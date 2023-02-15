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Полина Лааксо

VK вложит 1 млрд рублей в разработку российского игрового движка и привлечёт к ней более 100 специалистов Статьи редакции

Программистов, технических писателей, художников и других.

Слева направо: глава PR VK Алексей Меркутов, руководитель разработки движка Александр Мясищев, гендиректор VK Владимир Кириенко, глава Минцифры Максут Шадаев, глава VK Play Василий Магурян, глава Interactive Visualisation Lab Андрей Карсаков
  • VK вместе с Минцифры провела конференцию, на которой рассказала о планах на разработку отечественного игрового движка. Одна из ключевых концепций инициативы — «зарабатывать вместе с разработчиками, а не на них», заявил глава разработки движка Александр Мясищев.
  • Движок будет работать «на принципах открытого кода» и должен быть понятен разработчикам любого уровня подготовки — это позволит снизить барьер входа и привлечь тех, кто, возможно, только начинает заниматься играми и хочет запустить свой первый продукт.
  • По словам участников проекта, движок позволит создавать игры для смартфонов, консолей, компьютеров и браузеров и подойдёт как и для b2c-, и для b2b-рынка — не только игрового.
  • Разрабатывать его будут с игровым сообществом, чтобы отдать приоритет тем «модулям», которые нужны рынку, а не для решения коммерческих задач самой компании. К процессу подключат более 100 специалистов — программистов, художников, технических писателей и других. Тем, кто сможет внести заметный вклад в разработку, предложат также гранты. Сумму не раскрывают.
  • На создание движка уйдёт от трёх до пяти лет, но «ключевые вехи» команда сможет пройти за два, считает гендиректор VK Владимир Кириенко. В 2024 году VK представит первую бета-версию, дорабатывать которую будет вместе с сообществом. В 2025-м планирует выпустить «стартовый» продукт.
  • VK вложит в разработку «базовой версии» 1 млрд рублей из собственных средств. Эти деньги не учитывают гранты, которые она хочет выдавать участникам проекта.
  • В сентябре 2022 года VK запросила у Минцифры 3 млрд рублей на движок, «который может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine». По словам главы Минцифры Максута Шадаева на конференции, его создание — это «фундамент», необходимый для развития индустрии и поддержки экспорта российских игр на другие рынки, в том числе на «большой китайский».
  • В ноябре СМИ рассказали, что компания начнёт разработку в январе 2023 года и потратит на это 2,8 млрд рублей «внебюджетных» средств — и обойдётся без субсидий. Она рассчитывала финансировать проект за счёт продаж лицензий на коммерческую версию движка — в том числе для создания кино и рекламы.
  • 9 февраля 2023 года VK Play запустила «VK Play Инвестиции», чтобы инвестировать в команды разработчиков и студии, которые создают проекты для ПК, консолей и мобильных устройств. Она планировала направить на это 300 млн рублей.

#новость #vk #игры

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98 комментариев
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 Стерлядка Вяленая

Ну вот нахуя, когда есть хорошие unity и unreal engine?! Или на них патриотические игры не клепаются?

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Сделают рескин Godot за миллиард рублей и будут гордиться)

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1 комментарий
Полина Лааксо
Автор

на всякий случай упомяну, что шадаев во время трансляции сказал, мол, мы знаем, что зарубежные движки по-прежнему доступны, и очень этому рады, но все равно вынуждены готовиться к любым сценариям

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6 комментариев
Maxim Z

Для суверенитета, инди вобщем-то пофиг, а крупным студиям ставящим разработку игр, трейлеров, синематиков всяких на поток это важно. Движки пока доступно, но чтоб не получилось как со всякими автокадами начинать надо уже сейчас, ну и раз это частные инвестиции то вообще пофиг, делают и молодцы

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Sergio N

Учитывая современные политические реалии, любого дева из РФ могут попросту отключить. Магазин ассетов - самое главное сокровище юнити, с оплатой из РФ не дружит. Причин масса и это в целом хорошо что делают свое. Вопрос только в том как сделают.

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Вадим Д.

Среподвиг будут делать, без него никак лярд не освоить. Пусть этот будет свой, зато потом сразу 10 дадут. Понимать надо (-:

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1 комментарий
Александр Голубев

Ярд как то мало. Они под шумок субсидироваться на треху желают.

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2 комментария
Мяу

А потом такие ну вот китайская техника на американских технологиях.

Вот из-за таких мыслей и происходит стагнация технологий и конкуренции + способствуют такие мысли монеполизации рынков.

Я всегда за развитие конкуренции. Лучше задавать вопрос не на хуя, а зачем хотя бы. Или не зачем, а как сделать что-то конкурентное на котором можно зарабатывать забрав часть денежных потоков у других.

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1 комментарий
Стратегический Валера

Ну в условиях санкций может и не клепаются, в любом случае нужно платить лицензионные отчисления в зарубежные страны

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Santiago

...

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Artem Petrenkov

Более того, они даже на Unigine не клепаются

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СТИЛЬ БАНДИТ

ты серьезно такой тупой, что не понимаешь нахуя?

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D. Olko

Эволюция происходила из-за того что придумывали новое, а не пользовались одним и тем же

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Pavel Cree

Именно этот движок и планируется ставить на МС-21.

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Александр Голубев

Убил!

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2 комментария
Enee

движок - отечественный, игры - отечественный, компания - отечественный, вы - отечественный, я - отечественный) Словом не замерзнете)))

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Николай Анисимов

Интересно, а сын Кириенко понимает что речь об игровом "движке", а не про газотурбинный двигатель. Хотя они и 300 самолетов собираются с нуля построить за пару лет.

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Мяу

Думаю понимает! Главное чтобы вы разницу знали, от вашего понимая зависит успех данного направления!

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4 комментария
Sergio N

Он кстати вполне прикольный чел, разговаривал с ним на корпоративе минут 10-15, не про работу, а про жизнь в целом. Очень адекватный дядька

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1 комментарий
Николай Куликов

...а главное зачем.

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nochnoy.ru

Потому что в Unity - долбоёбы, например. Это не движок а куча хлама. VKшный движок для Skyforge в своё время поставил на уши весь мир - никто не верил что такие огромные локации можно прорисовывать атк быстро. Это же круто что у нас появится свой движок! Посмотрим, на что мы способны.

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5 комментариев
Мяу

Для бизнеса вопрос очевиден, чтобы заработать.

Но вообще удивляет видеть подобные вопросы на VC.

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1 комментарий
تقي

Процентов 10 из них хоть на разработку пойдет? Для тетриса хватит?

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Юрий

Кто-нибудь верит в успех? 😁

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nochnoy.ru

Я верю. Ничего сложного в этом нет. Просто раньше стеснялись, а сейчас жизнь заставила.

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Бобер Бобров

Смотря что считать успехом.

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Sergeant Ding

Росдвижок?

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Alex Kirzhov

А получится снова Байкал

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nochnoy.ru

С Байкалом главная проблема что мы его не можем производить. А движок написал - и он работает.

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1 комментарий
Мяу

Кстати не самая плохая альтернатива. У Байкала проблемы из-за санкций, не было бы их развивались бы неплохо.

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Никитоц

Но ведь есть вполне годный российский unigine

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Нет Vойне

🤣🤣🤣

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D. Olko

Я х&ею с публики vc

1. Москвич будет разрабатывать свой автомобиль, но пока, чтоб производство не простаивало будем собирать готовый кейс
- фуууу, своё не можно чтоля, только и могут копипастить Китай

2. VK решил свой игровой движок придумать
- зачеееем, на кой своё думать, уже есть два придуманных кем-то

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Ренат Ренатович

Тут как и везде 2 крупных лагеря: "ЗА" и "ПРОТИВ". Часть идейные, часть на зарплате. И один микро-лагерь адекватов, кто может похвалить или обосрать идеи из любого предыдущего лагеря, отталкиваясь от самой идеи, а не от повестки. Причем большинство из первых двух категорий причисляют себя к адекватам))

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Вадим Д.

Э... Прям свой лярд? Или "возьмём ваш лярд ии заработает своих 5"?

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Venom

А реклама там будет каждые 5 минут выскакивать?

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Промышленный калькулятор

У Unity и Unreal есть ряд проблем, альтернативы пригодились бы. Но только не от VK…

К тому же довольно неплохие альтернативы в виде польской Chrome Engine есть, но Unreal и Unity давят всё создавшейся экосистемой.

В общем, Минцифры в своём духе, без адекватной дорожной карты отстёгивают 3 ярда самой зашкваренной компании.

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Никитин Сергей

Кто-нибудь передайте в VK, что UE 4 лежит в исходниках на Github. А Godot опенсорцный. А хотя не передавайте, пусть ребята себе купят по яхте и майбаху за счёт налогоплательщиков, деньги всё равно девать больше некуда.

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greygraycat

Всем Unigine, посоны

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Cringe Artist

Ох уж эти диванные аналитики из комментариев

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Paul Brezcuu

В этой новости ключевое гендиректор Владимир Кириенко😂💸

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Артур Анатольевич Ротарь

Ну вот, никогда такого не было и вот опять) офис главное хороший пусть построят

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XNicON .

А где в роудмапе - форкнуть ареалэнжин/крайэежн? Наверное это следующий этап, когда деньги закончатся, а толком ничего не сделают?

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تقي

Были б они оперсорс. Так что ноунейм скорей всего форкать будут

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1 комментарий
Новогодние каникулы

Оптимистичненько

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Водяной

Ух.... Пилу завели

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Кот Василий

Наконец то революция в 3d движкостроении, о необходимости которой всё время говорили большевики свершилась!

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Невкусно и грустно
100 специалистов

100 специалистов на ̶с̶у̶н̶д̶у̶к̶ ̶м̶е̶р̶т̶в̶е̶ц̶а̶ движок игруна

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Daniel de Lion

Все пойдёт по пизде

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nochnoy.ru

Нет. Там куча крутых игроделов с огромным опытом.

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Свиридова Наталья

Как прекрасно - это по русски взять и распилить 1 млрд денег. Браво!! Интересно а почему Сколково этим не занимается на них уже и так не один десяток млрд потратили или знаменитое Роснано?? Там тоже млрд куда то делись? Они что нибудь сделали за 20 лет поглащения млрд бюджетных денег, кроме красивых офисов и крутых тачек у руководства и дорогих корпоративов???

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Юрий Б.

Это вы глубоко копнули, Наталья

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Santiago

Это вроде как не бюджетные средства.

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Мяу

Предлагаете сидеть на попе смирно и ничего не делать? Такой ждун, у нас забирают (запрещают делать)движок, ну хорошо не будем больше игры делать.

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3 комментария
Techno George

Если что-то и получится, даже если форк опенсорс будет, то сделают его платным и заставят всех разработчиков в рос юрисдикции пользоваться только им и платить отчисления.

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Maxim Z

Выглядит неплохо, редактор надеюсь сделают

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Кирилл Макеев

Им не хватает топгеймера вжлинка между Шадаевым и Кириенко

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Хороший завод

Хороший будет распил бабла:)

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Ivan

Надо было раньше, хорошо хоть сейчас шевелятся. Дай бог, чтобы все получилось нормально у них. Сейчас и так из РФ асеты не купить под Анрилы и Юнити эти, если еще сами движки прикроют, то под пиратским флагом отечественная разработка далеко не уплывет. Надо уже свою платформу мутить, и чтобы комьюнити здоровое на ней развивалось, тем более что можем.

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Никитин Сергей

Иван...ты будто из сказки. А ассеты на неизвестный скрепный движок откуда появятся?

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Dennis Prochko

а что с прошлыми разработчиками случилось?

https://www.forbes.ru/biznes/484965-kommersant-bankrotstvo-game-insight-mozet-udarit-po-osnovatelam-mail-ru-group

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Sergeant Ding

А это правильный вопрос

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Janitor

Главный разработчик на фото по центру

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Paul Brezcuu

Западу имеющему любые деньги и лучших специалистов, понадобились десятки лет на создание движков) а эти сказочники хотят привлечь сто специалистов и чуть чуть денег в условиях блокирующих санкций🤡 хотя для подпивасников играющих в Аллоды онлайн и такой сойдет

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nochnoy.ru

Потому что у них давным-давно есть свои наработки. VK - это Аструм.

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Слегка Придурковатый

Похуй.

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Мазепа Александр

О, Володя Кириенко, успешный предприниматель, каратист и отличный управленец. Вижу, что возглавил ВК. Интересненько. Тут и Максут Шадаев, очень интересный человечек.

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nochnoy.ru

Если пацаны догадаются сделать этот движок на основе Блендера (что-нибудь типа UPBGE) - это будет сразу вин. Я такой движок джва года жду.

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Виталий Золоторёв

ВК лезет со всех щелей уже

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