилы и Юнити эти, если еще сами движки прикроют, то под пиратским флагом отечественная разработка далеко не уплывет. Надо уже свою платформу мутить, и чтобы комьюнити здоровое на ней развивалось, тем более что можем.
Иван...ты будто из сказки. А ассеты на неизвестный скрепный движок откуда появятся?
а что с прошлыми разработчиками случилось?
https://www.forbes.ru/biznes/484965-kommersant-bankrotstvo-game-insight-mozet-udarit-po-osnovatelam-mail-ru-group
А это правильный вопрос
Главный разработчик на фото по центру
Западу имеющему любые деньги и лучших специалистов, понадобились десятки лет на создание движков) а эти сказочники хотят привлечь сто специалистов и чуть чуть денег в условиях блокирующих санкций🤡 хотя для подпивасников играющих в Аллоды онлайн и такой сойдет
Потому что у них давным-давно есть свои наработки. VK - это Аструм.
Похуй.
О, Володя Кириенко, успешный предприниматель, каратист и отличный управленец. Вижу, что возглавил ВК. Интересненько. Тут и Максут Шадаев, очень интересный человечек.
Если пацаны догадаются сделать этот движок на основе Блендера (что-нибудь типа UPBGE) - это будет сразу вин. Я такой движок джва года жду.
ВК лезет со всех щелей уже